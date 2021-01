Oscar Bianchi // Sucumbir al sometimiento

La actitud que ha tomado el régimen contra las ONG que atienden a muchos que las necesitan en Venezuela no es para tomarlo con ligereza.

Cuando una población no tiene quien lo ayude, quien atienda de alguna manera sus necesidades imposibles de cubrir por sí mismos, le queda solo la mano del poderoso, al que tiene que sucumbir ante tal necesidad.

Dios quiera y no sea cierta mi percepción, pero, soy creyente que el régimen se apresta asediar hasta desaparecer cualquier ONG existente o participativa en el país, de tal manera que tendría que acudir, utilizando las vías políticas, a los gobernantes locales y regionales organizados mediante coordinaciones en los sectores para sortear ser atendidos ante cualquier necesidad.

Ya observamos, casi que cotidianamente, como los ciudadanos publican solicitudes de ayuda para atención médica, suministro de medicamentos, alimentos, etc.

Cuando no sea posible tener apoyo de las bondades de alguna persona, cuando no se tenga atención de alguna organización no gubernamental, pudiera convertirse el régimen en el único benefactor.

Solo por mencionar algunos casos recientes:

El 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental “ALIMENTA LA SOLIDARIDAD” que gestiona 239 comedores donde comen 25.000 niños y niñas y entrega 1.500 comidas gratis cada día a trabajadores de la salud que brindan asistencia durante la pandemia y de la organización internacional Save the Children.

Médecins Sans Frontières (Médicos sin Fronteras o MSF) anunció el 24 de noviembre que se iría del hospital Ana Francisca Pérez de León II en Caracas, donde había estado ayudando en la respuesta al Covid-19 desde marzo.

Al retirarse la organización, 150 profesionales de la salud se fueron del hospital y casi 100 más dejaron de recibir apoyo de MSF.

El gobierno venezolano nunca respondió a los pedidos de MSF para que se le concedieran permisos de trabajo, lo cual impidió que su personal pudiera entrar a Venezuela.

El 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos CONVITE, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.

Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de CONVITE, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos.

Los agentes confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados y los interrogaron durante dos horas antes de permitirles irse.

El martes 12 de enero del presente año, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG AZUL POSITIVO en Maracaibo.

Según denunció Codhez, la incursión fue para realizar un presunto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia humanitaria que la organización realiza en diversas comunidades del Zulia.

El operativo se extendió por más de seis horas. Cinco personas fueron detenidas, entre ellos Johán León Reyes, director general de la organización.

Azul Positivo es la organización de la sociedad civil líder en la asistencia humanitaria en el Estado Zulia con más de 16 años de labor social ininterrumpida en favor de las comunidades más vulnerables.

AZUL POSITIVO es una organización aliada de las agencias del sistema de la ONU.

Desde hace años contribuye con el Programa de las Naciones Unidas sobre el sida.

Entre junio y noviembre de 2020, realizó mil pruebas rápidas de detección del VIH de forma gratuita en jornadas de salud realizadas en comunidades del Zulia.

Con la detención de sus integrantes, los grupos de personas con VIH, familias en inseguridad alimentaria y comunidades vulnerables quedan desprotegidos.

Entre 2015 y 2020, Azul Positivo atendió a 43.992 personas en diversas comunidades del Zulia a través de talleres, sesiones educativas, atenciones médicas, psicológicas, entregas de insumos y otros servicios.

En el año 2020 la labor de Azul Positivo benefició a mas de 9.000 personas, a través de talleres, atenciones médicas gratuitas, entre otras actividades llevadas a cabo en nueve municipios del Estado Zulia, desde la Guajira hasta el municipio Colón.

La población no puede dejarse someter, las organizaciones políticas y sociales deben coordinar acciones para enfrentar tal idea de sometimiento, los ciudadanos no podemos sucumbir a tan cruel y vil intención que se observa.

Debemos estar alerta y no esperar que sea demasiado tarde.

El Gobierno interino que mantiene una continuidad reconocida por más de 50 países debe coordinar acciones de lucha ante tal pretensión a luces manifiesta y apoyar en todo lo posible, direccionando recursos y organizaciones para que se atienda a una población carente de recursos, que sufre y padece la tragedia a la que lo ha llevado este régimen.