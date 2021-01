Noel Alvarez // Dios en Año Nuevo

Hace pocas horas dijimos adiós al año 2020, por cierto, un tiempo de no muy grata recordación para todos a causa de la pandemia que ha azotado al mundo. Esperemos que el 2021 resarza las carencias del año que se fue, compensándonos con creces las desdichas del periodo culminado. Hoy, nuevamente elevo al cielo mis plegarias, pidiendo a Dios nos conceda la gracia de que, este nuevo año sea el inicio de la recuperación económica de Venezuela, hecho fundamental para el fortalecimiento o reunificación de nuestras familias. Ruego al supremo Demiurgo nos ayude a planificar y construir nuestro camino, con esperanza y fe, pero también libre de resabios atávicos, personales, familiares y nacionales.

Los inicios de año son momentos propicios para conversar con Dios y agradecerle por las cosas buenas que nos regaló el año pasado, pero también por aquellas que no fueron muy favorables. Como dice el refrán, aquello que no te mata, te fortalece. Estoy seguro que Dios nos pone en el camino esas circunstancias, no para castigarnos, sino para fortalecer nuestra fe y espíritu, pero, sobre todo, para templar nuestro carácter. Ese agradecimiento al Supremo Creador lo puede demostrar a través de la oración que a usted le parezca más adecuada. Todos los años pronuncio una, la cual voy modificando a través del tiempo, si es de su agrado y eso no va en contra de sus creencias, acompáñeme a pronunciarla.

“Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado el presente y el futuro. Al iniciar este año 2021 quiero darte gracias por todo aquello que he recibido de ti. Gracias por la vida, por mi salud y la de mi familia; por el amor y el cariño; por las flores; por el aire y el sol; por la alegría y el dolor; por cuanto fue posible y por lo que no pudo serlo. Te ofrezco cuanto hice el año pasado, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir”.

” Te presento a las personas a quienes a lo largo de estos meses amé; a las amistades nuevas y a los antiguos amores; a los más cercanos a mí, pero también a los que están más lejos; los que me dieron su mano y quienes me la negaron; aquellos a los que pude ayudar; con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido; por el dinero malgastado; por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías; por el trabajo mal hecho y perdón por vivir sin entusiasmo, con signos de depresión en algunos casos, También te pido perdón por la oración que poco a poco fui aplazando y que solo ahora vengo a presentarte. Te pido perdón por todos mis olvidos, descuidos y silencios”.

” Estamos iniciando un nuevo año y detengo mi vida ante el calendario recién estrenado y te presento esos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos. Padre Santo, te pido por mi familia, mis amigos y por aquellos que no llegaron o dejaron de serlo; te suplico por la salud del mundo y por la cura de la pandemia; te ruego que ilumines a quienes pueden construir los destinos de nuestro país, que fortalezcas su integridad y los alejes de los falsos valores, en fin, señor, quiero pedirte para Venezuela y el mundo entero: paz y alegría; fuerza y prudencia; claridad y sabiduría”.

” Señor quiero vivir cada día del 2021 con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión, paz y amor. Dios, te pido que cierres mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Permíteme señor, vivir en el mundo de la justicia y la verdad, apártame de la mentira y de la cobardía. En cambio, abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene de bendiciones para irlas derramando a medida que avanzo, amen señor”.

Con esta sentida oración, quiero abrir el ciclo de mis escritos para este nuevo año, a la vez que hago propicia la ocasión para desearle a todos mis consecuentes lectores, en nombre de mi familia, del Movimiento Político que coordino y en el mío propio, un Feliz Año 2021.