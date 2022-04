Rafael A. Rincón // Agenda Gremial IV

Como es de conocimiento de todos, el Ministerio de Educación realizó recientemente la cancelación del tan cacareado aumento decretado por el Presidente, correspondiente a una quincena con carácter retroactivo. Sin embargo, dicha cancelación generó mucha incertidumbre y disgusto entre los colegas docentes, por cuanto no cubre las expectativas de los Trabajadores, al no recibir el porcentaje otorgado al salario mínimo, impactando en las tablas salariales, tal como lo anunciara el primer Mandatario Nacional.

Decimos esto, porque el salario es uno de los aspectos que hemos venido señalando conjuntamente con otros importante para lograr una Educación de Calidad, una Educación Moderna, Tecnificada y más Humana.

Como dijimos anteriormente, hay incertidumbre y disgusto porque el Organismo Nacional de Presupuesto (Onapre), elaboró una tabla salarial para los sectores de la Administración Pública, violentando la progresividad de los beneficios adquiridos, en nuestro caso, disminuyendo notablemente los porcentajes en las diferentes primas contractuales logradas a través de las luchas sindicales y los acuerdos entre las partes, plasmados en contratos colectivos anteriores y la I y II Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores. Nos atrevemos afirmar que con la disminución arbitraria de esos porcentajes fue que cancelaron el aumento, es una tabla salarial macabra, desajustada a la realidad económica del País, que la Onapre elaboró con la intención de frenar la recuperación del salario y por ende el poder adquisitivo de los docentes.

Esta situación igualmente ocurre en el sector Universitario, quiénes también son objeto de esas macabras y malignas tablas salariales que violentan los beneficios adquiridos por las Organizaciones Sindicales que representan a los docentes, administrativos y obreros. Recordemos que los docentes de los diferentes niveles educativos también tienen sus familias, a quiénes deben brindar manutención, calzados, vestimenta, etc. y cubrir las necesidades, en muchos hogares de los docentes hay hambre, precisamente por las condiciones laborales, salariales y sociales, por ello, exhortamos a los compañeros de las Federaciones, a mantenerse en pie de lucha hasta lograr la restitución de los beneficios y derechos contractuales, así como el respeto y cumplimiento a las Convenciones Colectivas.

Otro escenario que se presenta, es el Regional, es decir, Gobernación del Estado Zulia, tenemos que aclarar que éste organismo también canceló la quincena pasada un ajuste salarial, que estaba pendiente desde el 01 de Diciembre 2021, que corresponde al 61% acordado entre las Federaciones Sindicales y el Ministerio de Educación, y no había sido cancelado, pues en la 2da quincena de Marzo fue actualizado el salario con ese porcentaje del 61%, quedando pendiente el retroactivo de 07 quincenas y la incidencia de un mes de aguinaldos. Eso lo deben tener bien claro los docentes dependientes de la Gobernación del Zulia, no confundirse con el último aumento que entró en vigencia el 15 de Marzo, es decir, éste aumento deberá ser cancelado prontamente. Igualmente dejar bien claro que los Jubilados y Pensionados dependientes de dicha Gobernación, aún no han recibido la Homologación de los salarios con los Jubilados y Pensionados del MppE, tal como lo establece la Convención Colectiva.

Seguiremos hablando de Educación.