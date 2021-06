Rafael A Rincón // Hablemos de educación XII

Invitar a retornar, en Octubre próximo, a dictar ¨clases presenciales¨, sin antes haber emprendido las tareas, que enumeramos a continuación, es un grava error, es demagogia, publicidad.

Acciones urgentes y bien echas:

Primero: lo indispensable: reconstruir, reparar la infraestructura de casi todas las Escuelas, liceos, institutos técnicos y Universidades a nivel Nacional, incluyendo las dependientes de las Gobernaciones estadales. Dotar de instalaciones y servicios eléctricos, sanitarios, de agua, de gas, de Internet, equipar de material didáctico-pedagógico y tecnológico, además de pupitres, mesas, pizarrones, a todos y cada una de esas instituciones, habilitar las canchas, campos deportivos, recreacionales y culturales, en cada caso, a sanear, limpiar los patios y espacios escolares enmontados y llenos de culebras, en síntesis a poner, en condiciones funcionales, las instituciones educacionales

Segundo: muy importante y necesario: sentarse con los dirigentes gremiales, con todas y no solo, con las que favorecen la opinión oficial, y acordar: un Salario Mínimo Docente, que sea más de un 100% superior a la Canasta alimentaria, revisable cada tres meses (por ejemplo si hoy la canasta alimentaria tiene un costo del equivalente a 290 $, el salario mínimo docente debe ser superior al equivalente a 600$), con una Tabla salarial Docente, un Contrato colectivo para los Empleados administrativos y un convenio con los Obreros educacionales, que permita que Docentes, Trabajadores Administrativos y obreros , superen el estado de esclavitud, al que están siendo sometidos, y puedan ¨tener Patria¨. Es necesario también convenir la derogación de la funesta legislación laboral – educativa que acogota al personal, pretendiendo someternos a los intereses de maniáticos, ineptos, como los que impusieron inconsultamente la desdichada Tabla Salarial actual, que nos ha convertido en esclavos del Socialismo del Siglo XXI.

Tercero: vital: vacunación segura del 70% de la población, hasta lograr la inmunidad del rebaño¨

Cuarto: lo nuevo: enfrentar de manera urgente y con los recursos necesarios , la modernización de nuestro Sistema Educativo, que amerita la utilización de las herramienta científico-tecnológicas, fruto de los más grandes avances logrados en el campo Educativo, me refiero al uso de las TICs y de la EBC.. Las tecnologías de la información y la comunicación: TICs. Y la Educación Basada en Competencias: EBC, que no solo modernizan, si no, que también, la hacen más humana

Es el momento oportuno de convertir las crisis en oportunidades, trabajemos para que todo esto sea posible.

Los Docentes Venezolanos exigimos Salud: Vacunación Anti Covid 19, atención médica gratuita y medicinas.

Exigimos: Servicios Públicos: Electricidad, agua, gas, aseo urbano, transporte; que funcionen y tengamos con que pagarlos.

Seguiremos Hablando de Educación