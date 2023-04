Marlon S Jiménez García | El usurpador es el culpable de nuestros males

Mientras en Venezuela continúe la presencia cubana, pero no como una simple visita de cortesía o de turismo, sino como una manera de control, supervisión y evaluación de la filosofía de acción del régimen comunista y fascista que, rige como creadores y ductores de la tragedia nacional planificada y esperada en el corto, mediano y largo plazo ocurriera en nuestro país, nunca saldremos realmente de ella, al contrario, llegaríamos al máximo nivel de destrucción total y pronto estaremos en ese estadio...

El Usurpador procubano, es un fraude como persona, es un tipo comprometido con los intereses cubanos y no tiene ningún tipo de sentimiento con el pueblo venezolano (es público y notorio su nacionalidad colombiana); de allí deriva su inercia marcadamente retrógrada en el país. Es repugnante el nivel de gestión que ha alcanzado el USURPADOR Procubano y los secuaces que le acompañan; todo está relacionado con actividades no cónsonas con la ética ni con las buenas costumbres (Eliminaron de la educación, aun activo en la IV república, el “Manual de Carreño” y la asignatura “moral y cívica”).No hay actividades gubernamentales que no violenten la estabilidad jurídica del país; todo es por mampuesto, nada es transparente; toda la acción del régimen en ejercicio es discrecional o clandestina, nada es público, como se debe actuar cuando existe seriedad y honestidad en los gobernantes; toda la información del régimen es manipulada, controlada y confusa, alejada de toda realidad.El nombramiento delos poderes del Estado, según la CN,fue violentado; eso es una demostración fehaciente de ello.

Todas las funciones del régimen comunista y fascista obedecen al control y mantenimiento del poder, cueste lo que cueste y aplastan con la fiereza militar que lo acompañan a quienes se oponen a ello. Es decir, que la ideología impuesta a la fuerza no tiene parangón legal, se ajustan sin objeciones diacrónicas a los principios filosóficos del manifiesto de Marx y Engels y al pensamiento hitleriano de control político;por lo tanto, en esaconjunción entre comunismo y fascismo la democracia y las libertades son incongruentes en incrementos crecientes e infinitos con los principios anti humanitarios que lo sustentan.

En la larga historia de la humanidad no ha existido ideología más tiránica y más criminal que esa conjunción ideológica; entre ellos, se encarceló a más de mil millones de seres humanos y se asesinaron más de quinientos millones; incluyendo los horrores genocidas de Hitler. En términos absolutos Lenin, Stalin, Mao, Hitler y Fidel masacraron la mayor parte; en términos relativos la mayor atrocidad comunista corresponde a los Jemeres Rojos en Camboya, quienes ejecutaron a la 4ta parte de la población de su país: dos millones de personas. El USURPADOR Procubano ha seguido ese legado que esta ideología generó en el mundo: El hambre, miseria,muerte y la migración obligada de más de 8 millones de coterráneos es la mejor prueba de ello. En los acontecimientos políticos ocurridos en nuestro país después de la llegada de este Procubano al poder, fueron masacrados sin ninguna consideración más de 3000 jóvenes en nuestras calles, porque en manifestaciones pacíficas comprobadas, exigían el cumplimiento de la CN, el respeto a la democracia y las libertades ciudadanas. La CPI está haciendo uso de sus funciones, de acuerdo a los motivos de su creación y está a punto de iniciar un juicio por delitos de LESA HUMANIDAD contra el USURPADOR Procubano. No ha existido algo que generara más temor que la conjunción del “militarismo con el comunismo y fascismo” El tiempo le ha dado la razón, a todos los movimientos políticos – sociales que han acelerado sus luchas para exterminar de la faz de la tierra a estas ideologías macabras y heréticas.Si hay algo sustantivo en el desastre integral del país es ese “coctel macabro” que resultó del pacto entre estas ideologías y los militares; éstos últimos los mantienen en el poder, permitiéndose ellos todo el ultraje del país y los primeros disfrutan del poder a sus anchas, derruyendo la institucionalidad imperante y construyendo una “anomia intensiva a sus intereses” y disfrutando a sus anchas del ROBO de los dineros públicos del Estado y de sus perspectivas naturales y mineras.

La desgracia que ha causado éstas ideologías en el mundo contemporáneo es y será de un inagotable estudio en las universidades del mundo; es insoslayable definir cómo la muerte, para llegar y mantenerse en el poder está por encima de la vida; no hay leyes que no obedezcan al régimen en el poder; la dignidad humana no tiene ningún valor. Esta vivencia de más de 24 años, de hecatombe artificial con efectos también mortales, debe tener inaplazablemente un final. La conciencia, esa que aún no se ha alienado a pesar de los esfuerzos propagandísticos (Jorge GOEBBELS Rodríguez) del régimen, es la esperanza ante la debacle; es la luz que alumbra el porvenir; es el misil que apunta hacia la barrera que la separa de la libertad y de la justicia; es el lápiz que escribirá la historia de la muerte definitiva del comunismo y fascismo en el continente y en el mundo.

En ello no claudicamos, es el momento ideal para ajustar en el templo de la redención: la maldad, la conjura y el odio causado que ha hecho estragos en la sociedad, No podemos dudar, para vengar el daño causado por el “Foro de Sao Paulo” en la estructura moral y ética de nuestros pueblos; hay voluntad inquebrantable de lucha, para continuar denodadamente extrayendo de lo más profundo de nuestra alma la fuerza necesaria para aupar la paz y la armonía para nuestro pueblo.La unidad trascendental debe consolidarse y las elecciones primarias: “es una fuente inagotable de los cambios esperados.aceleración de un nuevo modelo político” en lo interno de manera inaplazable para decirle adiós, del poder, para siempre al USURPADOR. En éste proceso de transición de dictadura a democracia, he decidido, luego de una profunda reflexión de nuestra realidad política (he señalado diez razones para tomar esa decisión) apoyar la candidatura de Enrique Capriles Radonski, por considerar que es la persona ideal para sumir esa responsabilidad, lo avalan: experiencia, juventud y talento. Es la hora de ser útiles, la pasividad es mala consejera.

Profesor Universitario

[email protected]

@marlonj03650037