Marlon Jimenez | Delincuencia organizada

Definitivamente lo que vivimos en Venezuela no es fácil. Cada día el régimen ataca con más furor a todos los venezolanos sin excepción. Los trabajadores son despojados de sus derechos laborales obtenidos a través de luchas permanentes realizadas en plenitud de la mal llamada IV República; los estudiantes en todos los niveles de la educación ven colapsadas sus instituciones, hoy, no son centros de enseñanzas sino guaridas de delincuentes; la sociedad venezolana está colapsada moralmente, destruida en su constitución familiar, no existe estado de Derecho y la corrupción crece geométricamente arrasando con lo poco que queda. El país está carcomido por una delincuencia organizada que asaltó el poder y que pretende continuar en él a como de lugar.

Según La RAE, Delincuencia, es: 1. calidad de delincuente 2. Comisión, acción de cometer un delito. 3. Conjunto de delitos en general, o referidos a un país, período de tiempo o a una especialidad. La delincuencia, en el ejercicio de actividades gubernamentales, se manifiesta de manera distinta; no produce, en la mayoría de los casos, pérdidas humanas, pero, trae en la más notable de ella que es, en primera instancia “el robo y el manejo irregular de los bienes del Estado” una patología moral; y en tanto patología involucra también una psiquis en cierto modo confundida, que se radicaliza en la sociedad cuando deviene en hechos que causan repulsión social como lo es el narcotráfico, y los pactos con la subversión y el terrorismo. Rousseau, afirma al respecto que, la corrupción es el mal uso de la libertad que no mira el bien general, sino el particular. Locke, gran filósofo inglés, estudioso de la ética y la política, dice “que no puede haber formas de gobierno corrupto, sino que la corrupción será parte o no de una forma de gobierno.

Ahora, cuando la delincuencia es una filosofía de vida, analicemos qué es ésta: es personal, de particularidades especiales, que posee un conjunto de pensamientos, creencias y valores que nos ayudan a dirigir nuestras vidas en todo el contexto político, social, económico, cultural, ético, religioso, donde estemos involucrados. Si analizamos nuestras creencias, prioridades, valores y objetivos, hay que comprender que están en el origen de nuestra motivación y son ellos el combustible de nuestras acciones.

Con la llegada al poder del “arañero de Sabaneta” se institucionalizó un gobierno corrupto; éste ha nacido de sus creencias, ¿valores o antivalores? y objetivos. Cuando en una forma de gobierno el poder está centralizado y controlado por una camarilla que responde únicamente a los aspectos ideológicos, la filosofía de vida de ellos es apoderarse de todo aquello que pueda generar riqueza y esta se convierte en la razón de ser de sus acciones. En la antigua URSS, los gobernantes eran ricos, representaban una élite privilegiada, mientras que el pueblo vivía en la pobreza o en la miseria; Igualmente eso ocurre en China, en Bielorrusia, en la actual Rusia, en Cuba y ya ocurre en Nicaragua.

El régimen comunista y fascista que detenta el poder en Venezuela, para desgracia de su pueblo, ha estado conformado por una “banda de delincuentes organizados, con una filosofía de vida para ello”, asesorados ampliamente por los ladrones y asesinos gobernantes de Cuba, que han arruinado la patria; se robaron la bicoca de más de un billón de dólares en 24 años y convirtieron a nuestro país, en “sede necesaria” para el traslado de drogas a otros escenarios internacionales y todo ello con la anuencia de las instituciones del Estado, incluyendo en primer orden a la FAN (alto mando), que las contaminaron, y son una institución mafiosa que, están metidos en todas “las trampas” creadas por el USURPADOR Procubano para mantenerlos en el poder . Es casi, que imposible, conseguir un funcionario del régimen que no se haya enriquecido “robándose lo que no es de ellos” en todo este tiempo. Venezuela está en el último lugar del índice de percepción de corrupción (IPC) en el mundo, según Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín; donde se analizó la corrupción n 180 países, entre los más correctos están Dinamarca, Noruega Suecia, Finlandia y entre los más corruptos aparece en el 2022 Venezuela y con una cosa más grave que, repetimos lo mismo del año anterior.

El ejemplo, sin duda, lo dio el “comandante eternamente enterrado”; nada más tenemos que ver las redes sociales para conocer la filosofía de vida de toda su familia; eran auténticos “pata en el suelo”, antes de su llegada al poder (hoy engrosan la revista FORBES como los más ricos del mundo); de manera siguiente y dándole continuidad a “esa obra ideológica” vinieron los hermanos macabros Cabello, los hermanos siniestros Rodríguez, Carvajal, Reverol, la Cilia y sus sobrinos, El Aissami, Ramírez y por supuesto, el jefe en jefe de los jefes EL USURPADOR PROCUBANO y sus respectivos testaferros, todos con expedientes criminales en EEUU y en otros países del mundo, menos en Venezuela donde TODOS están protegidos. Estimado lector, lo invito formalmente, si quiere lo hace al azar, coloque el nombre, en un biombo, de quienes ejercen o ejercieron, algún cargo durante estos 24 años, en cualquier parte de la geografía nacional y ponga una mano inocente para que saque el nombre del funcionario X. Le garantizo que pasó de ser un humilde pueblerino, antes de ir al gobierno, a un personaje que se vanagloria de su riqueza. Es asombrosa la diferencia que se ha constituido en el país entre el pueblo de a pié y esa camarilla gobernante, civiles y militares. El USURPADOR Procubano los alienta; falta mucho por hacer, le dice: falta “raspar la olla”. Hoy en día es difícil que se pueda “tapar” esas actividades delictivas, las redes sociales son instantáneas y publican todo lo que acontece en el mundo con respecto al régimen y sus delincuentes. Sacar del aire a 85 emisoras de radio (solo desde mayo hasta ayer) no le sirve de nada; ahora mismo crecerá la atención de los venezolanos para seguir enterándose de todos los delitos de estos sinvergüenzas. Se están preparando, quieren perpetuarse en el poder y ellos saben que por la vía electoral se les va a ser bien difícil (un rechazo muy grande del 90% y no hay trampa que lo pueda evitar), de allí, que es claro que van a intentar, por el control absoluto de los poderes y por la debilitada CN, hacer una jugada tipo ORTEGA en Nicaragua. La plataforma unitaria debe actuar con prontitud para evitarlo; la delincuencia organizada con su filosofía de vida, saben jugar en lo suyo, y por supuesto, no es la moral ni la ética el camino a seguir.