Marlon S. Jiménez García | ¿Nuevo C.N.E para eliminar la primaria?

La elección del candidato opositor a decidirse mediante una “elección primaria”, tiene al USURPADOR Procubano y a sus asesores cubanos PÁVIDOS MUY PÁVIDOS, en un grado superlativo de desesperación existencial. El calendario, por mucho que quiera el régimen y el PSUV, de la celebración de esas elecciones, NO SE DETENDRÄ y ante nuestra mirada impasible llegará a su final; el 22 de octubre será día de fiesta nacional, Tenemos el implacable poder de decisión en nuestras manos, El régimen comunista, fascista y mafioso, comienza a hacer lo que es su normalidad institucional; ejercer el poder de manera demencial y delincuencial para perpetuarse en el poder, por supuesto, la víctima, como siempre es la Constitución Nacional, la cual de manera reiterativa han violado, por nuestras cuentas en flagrancia, 289 artículos de los 350 artículos que integran su texto constitutivo.

Le llegó la hora al C.N.E, necesitan nombrar unos nuevos rectores (según la CN están en el lapso correspondiente de gestión); piensan ellos que, con eso matan dos pájaros con un solo tiro, paralizan de facto la primaria opositora y aprovechan poner rectores patria o muerte; por lo tanto, eso es “razón suficiente” para generar los cambios propuestos, La elección del nuevo C.N.E., con supra mayoría comunista, fascista y mafiosa contará con los votos del partido de la malévola revolución del siglo XXI y de los “tontos útiles” que se siguen prestando a la destrucción de la patria. No les interesa resolver los verdaderos problemas, al contrario los agudizan; les alegra cuando nuestro pueblo se ve en la necesidad de huir del hambre, miseria y muerte que padecemos de manera dramática los venezolanos. No hay espacio para la convivencia ciudadana y familiar, incentivan la “paz de los sepulcros”.

Se sienten guapos y apoyados, el apoyo de Rusia, China e Irán los hace sentir poderosos y capaces de seguir poniéndole, en el cuello, la bota militar a su pueblo, con el cual no cuentan. Preparan el escenario para el FRAUDE o algo parecido al modelo ORTEGA – MURILLO. El pueblo no le cree al USURPADOR PROCUBANO (90% de rechazo). Cada día que discurre, las encuestas pregonan el derrumbe impostergable de la hegemonía en el poder del personaje de marras y de las focas destempladas que aplaudían con orgullo crematístico la quiebra integral de la nación y el nacimiento de un movimiento mafioso, amparado por la IMPUNIDAD naciente en el propio Estado y “soportado” por las garras asesinas de la ideología comunista y fascista que los incita como una “filosofía de acción institucional”. El 22 de octubre, ese mismo día se le termina al régimen sus andanzas con estrategias anticonstitucionales y/o patrioteras y se verán obligados a comportarse como demócratas (así no lo deseen) porque serán millones de venezolanos los que inundaremos las calles y avenidas del país solicitando las presidenciales del 2024 y no como un favor, sino como un derecho inalienable que trasciende cualquier pretensión totalitaria.

Pese a las atronadoras amenazas, las violentas acciones que suscitarán hasta octubre y más allá, la sentencia de ganar “como sea”, el temor latente de un fraude electoral; aspiramos, con CNE o sin él a una histórica participación que podría rebasar el 40% del padrón electoral, así como un irrevocable sentir poblacional que acallará las encuestas más engañosas

La estrategia de la verdadera oposición y de toda la sociedad civil de nuestro país es exigir en una sola voz: ELECCIONES PRESIDENCIALES y lo vamos a lograr, estamos en el umbral de la consolidación de la UNIDAD TRASCENDENTAL. El responsable de la tragedia nacional es el USURPADOR Procubano y su régimen; no es la oposición ni tampoco es la AN 2015; sino salimos YA del inquilino usurpador de Miraflores vamos a desaparecer; Venezuela estará desolada más de lo que está, muchos moriremos por hambruna o por ausencia de centros de salud y medicinas (niños, jubilados y pensionados), otros permanecerán presos y otros serán detenidos por antagonismo político o por anticomunistas; es decir, la salida o huida del USURPADOR Procubano es la verdadera esperanza; no hay otra salida.

Quienes creen que participando en la primaria están en lo correcto, están totalmente ajustados a nuestra realidad política y existencial; no se está lidiando con un gobierno que tiene como norte la democracia y las libertades ciudadanas. Ellos, no creen en esas cosas precitadas; el comunismo en conjunción con el fascismo es la antítesis de eso, es restricción de la vida, es dominación de la conciencia y sobre todo es control político, social, económico y hasta religioso, Todos, Todos, debemos tener una sola BANDERA, ELECCIÓN PRIMARIA y automáticamente a la calle a exigir PRESIDENCIALES justas y libres.

Profesor Universitario

[email protected]

@marlonj03650070.