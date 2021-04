Rafael Rincón // Hablemos de educación IV

Si realizamos un análisis crítico del estado en que se encuentra la Educación venezolana, llegamos a la triste conclusión, de que esta total y fatalmente destruida, en caos, sin ninguna posibilidad de recuperarse por el camino que venía siguiendo

Veamos, con palabras de un Dirigente Sindical:

¨Hablar de educación en Venezuela es hablar de caos, debido a la situación que atraviesa el sector educativo que jamás habíamos vivido en la historia del país, lamentablemente estamos sumergidos en una grave crisis que tiene la Educación en terapia intensiva a punto de extinguirse, por las condiciones mismas que mucho antes de la pandemia ya existían, escuelas en ruinas, sin insumos, sin material didáctico y pedagógico para el proceso enseñanza-aprendizaje, sin el programa de alimentación escolar, sin salarios dignos, sin condiciones laborales dignas, situación que se empeoro con la pandemia y agudizo la crisis educativa, de tal manera que podemos considerar la Educación un fraude, como lo dijera en su momento el entonces Ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas.

Al hablar de Educación, sabemos que hay mucha tela que cortar, precisamente tenemos que destacar la ausencia de políticas educativas cónsonas con la realidad del país, se ha perdido el norte y en consecuencia la calidad educativa.

El Estado venezolano está en la obligación de garantizar Educación a los ciudadanos para que adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, destrezas y puedan generar contribuciones en el desarrollo del país, pero el Patrono, en este caso el Ministerio de Educación como órgano rector, no le da la significativa importancia al sector y no establece programas que puedan sacar del abismo la educación con salarios paupérrimos que tienen a los docentes en prácticamente en pobreza extrema aun cuando estos han alcanzado niveles de preparación académica que debe redundar en calidad y por ende en una mejor formación educativa.

Es triste ver como nuestra Educación ha desmejorado, no porque los docentes han perdido su ética, si no por el abandono en las que se encuentran las instalaciones escolares, hoy en día en manos del hampa, sin servicios públicos en dichas instalaciones, habiendo implementado de manera improvisada una educación (on line) que tampoco llena las expectativas, porque son muchas las deficiencias en el manejo de los recursos tecnológicos mínimos necesarios para que se pueda dar dicha Educación¨.

No es posible realizar Educación presencial y menos aún Educación a Distancia, además nuestra Educación es anacrónica y falta de condición humana como afirman dos (2) de nuestros más notables Educadores: Angel Lombardi y Antonio Pérez Esclarin, y que nosotros justificamos al afirmar que no utilizan los avances de la Ciencia y la Tecnología, de los últimos veinte (20) años y de que continuamos creyendo que Educar es transmitir conocimientos, cuando el Mundo de hoy usa el conocimiento, el saber para desarrollar Competencias, es decir para beneficio del ser humano.

Estamos en un momento especial, la Crisis ha producido el caos y también ha abierto posibilidades que debemos aprovechar: es el mejor momento para que de las cenizas de nuestra Educación surja un nuevo Sistema Educativo.

Durante mucho tiempo hemos practicado una Educación basada en Conocimientos, en Asignaturas, Materias, con bastante éxito, formando Profesionales exitosos, capaces, los momentos de Progreso, de bienestar, de desarrollo que Venezuela ha tenido, en algunos Periodos, ha sido motivada por el éxito del Sistema Educativo, por la admirable labor de nuestros Docentes.

Pero también es verdad que tenemos responsabilidad en los fracasos, en los errores y desaciertos, la situación que hoy vivimos, que vive la Educación, esa condición que hemos resumido brevemente, los Docentes venezolanos tenemos que admitir que no logramos formar los ciudadanos necesarios y suficientes para garantizar la existencia de un Estado democrático que proporcionara a nuestra población, prosperidad, crecimiento continuo, bienestar, felicidad, libertad.

Además todo ha cambiado, hoy vivimos en un mundo Digital, en lo que recientemente el Profesor Antonio Pérez Esclarin, siguiendo a Baumon llamara Modernidad liquida, caracterizada por el cambio constante, la complejidad, la oblicuidad.

Nuestra actual Educación ha tenido indudables éxitos en la formación de valiosos venezolanos, ha llegado hasta formar Sabios, sí, pero no ha sido capaz de formar los suficientes y necesarios Trabajadores, soportes indudables de una Democracia estable, permanente.

Existen dos (2) poderosas herramientas creadas por los avances de la Ciencia y por las Revoluciones tecnologías de los últimos tiempos, vamos a utilizarlas en nuestra Educación, vamos a formar a los venezolanos de hoy por Competencias, pongamos a funcionar una Educación basada en Competencias y utilicemos las TICs.

La Educación basada en Competencias tiene como Objetivo utilizar El saber para Saber hacer, que nos permita Saber ser.

El saber son los conocimientos, la ciencias, la información, los datos, que solo sirven si son útiles para saber hacer algo con ellos.

Saber hacer es desarrollar habilidades, destrezas, metodologías y técnicas, trabajar, crear, producir, saber utilizar el conocimiento.

Saber ser es adquirir hábitos, costumbres, personalidades, capacidades, usos y costumbres que nos convierten en seres sociales.

La Educación basada en Competencias se utiliza en el Mundo actual, acompañadas de otra herramienta, poderosa muy acertada para ser usada en la Educación, las llamadas TICs, las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En vez de pensar en volver a lo viejo lo destruido, vamos a crea un nuevo Sistema Educativo, en Venezuela, un Sistema Educativo, que entre otras características sea Cibernético: Informático y Telemático.

Vamos a formar las nuevas generaciones a través de un Educación Moderna, que este al día con los adelantos científicos y tecnológicas, que entienda que lo importante es el ser humano, necesitamos que los Venezolanos aprendamos a utilizar El saber para Saber hacer, que nos permita Saber ser, convertirnos en Seres socialmente útiles, útiles a sí mismo, al País, a la Humanidad.

Necesitamos aprender ciencias, conocimientos significativos: Saber para usarlos en desarrollar habilidades, destrezas, metodologías, técnicas, para Trabajar: Saber hacer y que eso nos permita adquirir actitudes, comportamientos, personalidades, hábitos y costumbres, que con valores y principios, con ética y moral: Saber ser. Nos convierta en Seres socialmente útiles, útiles a sí mismo, al País, a la Humanidad.

Con una Educación basada en Competencias, nuestra, acorde a nuestras necesidades que nos sirva para formar Trabajadores del Saber, Trabajadores del Conocimiento, Analistas Simbólicos.

Sabio es quien lograr acumular todos los Conocimientos, toda la Ciencia Trabajador del Saber, Analista Simbólico es quien todo lo resuelve, quien tiene soluciones para todos los problemas que la vida le presente.

Seguiremos Hablando de Educación.

Lcdo. Rafael A Rincón, presidente CLEV Zulia.