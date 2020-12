Oscar Bianchi // Incertidumbre en el nuevo año

El mundo se prepara para recibir el año 2021 y al igual que todos, los venezolanos nos preguntamos con gran incertidumbre que nos deparará en el venidero año.

Culmina el año 2020, pasará a la historia como un año de calamidades en el mundo, signado por la pandemia mundial que hasta ahora tiene 80.9 millones de contagios y ha provocado la muerte de más de 1.77 millones de personas según el informe de la Universidad Johns Hopkins.

En Venezuela, según las cifras anunciadas por el régimen, no creíbles por muchos, han muerto más de mil ciudadanos y se espera una segunda oleada ya anunciada hasta por el mismo régimen, a tal efecto, ante un virus muy contagioso y en gran medida letal, es necesario que cada ciudadano adopte las medidas de bioseguridad posibles, es necesario y prudente protegernos y proteger a nuestros familiares.

Comienza en muchos países el proceso de vacunación como una gran esperanza de erradicar el letal Covid-19, esperemos que avance la aplicación de vacunas con gran rapidez a fin de salvar a toda la humanidad en riesgo.

Los venezolanos sumidos en una crisis general, esperan con ansias que comience el suministro de vacunas, segúm los entes encargados, apenas se han hecho pruebas voluntarias para la vacuna “Sputnik V” de origen ruso en unas 120 personas y se espera comience la vacunación para el mes de abril en el país, mientras que en otros países de nuestro hemisferio ya comienzan a recibir y aplicar otras vacunas.

Como es ya costumbre, los venezolanos estamos a la cola de encontrar los paliativos ante cualquier situación con esta administración.

Desde el punto de vista político, luego de la jornada de Consulta popular finalizada el 12 del presente mes se totalizó una participación de 6.471.428 venezolanos.

Con las cifras anunciadas, los venezolanos esperamos y exigimos que se adopten las medidas para llevar a cabo las acciones pertinentes y necesarias para lograr la salida del régimen que encabeza Nicolás Maduro.

Por su parte Juan Guaidó ha anunciado entre otras cosas dos puntos muy relevantes:

1) La creación de la comisión especial para R2P.

2) Asume la tarea de reunir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para lograr forzar una solución.

De acuerdo a lo anterior se puede inferir que tardíamente logran entender o reafirmar que la salida pasa por la participación del pueblo venezolano en su lucha para salir del régimen y el apoyo internacional para lograrlo contando con el compromiso de diferentes países miembros de las naciones unidas y pidiendo se cumpla la “Responsabilidad de Proteger” a los venezolanos bajo la doctrina multilateral que abarca desde medidas humanitarias y pacíficas hasta militares.

El tiempo transcurre y se agotan las estrategias sin que se produzca una solución a la crisis, el pueblo exige posiciones que conlleven a resultados tangibles y menos retorica.

Sería una catástrofe política que la Union Europea quitara el apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó y a la Legitima Asamblea Nacional, EE. UU. ha manifestado al igual que otros países el firme reconocimiento al presidente interino y a la AN legítima y su continuidad luego de no darle reconocimiento al fraude electoral del 6D y hasta tanto no se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables, no así lo ha hecho de un todo la Unión Europea.

Si no se diera el reconocimiento en los próximos días, creemos que estaremos a las puertas de una negociación por parte de la Union Europea y otros entes internacionales a fin de lograr un entendimiento bajo una forma de presión negociada y establecer los acuerdos que logren encaminar una ruta de salida del régimen.

La AN aprobó la modificación del Estatuto de Transición que regirá el funcionamiento del parlamento en la continuidad constitucional.

De acuerdo a lo aprobado, a partir de este periodo extraordinario de un año, las funciones estarán a cargo de una Comisión Delegada, es decir una versión reducida del parlamento que, según la constitución, son los encargados de mantener su funcionamiento durante los recesos anuales.

La votación de aprobación no fue unánime, toda vez que la bancada de AD salvó su voto al considerar que en adelante debía seguir sesionando todo el cuerpo legislativo y no solo esa Comisión Delegada.

La incertidumbre se cierne sobre los diputados de la AN legítima ya que el régimen se presta según algunos de sus voceros a sancionarlos judicialmente bajo acusaciones de corrupción entre otros delitos. Esperemos que posición asumirán los actuales diputados ante tales acciones.

En conclusión concluye un nefasto, incómodo y trágico año 2020, no se vislumbra, por lo menos en su inicio, un dichoso año 2021, esperemos se enrumbe hacia la paz, felicidad y prosperidad.

Confío en Dios y esperanzado en su protección, a todos les deseo un Feliz Año 2021.