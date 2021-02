Oscar Bianchi // Enderezar la ruta

En los últimos días hemos recabado opiniones y comentarios de algunos voceros nacionales e internacionales que asoman la posibilidad de que ocurra un cambio en la estrategia opositora.

El máximo representante de la Unión Europea Joseph Borrell, el Secretario de Estado de los EE.UU. Anthony Blinken, la ministra de Relaciones Exteriores de España Arancha González Laya, entre otros, han manifestado que urge la conformación de un proyecto de unificación en la oposición venezolana que logre crear las estrategias necesarias para avanzar en la consecución de la salida a la crisis política que vivimos.

Leopoldo López, durante una rueda de prensa en España, ha manifestado que en las próximas semanas se estará conformando una nueva plataforma de los partidos políticos y la sociedad civil que nos permitirá hacer el activismo permanente necesario en todos los rincones de Venezuela.

Eso es necesario, pero, pasa por muchos encuentros y conversaciones entre los líderes de la oposición, donde por sobre todas las cosas debe haber desprendimiento, que no lo hay y no lo habrá mientras esa plataforma la dirijan los mismos actores con sus mismos intereses, en ella debe haber cabida para todos los sectores: los partidos políticos, los catedráticos, las universidades, los gremios, las ONG, la iglesia, los empresarios, toda la sociedad civil, donde se aparte la mezquindad, el menosprecio, las ambiciones y todo sea con visión de pais; que se de apertura a nuevas ideas, a nuevos liderazgos y que en conjunto se elabore un nuevo plan con estrategias claras, definidas y ejecutables que logre enrumbarnos por el camino correcto a la consecución de la salida a la crisis venezolana.

Según las declaraciones de los voceros internacionales la salida concluirá en unas elecciones libres, justas y verificables.

Ante esto, los partidos políticos, a puertas adentro y sin acentuar la vocería en cuanto a sus intenciones, se aprestan a organizar sus cuadros y estructuras políticas en todas las regiones del país para estar preparados ante un evento electoral próximo.

Ya algunos voceros han manifestado su intención por unirse y establecer los mecanismos de lucha para conseguir un acuerdo con el régimen donde se establezcan garantías mínimas y así participar en el proceso electoral.

Por su parte la Asamblea Nacional originada del catalogado fraude del 6D, atendiendo al cronograma acordado en su seno, designará aproximadamente en el mes de abril las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se espera que éste a su vez convoque las elecciones regionales y municipales que deben realizarse este año según lo establecido en los artículos 160 y 175 de la CBRV luego de haber culminado el periodo de cuatro años las actuales autoridades respectivas.

Es prudente referir que ya se acabó el mensaje repetido hasta el cansancio: “todas las opciones están sobre la mesa”,

El voto es parte esencial en todos y cada uno de los sistemas de gobierno que se basan en la democracia.

Para algunos es necesario reencontrarnos con lo fundamental de la democracia que no es otra cosa que el voto, consideran que nunca debimos perder el norte de esa herramienta que nos brinda la democracia, sin embargo, hemos de resaltar que no vivimos en democracia, estamos sometidos por un régimen que cada dia demuestra más su pocos interes en ceder un ápice de oportunidad para establecer un acuerdo sincero y de respeto por los factores que le adversan, por el contrario, persigue, amenaza, agrede a todo aquel que lo adverse.

Surge entonces la duda de que garantías brindaría en un evento electoral, recordemos que Capriles se propuso participar el 6D si se obtenían garantías mínimas y el régimen hizo todo lo contrario, realizo su organo electoral CNE un evento donde se violentó la CBRV, la LOPE, y la LOPRE, lo cual motivó a Capriles a retirar su participación.

Aunque nos duela reconocerlo, la política venezolana es un desastre tanto en la oposición como en el oficialismo.

Venezuela no puede levantarse y resurgir con tantos errores, desaciertos e improvisaciones.

La falta de conducción en la oposición atenta contra el deseo de la mayoría que quiere una vida mejor en una patria arruinada, aún cuando cuenta con muchas riquezas naturales.

Hemos demostrado que no sabemos hacer política y mientras las estrategias la manejen los mismos actores, tendremos los mismos resultados, eso es fracaso y más fracaso.

Ahora, por orientación de la comunidad internacional, debemos enderezar el camino mediante un diálogo con el régimen y participar en las elecciones.

Ante este escenario no podemos dejar de preguntarnos:

¿ Como participar en elecciones regionales y municipales sin que haya un acuerdo o negociación con un mediador internacional que avale el proceso?

¿Porque participar ahora, después de dejar pasar presidenciales y parlamentarias?

Es recurrente que Gobernación que el régimen pierda, protector que coloca.

¿Una elección no negociada con representación internacional daría al traste con el reconocimiento del GI y la AN legítima, nos señalarán de locos:

“un día no y otro si, aún sin que haya acuerdo”.

¿Como convencer a todos los factores políticos si el mensaje ha sido no participar en elecciones fraudulentas y además hemos dicho que se deben realizar presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables?.

¿Como venderle a una población que le dijimos que la abstención era la vía y ahora las elecciones sí son correctas?

Dios nos ampare.