Rafael Rincón // A la opinión pública

EL COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACION DEL ESTADO ZULIA CLEV-ZULIA, hace llegar a la Opinión Publica el llamado de alerta que el Coordinador de nuestro Equipo de Planificación Educativa Lic. Msc Humberto Sánchez V., PRESENTA:

Ante la proliferación, la aparición de varios portales digitales e impresos ofreciendo ¨ENSEÑAR A DAR CLASES A DISTANCIA¨. Esto es riesgoso, peligroso, una deformación, un mal uso de los avances de las Ciencias y la Tecnologías, y que puede poner en riego la formación, la educación y hasta la salud mental de nuestros hijos.- En vez de pretender DAR CLASES A DISTANCIA lo que tienen que hacer nuestros Educadores es formarse en Competencia Digital Docente, entendiendo por Competencia digital Docente, la herramientas que nos enseña a utilizar de manera segura, ética ,moral e inteligente las TICs las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Estimados Representantes, Padres y Madres, queridos colegas Docentes, Apreciados Alumnos niños y jóvenes no acepten CLASES A DISTANCIA sin antes comprobar, certificar que quienes la pretenden impartir tengan Competencia Digital Docente( que no la venden en la Esquina): C.D.D y practiquen Educación basada en Competencias: EBC Si en la Escuela de tu hijo ofrecen EDUCACION A DISTANCIA , certifica que la imparten Educadores que tienen Competencia Digital Docente y que no practican la forma tradicional ,que hasta hoy continuamos usando. Educación basada en Asignaturas o Materias.- La Educación on line o Educación a distancia esta cimentada en el uso de dos (2) herramientas. Competencia Digital. C.D.D y la Educación basada en Competencias, si pretenden educarte, formar Competencias la utilización de las herramientas creados por las Ciencias y por las Tecnologías de la Información y la Comunicación están legalmente certificadas, permitidas y está comprobada, medida su eficacia y eficiencia, el pretender DICTAR CLASES A DISTANCIA, sin tener Competencia Digital Docente, es poner en riesgo la formación, la Educación y hasta la salud mental de nuestros Estudiantes.

Señores, Autoridades Educativas es su deber tomar medidas ante el riesgo del ofrecimiento de varios portales digitales e impresos de ENSAÑAR A DICTAR CLASES A DISTANCIA, ¿son legales? ¿Están acreditadas científica y tecnológicamente?, ¿saben los riesgos que esto implica?

La Competencia Digital Docente: C.D.D Y la Educación basada en Competencias: E.B.C. Son dos herramientas comprobadas Pedagógica y Didácticamente. Científicamente como seguras, éticas y morales, útiles en la Educación basada en Competencias, no puede decirse eso mismo cuando se aplica para DAR CLASES A DISTANCIA en nuestra todavía manera de practicar el proceso Enseñanza-Aprendizaje basado en Asignaturas o Materias.

Queridos Docentes, niégate a DICTAR CLASES A DISTANCIA, exige te formen Competencia Digital Docente y aprende a educar basado en Competencias.

Lic. Rafael Rincón

Presidente CLEV-ZULIA