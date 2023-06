Marlon S. Jiménez García | El usurpador se va, el rechazo es mortal

Los tiempos cambiaron en el mundo y por supuesto, eso incide en nuestras propias realidades en nuestro continente y obvio en nuestro país. El comunismo y el fascismo quedaron para la historia; si lo duda, solamente deténgase a pensar lo que ha ocurrido con Putin (el carnicero del VOLGA) y Rusia. El rechazo es inmenso y determinante; hoy este señor dictador está acusado formalmente como un CRIMINAL, causante de un “genocidio” en pleno siglo XXI, por el simple hecho del pueblo de UCRANIA “renunciar para siempre” de esa ideología asesina y anti libertaria.

Mucha gente amiga, conocida y hasta extraños que de alguna manera saben que escribo artículos de opinión en varios prestigiosos medios de comunicación nacionales e internacionales en la web, como éste que Ud está leyendo; me preguntan mi parecer, en vista de la inminente crisis política, social y económica que se ha tornado en una tragedia nacional que, estalló en nuestras narices, ¿si el USURPADOR Procubano huye despavorido como los cobardes, que sin duda, es, del país o renuncia en virtud del latrocinio de más de un billón de dólares, el narcotráfico, la relación intrínseca y mafiosa entre militares y civiles y por supuesto, por la ineficiente gestión realizada? Al respecto, creo que efectivamente el personaje de marras, autócrata, comunista y fascista consumado, y además insano, no tiene el talante democrático para renunciar voluntariamente. Eso es un privilegio para personas que hacen de la política un apostolado, de respeto a la democracia y sus instituciones, donde la propia dinámica política, económica o social, lo obliga para poder resolver la crisis que en un momento determinado se origine por causas diversas; además, eso es de políticos inteligentes, con mentalidad plural y anticomunistas.

Para él, de acuerdo a su irrita manera de entender la realidad, es mejor dejar “el pelero” y en la estaca a sus seguidores, en un “sálvese quien pueda” que, asumir con valentía su responsabilidad en el desmadre y la tragedia nacional causada; Así lo vemos en su actitud de vida: es un irresponsable y un antipatriota a todas luces. El pueblo venezolano no lo desvela, no tiene sentimiento de ningún tipo y trabaja en su “filosofía de vida que, es la muerte, pero no la de ellos, Pero a los isleños los suple con los recursos que no son de él de todo lo que necesitan y a los parásitos depredadores del poder les asigna una buena parte de nuestra riqueza. Somos un pobre país en el contexto internacional, la inseguridad promovida como política de Estado, ha convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del continente y del mundo, siendo Caracas la ciudad número 1 en ese contexto, peleando con los estados fronterizos donde no hay diferencia, donde se confunden, policías, militares con guerrilleros, paramilitares y hampones de reconocida fama regional; el hambre que azota a niños y adultos, generando efectos colaterales, como enfermedades infecciosas mortales y en los niños crea un alto riesgo en el crecimiento físico y/o cognitivo deficiente y hasta la mortalidad, con el agravante de la ausencia de un de medicinas y las que se encuentran tienen precios incomprables; una corrupción generalizada que ha convertido a Venezuela según CATO y TRANSPERENCIA INTERNACIONA (cifras éstas que se repiten en los últimos cinco años) en el país más corrupto y más antidemocrático del orbe; el narcotráfico es inconmensurable, las cifras son alarmantes de miembros del régimen y de sus familiares; pero esos problemas que, son más de los aquí citados, no es culpa de ellos, sino del imperio, de la oposición, de la burguesía y de la derecha apátrida fascista, entre otros. Tienen 24 años en el poder y no son culpables de nada, ya no engañan ni a los propios seguidores que adoraban como un Dios al “comandante eternamente enterrado”, de allí, el rechazo que supera el 90% en la opinión pública.

El USURPADOR Procubano, sabe que su régimen no resiste una auditoría seria en ninguna área de acción gubernamental, las irregularidades y delitos cometidos son bestiales; la violación flagrante de la CNRBV (289 artículos de manera flagrante) que ha ocurrido en estos 24 años de gestión, fundamentalmente en lo referente a los Derechos Humanos, lo llevarán a responder ante la justicia nacional e internacional, específicamente al Tribunal de La Haya, por los daños causados a la patria y a las personas, especialmente a los jóvenes que fueron masacrados en el país por las hordas asesinas cubano-venezolanas y cuerpos policiales y militares. Las respuestas que le dan al país son cínicas y groseras. El miedo que le tienen a la mayoría opositora, en una UNIDAD TRASCENDENTAL está causando fisuras psicológicas que los están conduciendo, a todos, a un estado de paranoide (ya pusieron al alacrán Luis Ratti a que solicitara al TSJ del régimen comunista y fascista que, suspendieran las elección de primaria); ud, estimado lector, lo constata a cada momento en las declaraciones que han dado en los últimos días a los medios de comunicación.

El Usurpador Procubano no ganaría NUNCA unas elecciones en este país ni con las trampas ya conocidas ni tampoco con el modelo de ORTEGA Y MURILLO. No tienen pueblo y la cohesión de otrora en la FAN ha llegado a su fin. Pronto partirá de viaje otra “vaca sagrada”, como sabemos la primera correspondió a la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 que, casi no podía despegar por el peso que llevaba; luego de 65 años se va a repetir la misma historia, pero en ella, será el USURPADOR Procubano y la familia Flores (¡no hay puesto pa’ tanta gente!), como dice la canción del gran combo de Puerto Rico; en este caso, seguro, usarán un jumbo jet porque el peso que llevarán será superior en un 1000%, prepárese para que vea los acontecimientos en pleno desarrollo, muy pronto.