Marlon S. Jiménez García | La filosofía del Régimen: Cofradía de Bribones

Quién duda que la revolución del siglo XXI desde su propio nacimiento hace 24 años, para desgracia de toda la población de nuestro país, es una cofradía de bribones? Es evidente que la delincuencia organizada manda en el poder en todos los estratos que comprenden su mal llamada institucionalidad, y cuyo rango de acción lo comprende la violación en flagrancia de la CN; hasta hoy, de 289 artículos de la misma.

Esta cofradía de bribones, obviamente, ante lo señalado, son organizaciones que se mueven en el contexto de la ilegalidad y se desarrollan marcadamente en ella. Aunque bien podrían ser ladrones, estafadores, contrabandistas, narcotraficantes, espías o directamente criminales, son perfectas para emplear las virtudes y habilidades de algunos grupos de aventureros. Las cofradías de bribones no tienen que estar formados únicamente por pícaros; allí también hay tahúres, charlatanes, mafiosos, asesinos, y otras clases de ocupaciones en la que los brujos, guerreros, barbaros y exploradores y explotadores tienen lugar. Los motivos y ocupaciones para unirse o fundar una cofradía de bribones varían; algunas son políticas e ideológicas (les encanta el poder), otras son formadas por rebeldes en contra de los poderes establecidos y en otros casos resultan ser los parias de la sociedad unidos por la subversión, También tienen cabida aquellos que se organizan para defender al pueblo robando a los ricos y terminan siendo de peor calaña que éstos. La corrupción es la principal bandera de la cofradía de bribones que integran en su totalidad el régimen comunista, fascista y mafioso en el poder, y, abarca toda una conducta humana desprovista de escrúpulos y de vergüenza pública,

La CORRUPCIÓN proviene etimológicamente del latín y significa literalmente “echar a perder”. En lo que respecta a la cuestión ética la corrupción es ante todo una patología moral; y en tanto patología involucra también una psiquis en cierto modo confundida. Rousseau, afirma al respecto, que la corrupción es el mal uso de la libertad que no mira el bien general, sino el particular. Locke, gran filósofo inglés, estudioso de la ética y la política, dice “que no puede haber formas de gobierno corrupto, sino que la corrupción será parte o no de una forma de gobierno.

La filosofía de vida, es personal, pero se ha generalizado, por influencia del pensamiento inductivo por analogía, característico de particularidades especiales en los entes activos, como las asumidas por los componentes humanos en el poder que: poseen un conjunto de pensamientos, creencias y valores que los ayuda a dirigir sus vidas en todo el contexto político, social, económico, cultural, ético, religioso, donde están involucrados. Si analizamos sus creencias, prioridades, valores y objetivos, hay que comprender que están en el origen de esa motivación y son ellos el combustible de las acciones asumidas.

La cofradía de bribones en el poder, copia de sus antecesores, han tenido históricamente una forma de gobierno corrupta, la cual ha nacido de sus creencias, valores y objetivos. Cuando en una forma de gobierno el poder está centralizado y controlado por una camarilla que responde únicamente a los aspectos ideológicos, la filosofía de vida de esa camarilla gobernante es apoderarse de todo aquello que pueda generar riqueza y ésta se convierte en la razón de ser de sus acciones. En la antigua URSS, los gobernantes eran ricos, representaban una élite privilegiada, mientras que el pueblo vivía en la pobreza o en la miseria; Igualmente eso ocurre en China, en Cuba, entre otros.

Este régimen comunista, fascista y mafioso que detenta el poder en Venezuela, para desgracia de su pueblo, está conformado precisamente por una “cofradía de bribones”, analizada con antelación, asesorada ampliamente por los ladrones y asesinos gobernantes de Cuba, que han arruinado nuestra patria; derrocharon la bicoca de más de un billón de dólares en todo su esplendor en 24 años. Es casi, que imposible, conseguir un funcionario del régimen que no se haya enriquecido en todo este tiempo. El ejemplo, sin duda, lo dio el “comandante eternamente enterrado”; nada más tenemos que ver las redes sociales para conocer la filosofía de vida de toda su familia; eran auténticos “pata en el suelo”, antes de su llegada al poder. Cuando se apoderó de más de seis mil medios de producción, bajo la figura de la “expropiación”, sin cancelar lo que constitucionalmente es un mandato, perdió en esencia la ética como gobernante. Sin duda, estas acciones generaron en los miembros del régimen, la mayor corrupción, jamás vista en nuestras latitudes.

Estimado lector, lo invito formalmente, si quiere lo hace al azar, coloque el nombre, en un biombo, de quienes ejercen o ejercieron, algún cargo durante los años del difunto y ahora con el gobierno del USURPADOR Procubano, en cualquier parte de la geografía nacional y ponga una mano inocente para que saque el nombre del funcionario X. Le garantizo que pasó de ser un humilde pueblerino, antes de ir al gobierno, a un personaje que se vanagloria de su riqueza; sin ninguna relación afectiva con sus antiguos vecinos, después que alcanzó un cargo en el régimen. Es asombroso la diferencia que se ha constituido en el país entre el pueblo de a pié y esa camarilla gobernante; los primeros sucumben en el hambre y en la miseria; los segundos, andan en tremendas camionetas, ellos y su familia, viven -compran en dólares- en tremendas casas ubicadas en las mejores urbanizaciones del país y están protegidos por funcionarios del Estado, que le sirven de escoltas. Una prueba tangible de ello, es una persona, que se apellida Madroñero, que aspiró ser diputado por el PSUV en un programa de TV, decir, sin ningún tipo de escrúpulo: que, la camioneta blindada que tiene y los 6 policías que lo escoltan se los facilitó, el USURPADOR Procubano. ¡Que de bolas!. Estos señores “esconden la mano que roba, pero no la que gasta”. La filosofía de vida del régimen es ser una COFRADÍA DE BRIBONES y han sido exitosos a la máxima potencia.