Marlon S Jiménez García | ¿Se acabó nuestra "patiens"?

Los venezolanos estamos inmersos en la peor situación estructural que jamás haya padecido ningún otro país del continente, exceptuando, por razones obvias, la República Socialista de Cuba. Nadie podría pensar 20 años atrás la involución histórica que tiene en la actualidad el otrora país que, se erigió como el paladín de la democracia en el continente y con mucha más fortaleza en nuestra geografía suramericana. Es una caída atroz no sólo en el campo político sino en todas las áreas del quehacer humano. En lo económico hemos trascendido hacia los caminos tenebrosos de la miseria; hoy somos líderes en el mundo como el país más corrupto del universo, poseemos el salario más bajo en la misma esfera global y la inflación geométricamente de mayor incremento mensual en los mismos espacios siderales.

¿Hasta cuándo tendremos “patiens” (el que padece. Implica sufrimiento: el de la espera y el de la esperanza… o de la desesperación)? ¿Es la desesperación del vivir, una mácula merecida? La realidad venezolana es dantesca, dramática, espeluznante y además está llena de una total impotencia del ciudadano ante lo que ocurre a su alrededor; lo digo porque está intrínsecamente relacionada, con el hambre, la miseria y por ende de la “muerte”. Nuestro pueblo se está muriendo de mengua, en 24 años de gestión comunista, no hay espacio para la vida; el deterioro de la calidad de vida es insostenible. La dictadura se afianza cada vez más, a pesar del rechazo unánime existente en la sociedad.

El USURPADOR Procubano y los asesinos cubanos que le asesoran, no tienen ninguna intención en resolver el caos producido por ellos, al contrario, toda su estrategia es “mantenerse en el poder” y para ello son capaces de valerse de las armas de la República como ya lo hicieron en el 2016 y 2017. El USURPADOR Procubano manifestó en días pasados que habían llegado médicos de Cuba; ahora bien, lo que llegó de ese país hambriento no son médicos, como tampoco lo son, los que están aquí en los antros esos que llaman CDI; pero lo que si llegó, o mejor dicho regresaron a su país, (VENECUBA) son aquellos colectivos que disfrazaron de guardias nacionales para “calmar la paz” que se sentía en las calles y las cuales les molesta.

¿Qué llegó de ese país de zombis? Regresaron al país los mercenarios y asesinos que estuvieron aquí en las manifestaciones y protestas realizadas por el pueblo en los años precitados, quienes asesinaban a quemarropa y a mansalva a nuestros muchachos, a nuestros trabajadores, a nuestras mujeres, sin ningún tipo de reserva para: silenciarlos y encerrarlos en sus casas y para que soporten hasta su muerte los embates de la dictadura comunista y fascista, como ocurrió con ese pueblo cubano, lleno hoy, de proxenetas (la mayor riqueza de la revolución cubana) de ambos sexos.

A nuestro pueblo no le queda otro camino que salir a protestar. El miedo está desapareciendo y tiene que ser así, si no queremos convertir a nuestro pueblo en zombis y en proxenetas. Nuestra capacidad de “patiens” ha llegado a su más alto nivel y explota con capacidad de fuego (consciencia y racionalidad) hasta el punto de decirle al USURPADOR Procubano y los asesinos que le acompañan: ¡BASTA! estamos arrechos y la única solución es la SALIDA o HUÍDA de Uds. Lo reitero, aun convirtiendo avenidas en cementerios y estadios en cárceles NO van a detener a un pueblo que quiere rescatar la libertad y la paz que se perdió con la llegada del mayor conglomerado de delincuentes que llegaron en una sola zafra de las manos del “comandante eternamente enterrado”, para desgracia de todos, al poder en nuestro país.

La muerte, no puede ser la filosofía de acción de un gobierno en cualquier parte del mundo; en Venezuela lo es; de allí la necesidad de cambios para consolidar a la “vida” como un deseo insoslayable de desarrollo y de progreso. Ante esta insolente y macabra gestión del USURPADOR Procubano y del comunismo en conjunción con el fascismo, tenemos el sagrado deber de decir ¡basta ya!, no como una consigna o una bandera política, sino como una filosofía de acción, que nos permita, en tiempo y espacio romper con furia esa “figura” de “patiens”, que desdice mucho del carácter libertario que siempre hemos tenido los venezolanos; es la hora de los venezolanos para romper las cadenas de dominación impuesta por los cubanos en nuestra sociedad.

En estas horas aciagas que vive nuestra patria, es importante y vital hacer un llamado a la FAN; no al alto mando militar delincuencial y corrupto que lo dirige, sino, a esa juventud que lo conforma, que cree en los valores y principios que la hicieron realidad en nuestra lucha por la independencia, que convirtió en su accionar a nuestro Simón Bolívar en un gigante de la libertad de nuestro continente. Uds. Muchachos, tienen la enorme responsabilidad de impedir que los mercenarios cubanos continúen teniendo, a través del G2, el control absoluto de nuestras armas, y lo peor, es que ellos las utilicen en contra de nuestro pueblo.

Uds. Muchachos, son hombres y mujeres formados para defender la soberanía nacional y no pueden venir entes externos a perturbar, con el miedo y la persecución institucional, su verdadero interés de patriotismo. Cuenten con nuestro pueblo, como ese llamado que, hicieron en su época de manera brillante el Gral Urdaneta, el Gral Rivas y otros en su tiempo, cuando exclamaron con gritos: “patriotas, necesitamos con urgencia la verdadera voluntad revolucionaria del pueblo, para combatir y derrotar a los enemigos internos y al invasor, para lograr la libertad, para siempre, del glorioso pueblo venezolano. ¡Se acabó nuestra capacidad de “patiens”, no más desesperación!