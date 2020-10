Oscar Bianchi// Sueños de Libertad

En este mes se cumplen 26 años del estreno en octubre de 1994 de la película basada en una novela corta escrita por el célebre escritor Stephen King: “Sueños de Libertad”, la misma trata de un presidiario sentenciado erróneamente por un asesinato.

Andy Dufrense logra, después de sobrevivir en la corrupta prisión de Shawshank, ejecutar un plan y alcanzar mediante su fuga la anhelada libertad.

Cualquier parecido con la realidad venezolana es simplemente casual.

Leopoldo López se encuentra en Madrid, España rodeado de sus familiares después de 6 años de prisión por un juicio lleno de dudas en su proceso, según expertos en leyes, que dejó marcado el manejo de la Justicia en Venezuela.

Hay muchas interpretaciones, conjeturas y opiniones de su forma de salir o escapar del país y por ende de las garras del régimen, lo cierto es que se espera que pueda desempeñar en libertad, un papel importante en la lucha por salir del régimen en nuestro país.

Esperemos que así sea.

Simulacro y Realidad

Ayer domingo 25, se cumplió el Simulacro Electoral del fraude convocado para las parlamentarias el 6D.

Es de mencionar que según el cronograma electoral estaba pautado para el 11del mes en curso, pero, al no contarse con los instrumentos necesarios que van desde las máquinas de votación, el software y el despliegue por el territorio nacional hubo de posponerse la fecha.

No se sabe cómo se estableció la negociación de las máquinas, nadie sabe de la auditoría al software utilizado, entre otras cosas.

Lo cierto, según los observadores que estratégicamente fueron desplegados por los centros habilitados, se puede expresar en un resumen:

.- El sistema obliga a abrir un partido en la pantalla para el voto aunque sea éste el nominal.

.- Existe la opción “voto completo”.

.- No se utilizaron toldos para puntos rojos, aunque sí se utilizó el material que manejan siempre en dichos puntos rojos, listado de electores con información detallada de cada uno de ellos.

– Pero, lo anterior no significa que el 6D no se utilicen los puntos rojos.

.- Se observó el control de los electores contra el carnet de la patria.

.- Como en todos los procesos electorales no faltó el uso abusivo de los recursos del estado, Autobuses de Gobernación, Alcaldia y otros organismos para el traslado de los electores al centro habilitado.

Seguramente se repetirá más ampliamente el 6D.

.- En algunos centros habilitados no se pudo apreciar la presencia del Coordinador del Centro (CNE), pensamos que será efectiva su presencia para las etapas de instalación, constitución, votación, escrutinio y transmisión de resultados.

.- Se desplegó una actividad manejada por los funcionarios militares apoyados por milicianos, éstos militares desempeñaron la autoridad y manejo en los centros habilitados.

.- Se contó con el manejo de las máquinas de votación por funcionarios del CNE en calidad de operadores.

.- Si el comportamiento militar es igual el 6D, es posible que el evento sea dirigido por el estamento militar, pasando así de un evento civil a uno militar.

.- De ser así, decidirán como funciona el centro de votación, quienes conformarán las mesas, cierre de mesas, sorteo de mesas para auditoría, escrutinio y transmisión de resultados.

.- En cuanto a la participación de electores se pudo concluir que, en el oficialismo, estaban organizados y preparados para la actividad según el primer horario establecido, de 8:00 am. a 3:00 pm y no al modificado después que era hasta las 5:00 pm, pues pasadas las 2:00 pm ya no se observaba presencia en la gran mayoría de los centros habilitados.

El proceso electoral o fraude electoral avanza, se cambian o adaptan normas según convenga.

No se cumplen adecuadamente las auditorías.

A muchos electores los cambian de Centros de Votación sin titubeo ni oportunidad de reclamo.

Es necesario que los electores que deseen participar se revisen en el portal del CNE para confirmar su ubicación de centro de votación.

Las autoridades del CNE, apéndice del régimen, guardan absoluto silencio ante el abusivo manejo del régimen y los recursos del estado en la ilegal y adelantada campaña electoral de los candidatos oficialistas; los medios de comunicación del estado unidades o vehículos gubernamentales y otros recursos son utilizados sin que el ente mencionado haga por lo menos un llamado de atención a esto.

No son tomados en cuenta los representantes de los partidos políticos que intentaron, según su creencia o acuerdo con el régimen en participar en el proceso, que su voz y sus reclamos sean escuchados.

Eso no nos sorprende, así de natural se comporta el régimen, no podrían esperar otra cosa.

El tiempo avanza, los sufrimientos, las penurias que soportan los ciudadanos son de magnitud asombrosa, no se ve una clara luz en el camino, pero la fe sigue puesta en Dios que esto pronto acabará.

Así sea.