Marlon S. Jiménez García | Son delincuentes y punto…

Desde la llegada de la malévola revolución del siglo XXI, los delincuentes siempre han sido considerados ALIADOS DE GESTIÓN; han realizado actividades de cooperación infinita para cristalizarlas en la realidad. Lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Tocorón es una prueba de ello, allí, surgió para Venezuela y el mundo la megabanda criminal (orgullo del alto gobierno), denominada “el Tren de Aragua”. La intervención del régimen sobre este centro, no es más que una estrategia de confusión (nadie les cree) hacia lo nacional y lo internacional. El líder negativo de ese recinto carcelario es un hampón requeté conocido (en las redes hay fotos de este sujeto con miembros de la elite de poder) por sus actividades anti sociales; éste se conoce como el NIÑO GUERRERO, aunque su verdadero nombre es Héctor Guerrero Flores. En la “casa grande” como la llama su líder y sus luceros, funciona a todo dar el centro de operaciones de su precitada megabanda; allí planifican las actividades delictivas a desarrollar en el ámbito nacional e internacional; es conocido su amplio espectro de influencia en países como Colombia, Perú, Chile y otros países del continente, Los más de 4000 reclusos que “viven” en ese centro pagan para permanecer con vida entre 8 y 10 dólares semanales y con ello tienen derechos a disfrutar de los beneficios que ofrece su máximo conductor. Estos reclusos viven con lujos y comodidades que contrastan con la realidad del país. Controlan el ingreso de y salida de armas de “todo tipo”, drogas, teléfonos móviles, maquinas de criptomonedas, dinero y visitas de prostitutas y jineteros, Su poder (autorizado por el alto gobierno) era tal que mantenían a disposición una: piscina, un zoológico, un centro hípico (autorizado por el INH yrealizan millonarias apuestas), restaurantes (uno de ellos el “sabor del hampa”, una discoteca exclusiva y de primer mundo (TarekEl Aissami la visitaba junto a artistas nacionales e internacionales), tiendas de todo tipo, Se ¿descubrieron? Túneles a lo CHAPO GUZMÄN de hasta 20 km, motos de altas cilindradas para escapar o moverse dentro del recinto carcelario y para colmo habían establecidas en su territorio interno más de 300 familias con niños incluidos. Los custodios nunca se quejaron de los bajos salarios porque también disfrutaban de otros beneficios. ¿Y el régimen comunista, fascista y SUPER MAFIOSO no sabía nada de todo eso?

No existe proceder del régimen comunista, fascista y súper mafioso que no esté relacionado con actividades delictivas; todo esto lo podemos asegurar desde la llegada del “comandante eternamente enterrado” y luego con su sucesor el USURPADOR Procubano. Cuando el primero de los nombrados decidió, por mandato de Fidel, convertir su incipiente gobierno en comunista, comenzaron los males de nuestro país; decidieron con energía “pisotear” hasta el cansancio la propia CN que habían logrado aprobar con la voluntad popular; por supuesto, eso tendría que ser así porque en la llamada “bicha” no hay asidero estructural en todo el ámbito de aplicación que permita, ni siquiera un agujerito pequeño, relación íntima con sectores dedicados al delito.

Empezaron con el requisito sine qua non de la filosofía comunista: estatizar las empresas de producción privadas; utilizaron la figura de la expropiación. Esto significa que por utilidad pública el Estado puede “expropiar” bienes privados para el cumplimiento de sus actividades republicanas y para ello, luego de un avalúo justo se procede a cancelarle a los entes expropiados el valor económico que se halla determinado. Aquí el Estado delincuencial se ajustó su primer éxito: se robaron todos los bienes, porque nunca cumplieron con lo taxativamente expuesto en la CN; bienes estos que fueron dilapidados por la corrupción de las fauces malignas que corroen la sangre comunista, fascista y mafiosa del régimen y de sus integrantes. Esto produjo ipso facto la quiebra de PDVSA; el desabastecimiento de gasolina y otros, de medicinas; el caos de la energía eléctrica y de los demás servicios públicos, la quiebra de las empresas básicas y pare Ud estimado lector de contar. El resultado de todo este robo público es la miseria, la desidia institucional, la muerte y el éxodo creciente en busca de “salvación” de millones de compatriotas. En segundo lugar. Han hecho de las alianzas con grupo delictivos: narcotráfico, subversión, terrorismo y hamponato social una suerte de salvación para mantenerse en el poder; ese fue la filosofía de gestión de la Iris Varela cuando fue ministra penitenciaria, es publico y notorio, las fotos en las redes sociales de esta señora con los diferentes lideres negativos de todos los centros penitenciarios del país, Así como del Tareck El Aissami. No es la primera vez que han utilizado a estos personajes del delito contra las movilizaciones sociales.

Estoy convencido que, éste vinculo indivisible entre los delincuentes del régimen y en este caso con los delincuentes de Tocorón, fundamentalmente con su líder negativo, tiene una “razón de ser política” y ésta no es otra cosa que, los cubanos necesitan que el niño guerrero y sus luceros, convertidos en lanceros, se preparen para defender a este régimen mafioso, hasta la temeridad, en las calles. Piensan en el 2024 o antes, emular al asesino del Daniel Ortega y saben que no les va a resultar fácil poder hacerlo; simplemente, porque perdieron el pueblo. Preparar mercenarios es la orden; los rusos y los cubanos no son suficientes, fueron a pelear contra Ucrania y necesitan el liderazgo del niño guerrero como un estratégico refuerzo. Los militares de las distintas fuerzas NO están dispuestos a salir a masacrar al pueblo en las calles y eso lo saben los grandes cacaos de la revolución.

Nacerá una nueva Venezuela, esa anhelada y será modelo para el mundo, como lo era la Venezuela de la década de los 60, 70, 80 y 90 del siglo XX. Los responsables del robo y de otros delitos colaterales causado en Venezuela en toda su estructura física y moral serán castigados, no solo por la justicia divina, sino también por la justicia terrenal; aquella nacida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por ende de los entes jurisdiccionales supranacionales nacidos bajo el manto inspirador de esa Declaración, donde resalta el Tribunal de La Haya. Las decisiones del concierto de naciones democráticas del mundo de acusar al USURPADOR Procubano formalmente ante la CPI tendrán pronto sus resultados. La PRIMARIA se tiene que celebrar, participar es un derecho ciudadano para empujar los cambios necesarios y prepararnos para enfrentar a los delincuentes en el camino que sea. Vienen tiempos de cambio y eso es inexorable, no lo duden. El pueblo mayoritario estará en la calle, señores se perdió el miedo y este régimen comunista, fascista y súper mafioso lo sabe.

Profesor Universitario

@marlonj03650037