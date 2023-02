Rafael A. Rincón | Por una Venezuela mejor

La posibilidad de construir una Venezuela mejor, requiere de una Educación de Calidad

¿Cómo construimos una Educación de calidad?

1.- Siguiendo las recomendaciones de la ONU. en su más reciente Asamblea: Transformar los procesos educativos e invertir más recursos, en la tarea.

2. Con el aval del Estado Docente, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales , creando un nuevo Sistema Educativo con apoyo de la Sociedad solidaria.

Lo que implica:

a.- reorientar el objetivo, los fines de la Educación, nuevos diseños curriculares, nuevos currículos, en concordancia a la realidad de un Mundo conectado, con una Modernidad liquida¨¨

b.-utilizar los avances de las Ciencias y las tecnologías, para lograr calidad educativa: incorporar los nuevos métodos didácticos y modelos Pedagógicos, tecnificar el proceso educativo¨, con un servicio de internet, de calidad y los Equipos de primera.

c.- acrecentar la capacitación docente, darles mayor dignidad y mejores salarios. Con sueldos miserables, educación miserable

d.- lograr hacer funcionales las instalaciones educativas, sus espacios,

servicios:

Materiales educativos actualizados.

e.--incentivar a los alumnos, para lograr el desarrollo de sus capacidades, talentos y posibilidades, incorporando al proceso los requerimientos de la Sociedad actual: lograr Seres Sociales con desarrollo integral, Seres Sociales útiles, capacitados para el Trabajo, Seres Sociales con personalidad basada en Valores y Principios.

f.-erradicar el hambre, la miseria de las familias venezolanas, garantizando la alimentación escolar y el acceso a la canasta básica de vida., ¨ acabar con las condiciones económicas y sociales, que impiden su realización

g.- mejorar el liderazgo profesional, empoderar el personal encargado de gerenciar el proceso

h.- Lograr hacer realidad la construcción de una Venezuela mejor

¿Por qué no se puede obtener una Educación de Calidad, con el actual Sistema

Educativo?

Nuestro actual Sistema educativo, es anacrónico, desvinculado del presente y sin futuro (Dr. Ángel Lombardi), nuestra educación requiere urgentemente ser profundamente humanizada (Prof. Antonio Pérez Esclarin). Sin la utilización segura, inteligente y apropiada de los recursos, creados por las tecnologías de la Información y las comunicaciones, nuestra Educación, está condenada al fracaso, nuestra educación dejo de servir como canal de ascenso social, no resuelve, no es útil, no nos enseña a vivir en el Mundo de hoy, ni nos dota de las herramientas, para construir un Mundo mejor (Humberto Sánchez V).

Todos los esfuerzos, los recursos utilizados con este fin, el incidir aisladamente sobre una o dos de estas fallas, sin coordinar los esfuerzos y recursos del Estado Docente, de su Rector, el Ministerio de Educacion, con los de la Sociedad Solidaria, es inútil, no nos conduce a una Educacion de Calidad, es necesario diseñar una nueva Educación venezolana, que cumpla todas las condiciones.

¿Qué debe hacer el Gobierno Nacional, para lograr esto?

Decretar (Poder Legislativo), implementar, dotar de recursos y poner en funcionamiento una Educación Moderna, Tecnificada y profundamente más Humana (Poder Ejecutivo).

¿Qué pueden hacer los Gobiernos regionales y locales, en esta situación?

Las revoluciones, las transformaciones siempre comienzan por las bases, es posible empoderar a sus Docentes de Capacidad profesional, de manejar los recursos tecnológicas, de modificar y acrecentar su forma de evaluación, de incorporar en los currículos actuales nuevos y revolucionarios aprendizajes: Aprender a Aprender y el desarrollo de las habilidades blandas, y cuantos otros avances, que sus sociedades requieran.

La Educación Privada, Fe y Alegría, las Escuelas Arquidiosesanas, las Escuelas de las Asociaciones de Institutos privados, como siempre, deben ser los abanderados de este proceso. Nuestras Universidades Públicas y Privadas, los Institutos de Formación Docente,

tienen que incorporarse, con urgencia a empoderar los nuevos Educadores, requeridos.

Nuestro Equipo de Planificación Socio-educativa, tiene más de cinco años investigando, conociendo y planificando soluciones, planes y programas, con el objetivo de construir UNA VENEZUELA MEJOR, ponemos nuestro personal, sus Programas y Estudios a disposición de quien los requiera.

Con mi aval y la participación del Equipo de Planificación Socio-educativo del CLEVZULIA., Coordinado por el Licenciado Humberto Sánchez V, nos hacemos responsables de estos planteamientos.

Seguiremos trabajando por UNA VENEZUELA MEJOR.

Licenciado Rafael A. Rincón