Marlon S Jiménez García | Sólo Les Falta El Empujón Final

Es verdaderamente asombroso como se devastó y se asoló un país. Los venezolanos y extranjeros que tuvimos la oportunidad de nacer y vivir en Venezuela desde antes de los años 60 y mucho más después de ellos, hasta el final de la década de los años 90, todos en el siglo XX; estamos inmersos en una realidad verdaderamente dramática; estamos impresionados de los cambios que hemos tenido de manera radical en los últimos 18 años; hemos retrocedido no solamente nuestra historia política, económica, social y cultural, sino que hemos llegado a tiempos de barbarie, de anticultura y anti axiológica, que fueron la antítesis de nuestra vida en sociedad nacidas en tiempo de lo que podemos denominar, sin temor a equivocarnos, como el espacio de consolidación de nuestras libertades ciudadanas y republicanas, que los comunistas, fascistas y mafiosos llaman la IV república.

A los cubanos – comunistas que se jactan de haber formado al USURPADOR Procubano, les cuesta creer que esa IV república, llegó a tener la clase media más sólida de América Latina; que se erigió como ejemplo para el mundo en lo que significa las libertades ciudadanas y en la consolidación de una auténtica y verdadera democracia; que se jactaba de recibir de manera solidaria, con los brazos abiertos a todos aquellos extranjeros que venían a nuestra tierra en búsqueda de una mejor calidad de vida (donde la lograron) y el pueblo se caracterizaba por su amabilidad, afabilidad y amor para con todos sus relacionados, esté viviendo un tormento complejo que lo condujo inexorablemente a una dictadura.

El USURPADOR Procubano sabe que se ha generado en el desarrollo de estos 24 de gestión una“molestosa arrechera2” que ha traspasado la paciencia de todos los venezolanos; esto tiene a toda la sociedad en la calle y en donde se encuentre, como nunca, protestando pacíficamente (se agota la paciencia) por un cambio constructivo, para soslayar de inmediato la ruina generalizada en la que se encuentra nuestro país. El personaje de marras sabe que es su propia incapacidad la que lo va a obligar a dejar el poder; además contribuirá con ese robo descarado de los recursos públicos de quienes están al frente del régimen (esperen los resultados de las pruebas del pollo Carvajal, están en plena efervescencia),los salarios de hambre de 3$ como salario mínimo, los apagones, la inseguridad, la inflación geométrica, el abandono del sector laboral y la quiebra por corrupción dantesca de nuestra principal fuente de ingresos, PDVSA.

Venezuela, nunca ha estado en manos de tanta gente inescrupulosa y delincuente en su conducción, como ahora; nunca nuestro bello país (el mejor del mundo), ha tenido una migración tan bestial como la que está invadiendo el continente y el mundo, jamás nuestra nación había sido asaltada en su estructura como Estado por una cofradía cívico - militar como el que hoy está al frente del régimen; nunca nuestro país se había estado muriendo de hambre como ahora; nunca nuestro país ha estado quebrado, se cierne sobre él la debacle socio económica total; es probable que en los próximos días no haya dinero para pagar las nóminas del sector público ( por supuesto es el nefasto imperio quien lo impide); nunca Cuba había doblegado ningún país del mundo (lo buscó y lo buscó) para imponer un “coloniaje”, nunca nuestra Venezuela se había endeudada como ahora, se le deben a China y a Rusia (de manera ilegal y anticonstitucional) más de doscientos mil millones de dólares, y lo peor es que en esos tiempos Venezuela era el país más rico PER CAPITAL del mundo. El repudio al régimen, a la ANC y al USURPADOR Procubano es absoluto, en lo nacional e internacional es monumental; lo único que les queda para subsistir es el odio, la violencia y la malnacida en revolución la FAN.

En la vida nada es eterno, lo malo muere más rápido que lo bueno; la inteligencia sobre sale siempre por encima de la ignorancia. El 22 de octubre la conformidad rompió su paradigma no predictivo; ese pueblo que en apariencia se veía adormitado reaccionó ante la ignominia, y consolida una esperanza trascendental del cambio necesario, El triunfo de María Corina Machado es la victoria popular más importante de la historia contemporánea de nuestro país, De las entrañas de esta tierra de mística telúrica nace la fuerza para impedir el avance indefinido de esa conjunción política e ideológica mortal que está en el poder. No hay vuelta atrás, llegaron a su final y ahora si se cumplirá la máxima del no VOLVERÄN. Están en el umbral de su tumba, solo falta el empujón final.

Profesor Universitario

[email protected]

@marlonj03650037