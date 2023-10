Marlon S. Jiménez García | Presidenciales, es la respuesta contundente

Un régimen sin escrúpulos como el actual, conformado por delincuentes, mafiosos, por gente ruin, de baja calaña, no se le debe dar ni un ápice de descanso en la lucha por el rescate de Venezuela. A este régimen inescrupuloso hay que terminar de sacarle los dientes y las uñas para demostrarle que con el pueblo democrático movilizado se vence la posibilidad de cubanizar la sociedad venezolana y tengan la seguridad que no habrá ningún «gas del bueno» que pueda detener la furia de este pueblo cada día más convencido del cambio estructural que necesitamos para enrumbarnos por nuevos derroteros. ¿Vamos a permitir que el URSURPADOR Procubano por órdenes cubanas siga haciendo con el apoyo de la FAN MAFIOSA lo que le dé la gana con el país y con la democracia?

Si los poderes públicos del Estado, ninguno está apegado taxativamente a la CN; es decir, no funcionan, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Sabemos que la sociedad civil está movilizada por el cambio y que está haciendo todo lo posible por rescatar la institucionalidad, pero no es suficiente; Toda la sociedad civil, no solo los partidos políticos, están en la obligación de presionar con más fuerza, con más contundencia logística, con estrategias definidas e indivisibles.

El régimen inescrupuloso está jugando duro; la prueba son los innumerables actos, que sin ningún rubor ejecutan, (a través del TSJ y de su absoluta dependencia del poder ejecutivo, y éste, de los propios cubanos); y declaran todo lo que hagan las fuerzas opositoras como nulo, no hay parangón institucional, solo obediencia a los lineamientos emitidos por el régimen cubano. Se retrocede de manera creciente en todos los aspectos de la vida ciudadana, en la democracia, en la paz ciudadana y, sobre todo, de hecho y de derecho, en el respeto a los DDHH.

Confunden al mundo, sin lograrlo plenamente; hablan de elecciones (para ellos, estas deben darse en las peores condiciones para los sectores democráticos) porque el CNE, que ellos nombran, como lo ejecutaron con esta AN proveniente del fraude electoral y que no es reconocida por los sectores democráticos del mundo, debe obedecer ciegamente y a raja tabla los lineamientos emitidos por los comunistas en el poder en Cuba.

Ya Raúl le ordenó al USURPADOR Procubano, cuando perdieron las parlamentarias de 2015, que nunca más podrían realizar elecciones de ningún tipo, “a menos que, estuvieran controladas totalmente por ellos” Como componente del Estado comunista, fascista y mafioso, el USURPADOR Procubano nunca va a desobedecer, -mucho menos cuando él y sus lacayos están en la picota de la opinión pública- el mandato cubano. Según las encuestas, (ENCOVI; EXPOSE MEGANALISIS; otras) el régimen y el PSUV no ganan ninguna elección, así la hagan en CUBA. Si el régimen y los cubanos quieren negociar (están locos de sentarse con EE.UU, pagan lobby para que los acepten; ya los nuevos funcionarios han señalado de forma vehemente que solo negocian elecciones presidenciales) para tratar de reducir las sanciones económicas, tienen que estar claros en una cosa: el pueblo venezolano, desea fervientemente elecciones presidenciales, como única salida de la crisis; cualquier otra situación inherente a ello, que no obedezca a esa filosofía de acción, no RESUELVE, de ningún modo, los problemas de Venezuela; es decir, que la única vía posible de rescatar la democracia, las libertades ciudadanas y de conseguir dinero fresco para reactivar la economía, es el cambio de Presidente. El USURPADOR Procubano es el auténtico responsable del desmadre causado; que ha generado la migración de millones de venezolanos y que al día de hoy, es alarmante; según los expertos para el mes de diciembre 2023 habrán dejado nuestro país, además de los más de los 8 millones de compatriotas que se han marchado, otros 2 millones más de nuestros jóvenes y profesionales. El llamado es urgente, Venezuela necesita con urgencia la: SALIDA O HUIDA DEL USURPADOR PROCUBANO.

Por allí hay sectores de la oposición, que quieren lavarle el rostro al régimen procubano; quieren negociar ($$$$$), pero sin tomar en cuenta, lo repito, la voluntad del pueblo venezolano, que no es otra, que la realización de ELECCIONES PRESIDENCIALES en el más corto plazo posible. Estos sectores, vienen con el cuento de que “si hay un CNE confiable y con la participación de observadores internacionales ellos participarían”. El régimen conjuntamente con los alacranes (socios de Alex Saab), de manera “utilitaria” autorizaron a la AN fraudulenta (no reconocida por la sociedad democrática interna e internacional) para que de su seno elijan un nuevo CNE, cuestión que hicieron y estos, como caballos indómitos, inmediatamente “agarraron la seña” y nombraron a miembros del PSUV como integrantes del CNE. Los cubanos, en vista de la incertidumbre (y la pelazón que tienen) dieron la orden de que ese CNE debe realizar elecciones de Gobernadores, Alcaldes, consejos legislativos, y concejales; es decir, elecciones generales, incluyendo, por supuesto, las presidenciales (estas no las quieren realizar y harán un modelo como ORTEGA para justificarlas ante la comunidad Internacional y no les importa las consecuencias. ESA ES LA ORDEN Y DE ALLÍ NO SALDRÁN. Los factores de oposición que tomen decisiones, de manera arbitraria, pecuniaria y clientelar recibirán el más contundente rechazo de la misma manera: interna y externa. Sin elecciones presidenciales; todo, todo lo que se haga es, como ARAR EN EL MAR.