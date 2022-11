Marlon Jiménez García | Récord Guinness y ¿la gaita protesta?

Desde esta tribuna quiero felicitar efusivamente a nuestro alcalde el Dr. Rafael Ramírez por ser, junto a un distinguido grupo de gaiteros, entes culturales y otros, autores intelectuales y materiales en el hecho cierto, de haber logrado un Récord Guinness, para la ciudad de Maracaibo y el Zulia en general por “haber reunido el mayor número de personas (414 gaiteros) en la ejecución de temas folclóricos (la gaita) en el mundo”.

La gaita, expresión fidedigna de la cultura y tradición del zuliano y del marabino en particular, pero con trascendencia nacional, no ha escapado ni escapará jamás de los designios de los gobernantes de turno. Desde sus propios inicios, la gaita protesta, es la razón ineluctable e inequívoca del desarrollo de la gaita en sí misma. No hay espacio concebible en la “cultura gaitera” que ésta no sea displicente y combativa contra la barbarie y de mucha racionalidad en la interpretación justa, libre y axiológica del principio de la “primacía de la realidad”, que domina la interacción del hombre en su entorno político, económico, social, cultural, religioso, ético y ambiental.

La gaita protesta es una manifestación histórica del pueblo zuliano contra las inequidades cometidas por los gobiernos (indistintamente de su condición ideológica) contra ese pueblo de a pie; es decir, contra la mayoría de la población. En sus inicios (según historiadores) se realizaban espontáneamente, sin ninguna limitación o restricción, inclusive contra el poder imperante en la época colonial. La gaita protesta no ha dejado pasar “por debajo de la mesa”, los errores u omisiones del poder central, regional o municipal, sobre todo cuando afectan al Estado Zulia y a su gente.

En Venezuela, la gaita protesta recuperó su énfasis de utilidad pública (denuncia de los problemas) desde los inicios de la democracia nacida el 23 de Enero de 1958; esa que los comunistas y fascistas del régimen de turno han mal llamado la IV República, para diferenciarse del pasado, pero es ese “pasado”, precisamente, quien le pasa factura por la gestión macabra y anti venezolana que han realizado en los 24 años de gestión; que se manifiesta, además por el hambre, la miseria y la muerte, en la pérdida de las libertades ciudadanas, entre ellas, la libertad de expresión y donde el pueblo muy sabiamente afirma: “en la IV éramos felices y no lo sabíamos”.

La Grey Zuliana, en los últimos 24 años, apenas se escuchó el 8 de noviembre el día del gaitero, precisamente el día del Récord Guinness, no sólo es considerada como el segundo himno del estado Zulia de forma unánime por la sociedad zuliana, sino que es la gaita protesta por excelencia, y con mucha más fortaleza en la realidad actual por la ignominia y la hecatombe social, económica y ética que, el comunismo y fascismo (con toda la intención de control social) realiza en nuestro país y que en el Zulia se ha triplicado. Esta gaita del “monumental” Ricardo Aguirre, grabada en 1968, ha trascendido las décadas como un estandarte de los reclamos de los zulianos para sus gobernantes; como lo dijo el periodista Ángel Mendoza, es “himno, declaración preclara de presente, inimaginado decreto clarividente de futuro”.

Madre mía, si el gobierno/ no ayuda al pueblo zuliano,/ tendréis que meter la mano/ y mandarlo pa’l infierno. Tamaña realidad ese verso, como lo es toda la gaita, que ensordece a los comunistas y fascistas en el poder.

Sobre la grey zuliana y la gaita protesta en general (por ejemplo Maracaibo marginada; Gracias, Señor gobierno, Aló Presidente aló, un ojo dimos) se realizó por parte de expose ( hace dos años, pero las cosas han empeorado) un estudio de opinión e investigación, realizado con rigurosidad y sin sesgo político (el pueblo se quedó perplejo) que nos decía: analizada y grabada la producción de 20 programas de gaita de Maracaibo y 5 de la COL, en el horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., desde el 1 de mayo al 30 de septiembre de 2020, nunca se colocó al aire este segundo himno del Zulia ni ninguna otra gaita de protesta, entre muchas otras cosas relacionadas. El comunismo y fascismo la silenció. La gaita protesta, la gaita genuina, fallece lánguidamente.

Este régimen, es enemigo total de las libertades; les coloca un bozal (a quienes se dejen) de arepa y si no lo aceptan lo meten en un calabozo. Esos que ahora no escriben para el pueblo ¿los invadió el miedo? No hay gaita protesta, se crean temas que pareciera que fueran para un país con una realidad como la de narnia, esa actitud complaciente con el comunismo y fascismo, desdice de la historia y de la cultura solemne del gaitero. Voy de verso: entre dinero y honor, el dinero es lo mejor). No critico a los gaiteros por eso, son buenos compositores, pero callan y se “unen” a la ideología que los silencia. En el Zulia hay talento musical, hasta para regalar.

Esa visión de los gaiteros también es colectiva, el miedo es perseverante en nuestra conciencia: ello ha permitido que nuestro país caiga en ese desastre institucional que el usurpador procubano lo llevó y al parecer “si no nos ponemos las pilas de verdad”, sin retorno.

La gaita no ha muerto/ ni morirá/ los que dicen que murió/ dejan de ser zulianos ya/ no veneran a la china/ virgen de Chiquinquirá/ la gaita no ha muerto ni morirá.

Estimado lector, si se acaba la gaita protesta como ocurre, ¿murió la gaita?, ¿triunfó el comunismo y fascismo?, ustedes tienen la última palabra.