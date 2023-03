Marlon Jiménez | ¡Inhabilitar al usurpador es un deber moral!

Las inhabilitaciones del régimen comunista y fascista a los dirigentes de la oposición, es la estrategia macabra que tienen en la mesa, estos delincuentes, en víspera de las elecciones primarias y que éstas por supuesto continúen hasta el 2024.

Casi todos los candidatos a participar en las elecciones primarias están inhabilitados y aquél que tampoco les convenga también lo inhabilitarán; de manera tal, que ellos pretenden también escoger el candidato de la oposición al cual ellos quieran enfrentar, eso nada más ocurre en un Estado Forajido, donde no existe Estado de Derecho como el que tenemos con la presencia del USURPADOR Procubano que está en el poder simulando el cargo de Presidente, con la realización de dos (2) fraudes continuados; por supuesto, de manera inequívoca con el respaldo de la FAN, que a cambios de negocios ilícitos y con la impunidad del Estado, se hacen cada vez más ricos usufructuando los recursos de la nación.

El único que realmente debe ser INHABILITADO es precisamente el USURPADOR. Desde el punto de vista moral sobran las razones para darle cumplimiento al hecho precitado; es público y notorio, su participación directa en actos de corrupción, su participación en actividades del narcotráfico, su relación intrínseca con grandes negociados, entre otros, los que mantiene con el comúnmente llamado SU TESTAFERRO y quién hoy está detenido en EE.UU investigado por delitos graves de legitimación de capitales. Pero lo más grave es que el USURPADOR Procubano está acusado FORMALMENTE ante la CPI por delitos de LESA HUMANIDAD cometidos contra su pueblo, cuando éstos salieron pacíficamente a protestar por el desmadre causado al país y a su pueblo. Este expediente está cada vez más fortalecido a pesar de las presiones que el régimen realiza denunciando al Fiscal que conduce, apegado a la LEY, a nivel internacional para desmeritar su justa actuación.

El 19 de este mes se publicará una encuesta, de la cual solo por autorización del ente oficial que realizó la misma, publicaré el resultado de dos de las preguntas que integra en su conjunto la encuesta, ésta dice: ¿Ud cree que Nicolás Maduro tiene condiciones morales y profesionales para participar en las elecciones presidenciales? SI: 10%%; NO: 87%; N/S, N/C 3%. ¿Ud cree que debería ser inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales? SI: 90%; NO: 6%; N/S, N/C 4%.

Ese resultado lo dice todo, en ambANs hay un rechazo casi total al USURPADOR Procubano y en eso es que la oposición debe en UNIDAD TRASCENDENTAL, trabajar para lograr tal propósito; la calle no puede estar exenta de ese bien habido propósito.

Este país, que en otrora representó el papel de adalid en la lucha por las libertades ciudadanas en el continente; hoy, cuando estamos a merced de un régimen forajido, para pesar de su pueblo, nos encontramos en una situación verdaderamente dramática, porque no existe Estado de Derecho, y eso es lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad. Las decisiones que el régimen toma, todas, tienen carácter político – ideológico, por supuesto esa ideología comunista en conjunción con el fascismo ni remotamente está impresa en nuestra Constitución Nacional. Así gobernó el “comandante eternamente enterrado”, emulando a los asesinos dictadores de Cuba, haciendo lo que le daba su real gana, imponiendo decisiones contrarias al estamento jurídico, cambiando reglas de juego para perpetuarse en el poder, persiguiendo, como enemigos, a la disidencia, encarcelando y desterrando a muchos de ellos.

Así mismo quieren hacer: el USURPADOR Procubano y el indeseable el “diablodado”. Ambos son personajes siniestros de la política venezolana, ambos no cuentan con respaldo popular, pero ambos tienen apetencias de poder y se combinan para generar una situación que les permita mantenerse en el poder; son capaces de todo, hasta de recurrir al delito para lograr sus malsanos objetivos. Saben que desolaron a Venezuela, que no tienen ningún chance en un proceso electoral limpio, de allí que recurren a la trampa institucional para evitar, lo inevitable, que es el triunfo de manera inobjetable de la oposición democrática. Pretenden, a lo Juan Charrasqueado imponerle los candidatos a la PLATAFORMA UNITARIA sus caprichos satánicos.

La inhabilitación inconstitucional que hacen de líderes importantes de la democracia venezolana, es una prueba irrefutable del mandato de los hermanos Castro para impedir de alguna forma que los factores democráticos participen en las elecciones del 6D. Utilizan todo el poder que les dejó el difunto para hacer realidad sus motivaciones ideológicas. La inhabilitación de CASI TODOS LOS OPOSITORES, son burdas, carece de todo sentido legal y lógico, que hasta el Presidente de COLOMBIA, que es ideológicamente afín, se ha manifestado diciendo “que las únicas inhabilitaciones políticas las hace el pueblo”.

La CN en su artículo 39 dice textualmente” Titulares de Derecho y deberes consagrados en la CN y en consecuencia, ejercen la ciudadanía, los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política. Estos derechos no son otros que los de ser electos Presidente, Gobernador Alcalde, Diputados…”. Legalmente hablando – manifiesto mi sentido lógico de la norma porque no soy especialista en el tema – la inhabilitación política no es otra cosa que una pena accesoria a la pena principal de presidio o prisión; cumplida la condena o eliminada la misma por indulto, el ciudadano recupera sus derechos respectivos. La inhabilitación política es una facultad del poder judicial que solo puede ser decretada por un juez; no hay otra clase o categoría de inhabilitación política, y de existir, es de naturaleza indiscutiblemente inconstitucional.

No permitamos que el régimen comunista y fascista siga haciendo de la CN ”letra muerta”; ellos saben con la rigurosidad del caso que, bajo ningún escenario electoral ellos tienen algún chance de ganar y por eso apelan, a lo que saben hacer: mentiras y fraudes pero NO se los vamos a permitir; les está llegando la hora de su salida o huida del poder.

