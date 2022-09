Nelly Hodelín // ¿Existe una manera de solucionar nuestras enfermedades?

En la parada del autobús escuche a una mujer de edad madura comentar que en los últimos días se ha sentido enferma, muy ansiosa, que no logra dormir, y ha perdido su capacidad de concentrarse en sus actividades cotidianas, no pude evitar acercarme a ella y participar en la conversación con su amiga, después de disculparme me presente, soy la Dra Nelly Hodelín especialista en Educación Emocional y a la Clínica de las Emocionas llegan, numerosas personas con síntomas similares, por lo que mi intromisión podría servirle de ayuda.

Se abrieron ante mí, varias interrogantes, que compartí con gusto e inmediatamente comenzó el proceso de identificación de su enfermedad, así como la necesidad de buscar ayuda especializada para encontrar los recursos para regresar a su estado sano.

¿Qué es una enfermedad desde la Educación Emocional? Le comenté, de buen agrado, que en conjunto con el Dr Lenin Tremont hemos llegado a comprender en la estructuración de las Terapias en Educación Emocional Interdisciplinar, que en ocasiones, somos sometidos a impactos emocionales inesperados o hemos acumulado repetidas situaciones impactantes, que generan se produzca una desarmonía en el funcionamiento de nuestros órganos o sistemas, se debilite nuestro estado vibracional y hace que aparezcan variados síntomas que afectan nuestra salud física, psicológica, nuestra conducta y nuestras relaciones.

En este momento Rosa me explicó como ella estaba a punto de perder el trabajo y su mayor preocupación era el sustento de sus dos hijos pequeños que ella educaba como madre soltera, lo que le generaba un miedo profundo a no encontrar solución para sus necesidades, entonces le compartí que estos síntomas que ella presenta son manifestaciones de la ansiedad, una enfermedad común en nuestros días, que involucra tanto el área psicológica como física, que se agudiza cuando el sujeto que la está viviendo lo hace en soledad y silencio.

¿Cuál es la recomendación para Rosa?

Como la plática llegaba a su fin porque se acercaba mi autobús, recomendé a Rosa que en la Clínica de Emociones podría encontrar ayuda especializada, acceder a mecanismos que le ayuden a encontrar el origen y curso de su conflicto, desde la Metodología Hodelín para la Educación de las Emociones y el Método Tremont de la Tres Montañas, convertirse en una Alpinista Emocional y dejar de buscar la solución afuera cuando cada uno contamos con los recursos para recuperar la armonía y elevar nuestro nivel vibracional en aras de la salud mental y emocional. En mi tarjeta de presentación le invité a que revisara la página web: Pedagogía, Salud Mental y Emocional carrd donde encontrará referencia y ejercicios para apoyarla en el proceso de recuperación de su equilibrio.