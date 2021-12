Marlon S. Jiménez García // Repulsa absoluta a la FANB

Lo dijo Rómulo Betancourt, en momentos cruciales, al principio de la Democracia, que hoy podemos recordar y sentir en estos momentos de efervescencia social,como nuestros, tenemos una FANB en iguales condiciones, dijo: “Y la verdad es que nosotros no podemos pensar, en estos momentos precisos, en organizar una acción violenta que venga de los cuarteles a la calle, porque la inmensa mayoría de los oficiales afectos a las ideas democráticas han sido dados de baja, o no tienen mando de tropas, o están en la cárcel o el destierro, o traicionados por el tirano. Si no es posible organizar una acción de este tipo, (…), no nos queda como posible sino la acción popular de masas, constante, valiente, perseverante. Esa acción debe ser conducida hacia una encrucijada en que ya no sea tolerable por el país la existencia de un régimen de usurpación, y la cólera popular se exprese en forma tan avasallante que ya no puedan detenerla las bayonetas".

La FAN (IV república), antes de la llegada de este mamotreto revolucionario, tenía un alto respaldo nacional, (Y era un orgullo para los venezolanos; todas las familias querían tener en su seno a un militar egresado de nuestra gloriosa Fuerzas Armadas), que giraba entre el 60% y 70%, solo estaba por encima de ella la iglesia católica. Hoy, en la realidad actual, según las últimas encuestas, hasta las financiadas por el régimen; la FANB (en la revolución chimba del siglo XXI) tiene apenas un 6% de aceptación como institución del Estado, siendo la más baja del continente, Lo peor, es que en la misma encuesta un 79% de los consultados no creen que los militares venezolanos puedan resolver los problemas del país; una sencilla razón para ello, es que no es un componente preparado, profesional y científicamente para tal rol. Los venezolanos, sin ninguna duda, han perdido la confianza en la FANB; en primer lugar, por su abierto y frontal desacato a la CN, en sus art. 328, 329 y 330; es decir, están al servicio exclusivo del régimen comunista y de la parcialidad política e ideológica que los agrupa; no cumplen con su responsabilidad esencial de la planificación, ejecución y control de las operaciones militares y mucho menos en el mantenimiento del orden interno del país; son fieles, protectores y consecuentes con los asesinos denominados ´´colectivos´´ y los aúpan a dispararle a las personas que salen a las calles a manifestar su rechazo absoluto al régimen y al “tipejo” que tienen como comandante en jefe, y, para colmo de males participan en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

En segundo lugar, la FANB ejerce actividades gubernamentales, donde muchos de sus integrantes están incursos en gravísimos hechos de corrupción; también son acusados por delitos de lesa humanidad por irrespeto a los DDHH, por narcotráfico, por contrabando, por abigeato, bachaqueo y pare Ud. de contar. Los hechos recientes ocurridos en Barinas con las elecciones de Gobernador, demuestran que las FANB, a través del generalato que la constituyen participaron “abiertamente” en fraude electoral (siempre lo han hecho en este régimen comunista, pero han sido vagamente justificados) sustrajeron indebidamente actas del proceso electoral, las desaparecieron y tuvieron una influencia notoria y decisiva en las decisiones posteriores del CNE y del TSJ, que llevaron a la “anulación” de dicho proceso; por cierto, con una sentencia que desdice “profesionalmente” de quienes integran este último poder público.Todo ello, con la anuencia del Maduro y de los cubanos que prácticamente lo consideran a ellos (los generales) como dueños absolutos, con poder omnímodo, de los Estados Barinas, Bolívar, Apure y Táchira, pero con epicentro del poder en la ciudad de Barinas.(Por qué será?).

Sin embargo, es bien importante conceptuar un hecho que merece una acotación especial, sobre la FANB. Además de estar incursa, en lo anteriormente descrito, ocurren hechos, que realmente generan en la sociedad estado de zozobra por la acción de los cuerpos integrantes de la FANB. Era común ubicar, en el componente Guardia Nacional actos deleznables de sus miembros, no todos, en la IV república, que atentaban contra la moral de ese cuerpo militar; existían situaciones socio – económicas y políticas que bajo una “plataforma legal” aceptaban complacientemente hechos de corrupción. Pero ahora, la FANB está corrompida como una “filosofía de acción integral de todos los componentes”. Hoy se pelean por la presa; estas son el pueblo y los empresarios. A los primeros, los tienen asolados en las fronteras, en los aeropuertos, en las carreteras, en las calles de la ciudad, en las oficinas de identificación, etc. Todos esos componentes se reparten el botín en el país; ya no es la Guardia Nacional, ahora tienen “doctorado delictivo” solamente; usted ve ahí el Ejército, Aviación, Armada y se agrega el Cicpc, entre otras bandas armadas de la revolución; hacen lo que saben hacer: robar, extorsionar, secuestrar y pare Ud. de contar.A los segundos, le hacen lo mismo, pero con mayor énfasis en lo exigido y de manera implacable en la respuesta, si estos se niegan a “cooperar”. Podemos decir, sin ambages, que la FANB es una “mafia de sinvergüenzas” al servicio de las peores causas. Esto obedece a una recomendación que el asesino del Fidel, le hizo al Chávez, “tienes que darle poder y corromperlos hasta en el alma, a los militares para que vean que, tu gobierno es el de ellos y así lo van defender, por siempre”.

Cuando próximamente el régimen comunista salga del poder, se conocerá en detalle la gravedad de los hechos causados por la FANB (Muchos de ellos, están acusados ante la CPI) y de civiles en el desmadre del país. Ese pueblo que el Ministro de la Defensa dice, acompaña a la FANB, no existe; por el contrario, está al lado de esa sociedad opositora nacional que trabaja por la salida del régimen madurista con asesoría de los malditos cubanos. Los hechos acaecidos por la represión feroz contra el pueblo en la calle que, ha causado cientos de muertos, sobre todo de nuestra Juventud estudiosa y trabajadora, está causando que la FANB alcance la cifra irrisoria de respaldo (precitada) que tienen los dos principales actores, Maduro y Cabello, del régimen comunista.Aunque eso en la realidad actual parece que ya no se está manejando de esa forma;pues, no les extrañe que en los próximos días el Sr Cabello sea detenido u otra cosa; por constituirse en una “piedra en el zapato” en la consolidación del SUPER BIGOTE (los cubanos lo tienen en la mira). Qué triste papel el del alto mando militar, están cavando su propia tumba; tendrán mucho dinero acumulado, producto de actos ilícitos, en cuentas internacionales y mucho poder en la esfera política nacional, pero, de la cárcel no se salvan, son delincuentes.

Ese dilema que se le presentó al “fundador de la República de Venezuela” Rómulo Betancourt, está vigente en la primacía de nuestra realidad. La FANB, no está del lado de la democracia, del pluralismo político, interviene de manera protagonista en las restricciones formales de nuestras libertades ciudadanas Apoyan a un dictadorzuelo, que recibe órdenes de Cuba; cumplen sus órdenes y son “monitoreados de manera constante y con supervisión extrema y sancionatoria, no con el interés de hacer respetar la CN, sino las instrucciones nacidas bajo el crisol de la ideología comunista”.Ese alto costo de violación y omisión a la CN, a la cual juraron defender, hasta con su propia vida, es la soga en el cuello, que los ahogará cada vez que atentan contra los DDHH. Soy de los que cree que, aún existen hombres y mujeres en nuestra FAN que SÍ están esperando la oportunidad de dar con el lastre que, hoy les soslaya declararse defensores de la CN, de la democracia y de la libertad. Hoy,La repulsa a la FANB es absoluta.

Obedecer órdenes, no es una excusa para usar las armas de la república contra su pueblo; nuestro Libertador Simón Bolívar manifestó: maldito el soldado que use las armas de la República contra su pueblo.