Marlon S Jiménez García | Ser útiles con el país de la estrategia

Todos los días que transcurren son tormentosos para la calidad de vida para la inmensa mayoría de los venezolanos. El USURPADOR Procubano es una voluptuosidad extraña con una incontinencia verbal desparramada. Ël es el hazmerreir en el mundo, no somos los venezolanos; es su culpa todo lo MALO que ocurre, porque no hay nada que podamos considerar como bueno. Sin embargo, la comunidad internacional nos consideran un pueblo débil e ignorante, conformista; que crece el hambre y sus consecuencias nefastas, la miseria y somos impasibles ante ésta tragedia nacional. Sin embargo, la comunidad democrática internacional nos apoya; los países del continente desde Canadá hasta la Patagonia se preocupa por lo que acontece en el otrora país con la clase media más alta del continente. Ellos se movilizan a favor de Venezuela, el régimen comunista, fascista y mafioso es sancionado no tanto por factores ideológicos, que de hecho tienen una influencia vital, sino por el daño estructural, en lo moral, causado a la familia y por supuesto a la sociedad en general. Ayer, el parlamento europeo con sede en Estrasburgo, se manifestó de manera contundente (88% de sus integrantes) contra el régimen, por las inhabilitaciones políticas, generadas contra los sectores opositores, sin que existan causas constitucionales que ameriten llegar a esos extremos.

El USURPADOR Procubano y su régimen precitado están, por acción y omisión, en una completa decadencia, en un declive constante y perseverante; sufre desde hace tiempo una pérdida progresiva de la fuerza o intensidad y su importancia para la sociedad es “nula absolutamente”. No hay espacios para recomponerse; su estructura gubernamental está colapsada porque hay ausencia absoluta de respuestas a los graves problemas de la sociedad que generan, simultáneamente, un rechazo apocalíptico (92%) a todo aquello que constituye la filosofía de acción de la mafia cívico – militar que está en el poder y también para los que simulen su apoyo, aunque éste parezca imperceptible. No existe motivación de ningún tipo por parte del personaje de marras y de su conjunción delictiva en buscar, ni siquiera en el ámbito coyuntural, una entrada de aire al ahogo que la población venezolana está sufriendo. En eso, los cubanos tienen un rol protagónico; todos sabemos que el USURPADOR no ejecuta acciones sino cuenta con la APROBACIÓN del buró político del Partido Comunista Cubano y éstos, expertos en la materia, saben cómo actuar ante cualquier circunstancia, devenida ésta de la propia dinámica estructural que puede ocurrir en el país; tienen una experiencia, comprobada 100% de como “detener” cualquier movilización que ponga en jaque las políticas impuestas por ellos.

Resolver nuestros gravísimos problemas no es una cosa fácil; 24 años han transcurrido, al principio:“con euforia y emotividad esperanzadora por un cambio; por la construcción de un nuevo modelo en la relación Estado – Ciudadano; por una mayor Justicia Social; por un cambio político en democracia donde el ciudadano cada día tenga más libertad de acción, no solo en lo individual, sino en lo colectivo; donde la sociedad sea más solidaria y que sea impermeable en efectos nocivos y brillen a perpetuidad los valores intrínsecos entre sociedad – hombre y familia. Lamentablemente, ocurrió todo lo contrario, se rompió lo más preciado de una sociedad, su núcleo vital, La Familia y el caos integral posterior es dantesco.

Todo fue planificado, los cubanos añoraban desde la llegada de Fidel al poder, que Venezuela tenía que ser parte de la fuerza revolucionaria y lo intentaron muchas veces para lograrlo, pero en cada intento fueron derrotados por la gloriosa y patriota FAN de la época. Nunca Fidel, a pesar de la derrota se sintió disminuido en sus intenciones primarias, hasta que llegó a su dominio la figura de un “payaso” revolucionario llamado Hugo Chávez Frías. Con este señor, comenzó la desgracia de nuestro país; comenzó a gestionarse de manera inteligente y estratégica la incorporación de Venezuela al eje comunista liderado por Fidel Castro. El USURPADOR Procubano que, si era y es, ahora más que nunca, una “ficha” de los cubanos desde 1984, estaba en el “bulpen”; ya preparado por Fidel para asumir el poder y aprovechando la muerte de Chávez (aquí hay muchas dudas; solo el transcurrir de los años nos alumbrará la verdad) aprovechó para imponerlo en el poder y aquí tenemos los resultados: Venezuela convertida en otra Cuba (arrasada y miserable).

Todo esto nos lleva a una profunda y alertadora reflexión, ¿qué vamos a hacer los que sentimos que, es urgente producir en nuestro país los cambios necesarios para salir del USURPADOR Procubano? La respuesta inmediata e imperecedera es la salida de ese ruin personaje.

La salida de este tipejo y de su maligno régimen es evidente, solo tenemos que observar la actitud revanchista de muchos de quienes en otrora eran parte de ese mamotreto llamado PSUV; ellos se desmarcan sin ningún tipo de rubor moral y sienten públicamente la manera de cómo él burló el respaldo y la confianza que el “comandante eternamente enterrado” le dio cuando pidió en cadena nacional que lo eligieran presidente de Venezuela. Claro, es público y notorio que esos que critican al Maduro también son constructores del “fiasco histórico” más grande que ha tenido nuestro país y son corresponsables del desmadre estructural causado a la sociedad venezolana, entre muchos, la mismísima familia Chávez; “patas” en el suelo y hoy encabezan la revista FORBES, sin haber realizado actividades empresariales y sin estudios conocidos. Ud. amigo lector, hágalo por prueba, meta en un “biombo” nombres de personas que conozca que hayan sido funcionarios de los gobiernos de Chávez y del USURPADOR y ponga una “mano inocente” que saque un nombre de allí y comprobará que, esa persona tiene un ritmo de vida totalmente distinto al que tenía antes de llegar al poder; es decir, de ser un pela bola, hoy, es un potentado de riqueza, pero mal concebida; por medio de actos ilícitos y no producto de su trabajo honesto.

En su salida también tiene un rol estelarísimo la Fanb; ¿quién duda que el alto mando militar son los impulsores del fracaso de estos esperpentos en el poder? Ellos aceptaron de rodillas que los cubanos gobernaran el país y permitieron que el G2 cubano asumieran las riendas de la totalidad del gobierno. La Fanb entregó a los cubanos la soberanía nacional, violando irresolutamente lo que están obligados a cumplir: la Constitución Nacional. Además, son protagonistas in situ de todo el espectro de corrupción que desfalca las arcas del tesoro nacional y de las “mafias” (El USURPADOR le ordena a su Fiscal combatir esas mafias y meterlos presos, caiga quien caiga. ¿Habrá cárcel pa’ tanta gente?) constituidas para el control de la gasolina, narcotráfico, oro, abigeato y que tiene al pueblo al borde de la muerte. Son los únicos que quieren evitar la salida del USURPADOR, pero, lamentablemente para ellos, es tarde. La traición a la patria del USURPADOR y de su eterno Padrino López, no tiene referentes en ninguna otra parte del mundo; entregaron la soberanía nacional, solo por intereses crematísticos y de prepotencia política, a grupos subversivos como ex FARC, ELN y grupos terroristas provenientes del medio oriente a través de la relación con Irán; que decir, de la relación putrefacta que se mantiene con Rusia no solo en el campo económico, sino en el campo político- militar.

La salida del Maduro no tiene espera, está con luz incandescente brillando en todo el espacio nacional y su reflejo extrapola fronteras; las alarmas están encendidas en todas las organizaciones internaciones que tienen el poder de defender la democracia y las libertades en el universo. Venezuela está en la mira, el USURPADOR Procubano está en la mira, los militares de alto rango están en la mira, los miembros del PSUV están en la mira. Podrán salvarse de un paludismo, (por cierto, está en todo su esplendor en el país) pero no de los tribunales internacionales (ya la CPI ejecuta su papel de justicia). Las mentiras, a las cuales nos tiene acostumbrado, en este juicio no tendrán cabida e inobjetablemente tendrá que dar la cara y asumir (aunque es un connotado cobarde) su responsabilidad en los asesinatos ocurridos y donde su protagonismo es inequívoco.

Sobre la salida del Maduro, la sociedad civil, política y económica está afinando las estrategias que apunten a ese objetivo puntual. No es fácil hacerlo, tienen todo el poder del Estado forajido que lo integra, tienen el poder de protección de una FANB desmedidamente corrupta y parcializada; pero no tiene respaldo popular. Hay muchas opciones para estimular su “salida de derecho”, pero han sido omitidas por la ausencia absoluta de un Estado de Derecho. Elecciones libres y justas, es la alternativa contemplada en la CN; los cubanos como verdaderos “jefes `políticos” las quieren abortar y las realizarán, solo y solo si, cuando las vayan a ganar; buscan subterfugios leguleyos para inhabilitar a los candidatos de la oposición y darán LUZ VERDE cuando el rival sea omnipotentemente controlado y satisfagan sus apetencias de poder.

La salida del USURPADOR de hecho, se visualiza por la realidad del país y por la ausencia de un compromiso, en buscarle cambios a esa propia realidad que globalmente nos afecta a todos los venezolanos, sin distingo de género, de raza, de clase social, ni ideológico; a pesar de que ello se produce por el desmedido respaldo del régimen a la filosofía de vida del comunismo Y fascismo que, no es otra cosa que: hambre, miseria y muerte; sin embargo, NO QUIERN ENTREGAR EL PODER BAJO NINGUNA CAUSA. El reto de los venezolanos es impedirlo y haremos lo que tenemos que hacer. Tendremos el tiempo y espacio perfecto para lograrlo. La UNIDAD TRASCENDENTAL, no la numérica, es la vía ideal. Dejemos de ser pasivos, ello nos conducirá, irremediablemente, a ser inútiles

Profesor Universitario.

