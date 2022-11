Marlon S Jiménez García | ¿Hay esperanzas de cambios?

Más de 2000 millones de individuos en el mundo viven sometidos a un régimen autoritario, según el Ranking Democracy Index, publicado por la Consultora Economy Intelligency Unit. En más de 55 países, la población no puede ejercer sus derechos fundamentales y está sujeta al poder de un único partido o, a la mayoría de los casos, a la voluntad de una única persona que dirige a sus ciudadanos a su antojo. Lamentablemente los venezolanos hemos caído, por diversas causas en ese trampolín de la muerte y nos ha costado y nos sigue costando, poder bajarnos de él. Sin embargo, el país no se entrega; más del 90% de los venezolanos rechaza al USURPADOR Procubano que es el responsable de nuestros males y está dispuesto a “sacarlo” del poder.

¿Hay esperanzas de cambios? Esa es la pregunta que nos hacemos en cada momento todos los venezolanos, debido a la catástrofe económica y humanitaria que nos está ocurriendo a todos los venezolanos y por ende nuestra sociedad como un todo. Eso no es producto como lo manifiestan los comunistas y fascistas del régimen en estos 24 años: de la guerra económica y de la disminución del precio del barril de petróleo, entre otras barrabasadas sino que, es producto de la ineptitud funcionarial generalizada, empezando, obviamente, en primer lugar con el “arañero de Sabaneta” y continuada con el USURPADOR Procubano en conchupancia con el robo descarado de los dineros públicos de la mafia cívico-militar que han conducido el país al despeñadero.

Este desmadre causado en lo económico, ha generado “per se” una inflación desbocada, un deterioro institucional en todos los órdenes del quehacer nacional: político, social, cultural y ético, que si no es atendido con urgencia conllevaría en el cortísimo plazo a colocarle un “candado” por cierre definitivo al país. Por supuesto, esto último descrito, es un comentario metafórico y a su vez deductivo por analogía, que sólo nos permite impactar en nuestro subconsciente que estamos al borde del precipicio estructural con consecuencias nefastas para todos los venezolanos y donde en instancias reales la vida corre el peligro de ser desplazada por la muerte. Según la última encuesta de ENCOVI (UCAB), publicada en esta semana los porcentajes de vida en nuestro país se incrementan de manera decreciente en niveles alarmantes. Solo los salarios lo dicen todo, tenemos los salarios más bajos del universo (11$ mensuales) y además los índices inflacionarios determinan la laxitud individual y colectiva de la población, y determina la “miserabilidad” de ella.

Los comunistas y fascistas en estos 24 años han recibido la bicoca de $ 2 billones de dólares y, a las pruebas me remito, no han satisfecho en ninguna instancia, las grandes necesidades que ellos, demagógicamente, en la campaña electoral de 1998 y en las otras denunciaban; al contrario, con ellos se agravaron geométricamente y sólo han florecido dos grandes vertientes, ambas ligadas al aspecto delincuencial: la primera es: con tanto recurso recibido por la renta petrolera no se invirtió en aspectos esenciales; la infraestructura existente en el país en salud, educación, agua, electricidad, carreteras, puentes, dinámica empresarial, industrial y laboral, agricultura, ganadería, entre otras, se construyeron en un 86,7% por lo que el ”comandante eternamente enterrado” denominó falazmente como 4ta república. El difunto precitado, queriéndose convertir en un líder continental despilfarró muchos de esos ingresos en gastos antipatriotas, muy bien aprovechados por gobiernos chulos como Cuba, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, países del Caribe y en financiamiento de grupos irregulares, subversivos y terroristas como las FARC, ELN, Hamas Al Qaeda, entre otros grupos afines a su ideología comunistoide. La segunda, está intrínsecamente relacionada con el control político a lo interno; El inquilino del “cuartel de la montaña” y luego el USURPADOR Procubano, corrompieron de manera visceral a todos los adeptos que ocupan cargos en la administración pública, para comprometerlos con la construcción autocrática de “hacer gobierno” y de allí devino toda una debacle institucional y ética en el desarrollo del gobierno, hasta el punto que el robo del erario público, la corrupción, el narcotráfico, la matraca y el abuso del poder se constituyeron ineluctablemente en la “filosofía de vida” de los miembros del mal llamado Poder Moral, del TSJ, del CNE y para colmo de males, la FAN (con una historia relevante y de orgullo) es un cuerpo armado totalmente comprometido ideológicamente con el comunismo y el fascismo están presente (demasiado) en todos los “guisos” del régimen.

¿Qué nos espera ante esta realidad? Seguir trabajando arduamente con la Plataforma Unitaria; apoyando todas las actividades programadas. El nombramiento de la Comisión Electoral que dirigirá en hora buena, el proceso electoral donde escogeremos el candidato a la presidencia de la República del sector opositor y que, sin duda, será el próximo Presidente de la República. Esta comisión electoral está conformada por diez venezolanos (5 mujeres y 5 hombres) con una trayectoria en el campo académico, científico y empresarial sin máculas de ningún tipo y que contarán con el respaldo irrestricto del pueblo venezolano, Con ésta Comisión Electoral el país se juega su destino, estamos en el umbral de cambios hacia la Democracia y las Libertades Ciudadanas.. La plataforma Unitaria demuestra con este nombramiento la buena intencionalidad para garantizar la participación masiva en el proceso de elecciones primarias; seguir denunciando en los sitios donde nos encontremos el desmadre causado por los comunistas y fascistas en su acción de gobierno. Asimismo, es importante estar alerta porque el régimen va a seguir limitando las libertades ciudadanas en todo su esplendor para impedir cualquier tipo de movilización social. Esperamos que la OPOSICIÓN como un todo siga su rol protagónico de combatir al comunismo y fascismo, no solo en lo interno, sino en todo lo que, necesariamente, tengamos que hacer en el ámbito internacional.

El pueblo, ahora más que nunca debe estar unido en la lucha por la democracia y la Libertad; enfrentar con decisión y coraje al régimen, que no tiene como norte la solución de los problemas, sino su interés es seguir favoreciendo a sus pocos adeptos e imponer su recalcitrante ideología. SI hay esperanza de cambios, no lo dudes. ACTÍVATE…