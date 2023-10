Marlon S Jiménez García | El pueblo ya decidió, se van…

La oposición liderizada por la Ing. María Corina Machado, ganadora de la primaria organizada por la Plataforma Unitaria y ejecutada exitosamente por la Comisión Nacional Electoral de Primaria que encabezó el Dr. Jesús María Casal, y que trasciende de la Unidad Numérica a la Unidad Trascendental, ahora SÍ, tiene la posibilidad, conjuntamente con la Comunidad Internacional, de lograr una salida del Usurpador Procubano del Poder. Por supuesto, una salida apegada a la CN (enemiga del régimen, nunca la han respetado, han violado en flagrancia 289 de sus articulados). La migración de venezolanos que, es una vergüenza nacional, (deja a los comunistas, fascistas y mafiosos en el poder, como lo que son “destructores de la democracia”) por todo el mundo es dantesca, no hay países que no estén afectados (aunque muchos de ellos están felices por la cantidad de profesionales que se han ido; solamente médicos formados con calidad, constituyen una cifra de más de 48000), ha logrado un aspecto “nunca visto” en el Continente; un respaldo completo a Venezuela para salir de este entuerto político.

A los cubanos que, son quienes tienen el poder en Venezuela, solo les interesa mantenerse en él y no les importa para nada el pueblo venezolano, quieren que éste permanezca “per seculumseculorum” como el pueblo cubano: con la bota puesta en el pescuezo. La primaria resultó ser mortal para los comunistas, fascistas y súper mafiosos del régimen, fue una demostración tan fehaciente del poder soberano que, demuestra que el respaldo a MCM no es cuento y a la vez, se consumó el rechazo al USURPADOR Procubano y sus adláteres. Todos ellos, a pesar de la censura a los medios desplegadas de manera aguda por el régimen, están asombrados como comunidades que en otrora apoyaban al inquilino del averno, salieron a borbollones a la urnas lectorales para darle su apoyo irrestricto a la nueva líder de la oposición. Nuestro país vive una Tragedia Nacional pero a la vez está sintiendo en el alma la convulsión política de cambio que se manifiesta en todos los espacios de la sociedad venezolana, y he allí, precisamente, la causa del desespero patológico del USURPADOR Procubano, de la Cilia, del Diablodado, del GOEBBELS Rodríguez y de toda la cofradía delincuencial que los acompaña

Sin embargo, los que se han opuesto a este respaldo insoslayable a MCM, además del régimen son los mismos de siempre. He escrito (revisé anoche) 19 artículos llamando a los OPOSITORES a unirse en una sola posición política, creo que ahora SI; pero, unos pocos (y ahora, después de la primaria mucho más) prefieren ACORDARSE con el régimen que con la oposición triunfante el pasado 22-10. Prefieren aliarse con los causantes del LATROCINIO más grande del universo, con narcotraficantes, con farsantes (La cúpula de FEDECAMARAS), con antidemocráticos; es decir, se acuerdan entre ellos; colocando a los “creadores” de la destrucción del país en un lugar de reconocimiento. Allí está el detalle; Son más enemigo de la oposición verdadera que, del USURPADOR Procubano y del PSUV, ¿por qué será?. Eso es inverosímil, pero los $$$$$tienen más fuerzas que la libertad y la democracia.

El régimen y el PSUV pueden realizar fraude electoral para imponer presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a la AN; pueden “obligar” ($$$$) a algunos mercaderes de la política que se hacen llamar de oposición, que los acompañen en sus intenciones; pueden poner bajo rejas (sin delitos) a todos los dirigentes de la oposición y luego liberarlos (indultos); pueden modificar todo el estamento jurídico del país para seguir en el poder; pueden decretar estado de sitio, si les da la gana, para aterrorizar a la población, inventando lo que se les venga en la testa; pueden, y como quieren hacerlo, eliminar de un plumazo la autonomía universitaria e imponer sus autoridades a dedo; pueden seguir con la acción ideológica de proscribir pero, antes transferirlos a su séquito de “recipientes de adulaciones” para hacerlos útiles en el 2024 los partidos políticos de oposición que consideren enemigos de la malévola “revolución” e IMPONER (poco falta) como partido único el adefesio ese que llaman PSUV; pueden imponer la idea de unir a Cuba y Venezuela en un solo país y llamarlo cubazuela.

Pueden seguir masacrando a nuestra juventud en las calles, que volverán muy pronto a las mismas, por el solo hecho de protestar para defender nuestra democracia; pueden entregarle a China, Rusia e Irán, el petróleo y su ámbito de influencia económica, el oro, el uranio, el coltrán y todo aquello que represente riqueza natural; pueden soslayar por la vía de fuerza la libertad de expresión, la libertad de desarrollo individual, la libertad de pensamiento, la libertad de culto y todo aquello que Ud. amigo lector le puede parecer; lo que sí es imposible, es que puedan cercenar a través de las ínfulas ideológicas comunistas, fascista y súper mafiosas de las armas de la FANB, de los colectivos, de los terroristas y guerrilleros implantados ilegalmente en el régimen: la DIGNIDAD, “la conciencia, la moral y el deseo ferviente de luchar por la libertad, por la democracia y por la esperanza de una patria justa y equitativa a este pueblo venezolano y mayoritariamente anticomunista. Asimismo, por la gestión realizada en estos 24 años de gestión, no podrán detener la hecatombe humanitaria, social, económica, ética, cultural, y política que se cierne sobre nuestro país y cuyo resultado, YA ES: HAMBRE, MISERIA Y MUERTE.

El USURPADOR cree que con el fraude que realizan los rectores de la TRAMPARENCIA (ahora lo llaman “medianamente transparente”) en el CNE, con el infortunio de su pueblo y con la mordaz mentira como propaganda (Jorge GOEBBELS Rodríguez), se afianza en el poder; así pensaba Hitler, Mussolini, Pérez Jiménez, Pinochet, Milosevic, Fujimori, Evo y muchos otros. A los días y meses después que ejercieron fraude, entre otras barbaridades, para quedarse en el gobierno e hicieron una bola de fuego en el quehacer cotidiano que desgraciaron y alteraron el orden regular de las cosas en la sociedad, tuvieron que huir unos, otros fueron asesinados por su propio pueblo y varios pagaron y pagan condena vitalicia por los delitos de lesa humanidad causados a su pueblo.

La “verdadera oposición”, encabezada por María Corina Machado no la alacrana, se organiza estratégicamente en una UNIDAD TRASCENDENTAL NACIONAL con racionalidad de acción, con ex chavistas incluidos, por supuesto, y vendrán “buenas sorpresas”; no hay miedo (créanlo); el miedo fúnebre lo siente el régimen en la sangre y todos los que le acompañan (¿se enterrarán con él?), en el supremo deseo de los cubanos de instalarse para siempre en nuestro país. Mientras mayores son los delitos cometidos por los comunistas, fascistas y súper mafiosos del régimen, YA transitorio en el poder, mayores serán sus condenas y el principal actor acusador contra ellos es este noble pueblo venezolano; incluyo en ellos, también, a esos chavistas hambrientos y harapientos que pululan por las calles en busca de desechos que les sirva para paliar el sombrío estado de palidez y anemia, con olor a muerte, que le dejó su “comandante eternamente enterrado”. Ahora con más razón la salida del USURPADOR Procubano y los cubanos del poder, es inminente, y también de los “crematísticos de la política”; gracias a DIOS nos libramos pronto de ellos. El pueblo ya decidió, SE VAN….

Profesor Universitario

[email protected]

@marlonj03650037