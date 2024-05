Marlon S. Jiménez García | El sol sale para todos y será resplandeciente

Todos los venezolanos sabemos que, “nuestro país se nos va como el agua entre las manos” y detener ese manantial amerita conciencia y más conciencia. Eso significa: esmerarnos, prepararnos, ajustarnos, conciliarnos, activarnos, formarnos, orientarnos, educarnos y voluntariarnos en la lucha por la salvación nacional y por el rescate de nuestra democracia y por la libertad.

El principio de la “Primacía de la Realidad” de la lógica espontánea, se ha convertido en un elemento insoslayable para afirmar, de manera inequívoca, que si no ocurren factores imponderables de acción republicana nacidas del contexto de la “pluralidad universal” de nuestro pueblo, la caída al precipicio es imposible de detener y las consecuencias, aun más, serán de proporciones inimaginables en la calidad de vida de todos nosotros. Nuestro pueblo se está muriendo de hambre, en 24 años de gestión de triangulación mortal y en los últimos 12 años con el USURPADOR Procubano que le agregó a lo anterior “el fascismo” mucho más; solo se realiza una sola sentada en la mesa y no todos los días. La encuesta UCAB (nadie duda de su veracidad y de su responsabilidad) afirma: que el 97% de los venezolanos está en el umbral de la pobreza y de allí el 76,6% está en la pobreza crítica (miseria). Los productos fundamentales para la dieta diaria, cada vez se acentúa más en su precio, lo que se logra comprar cuesta un “ojo de la cara” ya que la inflación (150 % según el FMI y según la propia encuesta de la UCAB) corroe en incrementos decrecientes el mísero salario (3,5$$ mensuales) que se obtiene de una relación de trabajo. Los venezolanos, según el CENDAS, necesitamos para poder satisfacer de manera mínima las necesidades familiares la cantidad de Bs 560$$; esto demuestra, en una economía totalmente dolarizada como la nuestra, menos los salarios, donde los productos son importados que, nuestras carencias se radicalizarán y el hambre, además, de convertirnos en miserable nos llevará de manera inevitable, mientras el usurpador Procubano esté en el poder, a la muerte, y para evitarlo que se realice un cambio político en el poder, sino la migración continuará esté o no esté el DARIEN.

Nuestros niños se están muriendo en los centros de atención pública por desnutrición y por no haber en los mismos los medicamentos que puedan evitarlo. Los medios de comunicación, en aras de la verdad informativa, como filosofía de acción, son maniatados y cerrados, por publicar las noticias de la muerte de ellos en todos los estados de nuestro país; pareciera que fuera normal en nuestra cotidianidad. Los “pobres viejitos” engañados y manipulados a conciencia por el “Inquilino del Averno” y proscrito para siempre por el actual régimen, y además exterminados por ellos mismos no consiguen aliento de vida cuando les pagan los emolumentos correspondientes de la pensión y el bono estéril seleccionado; además de la protesta que tienen que hacer cada vez que acuden a una entidad bancaria para el pago en “efectivo” tienen que permanecer hasta tres días para convertirlas en realidad, muchos se mueren en las colas por la desidia oficial. Estos jubilados y pensionados la “muerte” los acompaña a cada momento; de que manera ellos pueden resolver su problema de hambre y de enfermedad si solo reciben, de manera formal cada vez que cobran menos de 3,5$. La AN fraudulenta e ilegítima y que, dirige el loquero GOEBBELS Rodríguez, juega de manera malévola a la permanencia en el poder y se preparan para ello; por supuesto, su principal enemigo es la CN y ésta dejará de existir en los próximos días, sobre todo en las proximidades de las elecciones (han sido violados en flagrancia más de 292 artículos. El Filósofo Aristóteles, uno de los personajes más prolífico en la historia de la humanidad decía “la democracia solo se acaba cuando el aspirante a dictador anula el imperio de la Ley y prolifera de manera tangencial en la sociedad la demagogia”) si es que la celebran, hay muchas dudas entre ellos; el TSJ también juega su rol, el que ellos saben hacer.

El C.N.E, por cierto, ¿dónde están los “supuestos” representantes de la oposición que, han callado IN EXTREMIS ante la orden dada por el USURPADOR Procubano de ganar por las buenas o por las malas? Estos me aseguran fuentes confiables deshojan “las margaritas” para actuar ante esa orden. He escrito, tengo pruebas, desde 2007 más de cien artículos en los últimos 17 años hablando de UNIDAD de toda la sociedad opositora para derrotar la dictadura y la dirigencia político – partidista actúa en sentido contrario (excepción en 2015 y los resultados fueron los esperados); y ahora con María Corina y Edmundo Gonzáles Urrutia como candidato presidencial y con la Plataforma Unitaria la estrategia es distinta y las cosas se toman con la inteligencia que se requiere. Sin embargo el imparable desmadre continua; “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. No podemos descuidarnos. Avanzamos en forma indetenida por el precipicio de la desesperanza, *nada pareciera detenernos,* el final está cerca e ignoramos, con racionalidad inductiva, lo que acontecerá en él.

No obstante, no permitimos que la angustia y la impotencia se apoderen de nosotros en el abismo. Desde otros espacios nos solicitan con marcado tenor agudo: paciencia, fortaleza e inteligencia, para poder vencer, magnánimamente a quienes empujan el ascensor de manera acelerada, hacía las riberas de la muerte, como una forma de mantenerse en ese camino de imponer la ignominia y la barbarie como salvación.

Pero ocurre de manera tangencial y no inverosímil que, "el terror" invade de manera holística, no a quienes van en caída libre, sino a quienes utilizan toda su artillería en el desplazamiento vertical intraterrenal de los sometidos.

La providencia divina hace su trabajo y el esfuerzo colectivo en completa UNIDAD hace lo suyo. Significa que esa conjunción puede convertirse en un factor de reversión automática y emitir sensaciones diferentes. La única condición no impuesta en ese nuevo modelo es que, el terror congruente de los que, ahora caen, se mantendrá y en los otros, continuará en su heroísmo: la paciencia, la fortaleza y la inteligencia.

No se aceptan regresiones así se actúe con violencia e ilegalidad; se preparan los tropeles defensores de la justicia y de la libertad, para enfrentar las huestes asesinas de los que, les invade el terror, y sienten una soledad que se manifiesta en un sangrado permanente por los cinco sentidos que, constituyen su malévola existencia. Los que caen serían borrados del mapa y por ende, borrados por la historia. Nuevamente la maldad quedará resguardada en el Averno, y la LUZ alzará su vuelo infinito imperecedero por los caminos de la felicidad. Lo mejor que podemos hacer es seguir empujando el derrumbe de quienes los atropella el tiempo, tal cual de inmisericorde es el contra quienes están de espalda al horizonte.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia representan el sol resplandeciente hacia la consolidación de las futuras generaciones.

Cuando la noche está más oscura, es una señal inequívoca de que ese sol resplandeciente está cerca. De rodillas solo ante el Todopoderoso.

Profesor Universitario

