Oscar Bianchi // Abusivo comportamiento electoral

Aun cuando apenas termina la postulación de los candidatos a los 277 curules de la Asamblea Nacional (AN) acordado así por el régimen, ya se observan acciones que han sido recurrentes en anteriores procesos electorales por parte del oficialismo.

En una comunicación enviada por el canciller Jorge Arreaza a Joseph Borrell (Unión Europea) y Antonio Guterres (ONU) para solicitar su participación como observadores electorales en el proceso electoral convocado para el 6D, se puede leer entre otras cosas “… no se utilizarán recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral, …”.

La campaña electoral según el cronograma, está establecida del 21 de noviembre al 05 de diciembre del año en curso, sin embargo, como ha sido común el abusivo, desmedido e ilegal comportamiento del régimen en todos y cada uno de los procesos electorales desde hace mas de 20 años, observamos como el canal televisivo del estado Venezolana de Televisión, transmite los eventos proselitistas a favor de los candidatos del régimen en el país ante la mirada complaciente del árbitro electoral (CNE).

En medio de las críticas que se han hecho públicas por diferentes portales web, el rector suplente Juan Carlos Del Pino expreso: “No es posible, que aunque no inicia la campaña que debe regular el CNE, impidiendo el ventajismo ejecutivo, que en tiempos electorales los canales del estado sean usados para promover actividades de campaña del oficialismo. Es sencillamente un abuso”.

Con respecto a la invitación mencionada, los organismos invitados han rechazado la invitación aludiendo:

1) No se han cumplido las “condiciones mínimas” para que el proceso sea considerado “creíble y transparente”.

2) “El tiempo ya es demasiado corto” para desplegar una misión de Observación Electoral de la UE completa.

Además de lo anterior, la UE considera que un aplazamiento de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 06 de diciembre en Venezuela daría margen para negociar las reformas necesarias que permitan celebrar unos comicios “creíbles”.

A toda estas, los dirigentes políticos “opuestos” al régimen han emitido una serie de comentarios y opiniones que ponen en duda la participación definitiva al proceso y en otros la conformidad ante tal hecho.

Henrique Capriles manifestó: “Dejamos claros que la lucha va en lograr condiciones mínimas que permitan a nuestro pueblo expresarse con libertad. Si eso no sucede, habrá que responder con la manera de atender la política y la democracia que nos define a los venezolanos”.

Su comentario me suena un poco cantinflerico, pero, suponemos que al no contar con respaldo internacional valido y no haberse conseguido las garantías mínimas para ser atractivo, por lo menos, el proceso electoral que pueda motivar la participación, tendrá que recular y reconocer que ante regímenes como el existente en Venezuela no se puede tener credibilidad de su palabra.

Stalin González por su parte detallo que de no llegarse a un acuerdo que permita la observación internacional, la dividida oposición probablemente “se unirá” detrás de un boicot para así deslegitimar un triunfo de Maduro.

Creemos que ante la respuesta negativa de los organismos en quienes se tiene la confianza de ser observadores validos y no acompañantes de turismo electoral, sea determinante la misma para pasar a la opción del boicot.

Claudio Fermín por su parte no da mucha importancia a la observación internacional y manifiesta que “No importa cuántos observadores tengamos sino cuantos venezolanos votaran el 6D”.

Al parecer, el Coordinador de de la organización política “Soluciones” considera que el papel de los observadores electorales es insignificante y adecúa su participación y éxito solo a lo que Dios quiera.

Considerando la negativa de los organismos mencionados para participar como observadores electorales, el régimen acude a los gobiernos de Rusia y Sudáfrica para hacerles extensiva la invitación como acompañantes. Cabe mencionar que el año pasado en Moscú se realizaron protestas cuando miles de ciudadanos inundaron las calles para pedir elecciones transparentes y justas al Parlamento moscovita. Los opositores se congregaron cerca de los edificios de gobierno local y aseguraron que Rusia necesita elecciones libres.

En conclusión, ni el régimen tiene intenciones de cambiar su metodología de abuso del poder para manejar el proceso electoral violentando toda norma existente, ni el árbitro tiene intención de detener el desmedido abuso y mucho menos dirigir un proceso con garantías mínimas que hagan creíbles y justas las elecciones parlamentarias, no contando con observadores electorales validos para solo tener acompañantes que harán turismo electoral, urge de manera excepcional la suspensión del proceso para establecer acuerdos que de verdad sean cumplidos a los que se han prestado al calificado como un fraude, que no tendrá reconocimiento ni nacional ni internacional y mantendrá la crisis política en el país.