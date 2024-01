Marlon S Jiménez García | ¿El usurpador no le teme a la C.P.I?

Hoy el mundo camina sin ambages hacia la civilización, la democracia, la libertad, el desarrollo y fundamentalmente hacia el respeto de los derechos humanos, Cuba, Nicaragua y Venezuela están fuera de ese contexto, El USURPADOR Procubano y cucuteño es de izquierda y además es un fascista practicante; esa actividad ideológica conjuntiva creada en el continente por Fidel y que se la impuso al “arañero de sabaneta” y por supuesto, a su pupilo formado por más de 15 años en los predios habaneros. Éste último, por razones obvias, radicalizó originariamente las lecciones aprendidas y sus resultados son aberrantes. En virtud del rechazo visceral que el pueblo engloba para él y su régimen, crea lo que han denominado FURIA BOLIVARIANA que, no es otra cosa que una copia al carbón de las CAMISAS NEGRAS (movimiento del fascismo, conformado por criminales organizado por Mussolini en ITALIA para exterminar todo movimiento opositor a su régimen.), para exterminar de la faz de la tierra a todos los sectores que se opongan al régimen: partidos de oposición, sindicatos, trabajadores, intelectuales, estudiantes, sociedad civil en general El USURPADOR Procubano y cucuteño, se le ocurrió ponerle el derivado del Apellido de nuestro libertador a un movimiento atentatorio de los Derechos Humanos de los venezolanos que, rompe la estructura mental idearía original sobre la libertad, la igualdad y la equidad que, constituyó la obra de nuestro gran Simón Bolívar; que manera de irrespetar su inmaculada y encumbrada figura mundial .

Este personaje siniestro de la izquierda recalcitrante de Latinoamérica, representa lo que a buena hora ha manifestado el gran Filósofo y escritor español Fernando Savater; es uno de los actores que ha destruido cualquier vestigio del poder de esta ideología. Nadie quiere ser de izquierda, nadie quiere que lo confundan con este legado negro. El USURPADOR tiene un expediente abierto en la C:P:I:, con muchas posibilidades de ser detenido por crímenes de lesa humanidad y sin embargo, sigue actuando con más énfasis en los aspectos que forman su expediente. ¿No le tiene miedo a la justicia internacional? ¿No le tiene miedo al estatuto de Roma?

El Estatuto de Roma fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional (C.P.I.). El Artículo 1 del ER, se refiere a la Corte, nos señala su filosofía de acción y dice: Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional. La Corte será una institución permanente, estará facultada `para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

El USURPADOR Procubano y cucuteño, siguiendo los pasos de su predecesor y de sus asesores cubanos, en su gestión (electo de manera fraudulenta en dos oportunidades, según el Gral Hugo Carvajal, jefe de inteligencia para la época del régimen) aceleró, a conciencia, a los venezolanos, para imponerle una ideología contraria a nuestra cultura democrática y de libertad, una implacable persecución política contra todos los factores llamados de oposición a su régimen comunista, fascista y mafioso. Ello devino en una serie de atropellos, de detenciones arbitrarias y de la muerte de más de 280 personas, muchos de ellos jóvenes estudiantes que protestaban por su derecho al respeto de la CN. Toda esta violencia gubernamental fue registrada de manera científica por el Foro Pernal (pronto intentarán poner presos a sus miembros), por las victimas en un rol esencial, por la OEA con el sin par Dr. Luís Almagro a la cabeza, ONG’s defensoras de los DDHH y por otros movimientos inherentes al tema y fue estratégicamente presentada ante instancias internacionales, en vista de la omisión característica de nuestros órganos de justicia nacional; entre ellos la CPI; en atención a los “desmanes cometidos por el USURPADOR y su régimen que dirige. Ésta, en un precedente histórico en nuestro subcontinente dio los pasos pertinentes para enjuiciarlo formalmente”. Previamente la Fiscalía de la CPI abrió un expediente con el nombre de “examen preliminar” por la fuerza excesiva de la PNB la FANB y otras, hasta fuerzas externas, para “dispersar y reprimir manifestaciones” y “graves abusos” a detenidos, los cuales consisten en una violación flagrante de los derechos humanos.

El ER, en su artículo 5, expone como crímenes de la competencia de la Corte, a) el crimen de genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra y d) el crimen de agresión. La vehemencia argumentativa contra el Maduro y su régimen, con mayor fortaleza taxativa es el artículo 7 del ER. Éste define como “crímenes de lesa humanidad”: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas crímenes de lesa humanidad fundamentales del Derecho Internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) crimen del apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causa internacionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

En este artículo 7, podemos observar que en casi todos el Régimen del USURPADOR está involucrado en demasía y de esos ítems se armó metodológicamente el expediente que de manera activa está en la CPI. Todos ellos son graves delitos y en ellos sin duda y sin escrúpulos tuvo el régimen en su totalidad un protagonismo espectacular. La migración, aunque taxativamente no está señalada con ese nombre, se puede registrar técnicamente en ella; igualmente ocurre con las pensiones de jubilados y pensionados y los salarios de los trabajadores, que producen hambre, miseria y muerte a las personas y lo más grave que lo hicieron de manera ex profesa.

Ahora bien, se inició formalmente el juicio y quedan al hombre de a pie varias interrogantes al respecto. ¿El USURPADOR, puede escaparse o seguir cometiendo los mismos delitos, puede el Fiscal de la CPI dictarle un auto de detención para impedirlo?

La respuesta es SI. El artículo 58 del ER, lo manifiesta claramente en el punto 1, literales a y b y éste en su aparte i,ii,iii; el fiscal, si considera que se están cometiendo delitos de lesa humanidad o si hay probabilidades ciertas de que el enjuiciado pueda fugarse o cometer irregularidades en su comportamiento, puede solicitar un auto de detención de inmediato y pedir su ejecución de carácter URGENTE. Lo ideal sería que USURPADOR se retire del cargo (normal en las personas honestas y responsables) que ocupa y pueda dedicarse a la defensa de su enjuiciamiento; en DEMOCRACIA sería lo correcto.

Lo que sucedió ésta semana, acusaciones de golpe de estado que solo existen en las mentes enfermizas y perversas de los dirigentes del régimen y del PSUV, contra dirigentes políticos de Vente Venezuela, contra dirigentes sindicales, contra twitteros que fueron detenidos por fuerzas no identificadas y, llevados a los centros conocidos como represivos y torturadores del Estado que, inmediatamente fueron violados de sus derechos constitucionales y acusados de delitos realmente inconcebibles. Estos y otros hechos serán presentados ante la CPI para engrosar el expediente criminal del régimen del USURPADOR y de sus secuaces militares y civiles.

Fiscal Dr. Karim Khan, Ud. cumpla con su deber que, nosotros como pueblo cumpliremos fielmente, en función de nuestra CN, con el nuestro; entre ambos, regresaremos a Venezuela al ámbito de la legalidad, de la libertad, de la democracia y al progreso. Sus visitas a Venezuela crearon confianza en Ud, ahora esperamos que concluya su función. Oye USURPADOR, no te vas a salir con las tuyas, debes ir preso no tienes escapatoria; tus delitos son inconmensurables. Sr. Fiscal, la justicia tarda, pero llega; sería peor que por compromisos deleznables, el pueblo manifieste: ¡ay Dios, no le tiene miedo a la C:P:I!.