Marlon S. Jiménez | Reflexión axiológica

No me cabe la menor duda que en nuestro país, a raíz de la supresión de la asignatura Moral y Cívica del pensum de estudios, en los liceos; además del Manual de Carreño, eliminado mucho antes; la sociedad quedó huérfana de la formación en principios y valores humanos introducidos eficazmente a principios de la etapa democrática por un Estado responsable y emulados, tempranamente, por las corrientes religiosas que participan en la educación y por otras corrientes del pensamiento humano.

Los valores éticos se clasifican, considerando el nivel de mayor a menor incidencia social, en éticos públicos o civiles, y de valores éticos privados o personales. Justicia y bien son los valores fundamentales o básicos, todos los otros valores éticos no son sino concreciones de estos, como los públicos o cívicos: igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia o respeto activo, disposición al diálogo, respeto a la naturaleza y paz; privados o personales: amistad, autenticidad, felicidad, placer, ternura, creatividad y profesionalidad.

En una actitud revolucionaria, su autenticidad deriva de la capacidad de crear un hombre comprometido con lo axiológico para visualizar en su acción un trabajo fecundo, sin revanchismo y sin ser cómplices de quienes rodean su entorno en actividades ilícitas. El “arañero de Sabaneta” y ahora el USURPADOR Procubano son prueba fehaciente de ausencia absoluta de valores; los casos del TSJ en utilizar tramoyas leguleyéricas para detener a opositores y a militares no conforme con la partidización de las FAN, en franca violación del Estado de Derecho y luego juicios a miembros de ONG’s defensores de los DD.HH y la MUERTE de decenas de estudiantes, masacrados en nuestras calles por defender la Libertad y la Democracia; la actuación complaciente con estos hechos nada más y nada menos que el fiscal del USURPADOR Procubano, confirma lo que hemos venido denunciando desde hace tiempo, estamos en presencia de un "régimen forajido". Esas gestiones generaron un daño terrible a la sociedad; corrompieron el estamento militar, y la institucionalizaron como filosofía de acción comunista y fascista, así como a todos los demás poderes del Estado.

En lo axiológico, como en las otras estructuras del poder están “raspados”. Las mafias lo controlan todo, no hay espacio en el quehacer cotidiano que no esté controlada por ellas y así configuran el destino de la patria. En esas mafias los líderes son los miembros del régimen y del PSUV; todo gira en la apropiación indebida de los dineros públicos y de las riquezas naturales. El ciudadano no vale nada y lo más importante es hacerle la vida de cuadritos para que terminen de emigrar y lograr más control social. Esa es la estrategia. Repetir Cuba en Nicaragua y Venezuela por ahora; luego vendrán por Colombia y por las otras sociedades que lo permitan.