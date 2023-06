Rafael A. Rincón | Educación Moderna X

La educación en Venezuela, la forma de educación que se practica en Venezuela, la Educación basada en Asignaturas, en Materias, solo es posible con la presencia, insustituible del Docente, del Maestro, del Profesor.

Solo con el acompañamiento, la presencia, la dedicación, el cariño y la sabiduría del Maestro es posible transmitir los contenidos, EL SABER, que constituyen el objetivo básico de nuestra educación: Educación basada en Asignaturas, en Materias, en parcelas del conocimiento: matemáticas, biología, física, geografía, historia, idiomas, etc.

A esta forma de educar solo le sirve la interacción vital del Alumno con el Docente, si no existe esta interacción no funciona el proceso Enseñanza-Aprendizaje, no hay formación, no se educa, no se aprende.

La Educación venezolana fue concebida, fue creada y se ejecuta de manera presencial y el pretender ¨ dictar clases a distancia¨¨es como confundir la gimnasia

con la magnesia; la Educación a distancia, la educación on line (MUY DISTANTE DE ¨DICTAR CLASES A DISTANCIA) se practica en Países - que cuentan con la infraestructura, con los equipos y los Programas que la hacen posible y que nosotros no tenemos.

Además y quizás lo más importante que los servicios, los recursos para dictar Educación a distancia, es indispensable la formación de los Docentes que la van a ejecutar, la necesidad de tener COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (que no la venden en la esquina), tienen que saber manejar de forma segura, ética, moral e inteligente, las TICs: Las tecnologías de la Información y la Comunicación.

La Competencia Digital Docente: CDD es indispensable ser adquirida para hacer posible científica, lógica y legalmente la Educación a Distancia ( muy distinto a ¨dar clases a distancia ) y adelantando un poco más, se hace evidente la implantación de una Educación basada en Habilidades, que es el modelo de Educación, usada, comprobada por muchas Naciones en el Mundo actual.

La Educación basada en Habilidades, es una forma más humana, más lógica y más útil, una herramienta muy valiosa en el proceso Enseñanza-Aprendizaje ya que concibe al niño, al joven, al adolescente, al Alumno como objetivo de su acción, al contrario de nuestra Educación basada en Asignaturas, que tiene de objetivo el conocimiento, la información científica, EL SABER, los contenidos Programáticos.

El modelo, que nosotros hemos desarrollado de una Educación basada en Habilidades, lo hemos titulado Educación Moderna, Tecnificada y más Humana. Educar por Habilidades es utilizar EL SABER para SABER HACER que haga posible EL SABER SER, que nos convierte en seres humanos, con ética y

moral, con valores y principios, en SERES SOCIALES UTILES Y PLENAMENTE DESARROLLADOS (útiles a sí mismo, a la sociedad, al País, a la humanidad,

desarrollados física, emotiva, intelectual y espiritualmente).

En resumen para Educar a Distancia, se requieren

Educadores con Competencia Digital Docentes. Servicios permanente y seguro de electricidad, servicio de Internet de calidad en todas las Instituciones educativas, culturales. Deportivas y recreacionales. Equipos tecnológicos y Programación (Computadoras, teléfonos inteligentes, Tabletas, Videojuegos, Metaversos, Realidad, virtual, Hardware y Software ,etc. La implantación de un Sistema Educativo Cibernético: Informático y telemático; que utilice las herramientas de La Educación basada en Habilidades, en el camino a la formación de Seres humanos integrales y holísticos, útiles. Una Educación Moderna, Tecnificada y más Humana.

Hasta hoy, para nosotros, la Educación es para SABER, mañana (muy pronto), la Educación será: para SABER HACER, que nos permita SABER SER.

Una Educación para SABER HACER, tiene que combinar lo presencial, con el uso de las tecnologías de la Información y de la comunicación (TICs). Un nuevo Sistema Educativo tiene que ser Cibernético: Presencial, Informático y Telemático.

Más adelante continuaremos hablando de La Educación basada en Habilidades, de una Educación Moderna, Tecnificada y más Humana.