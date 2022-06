Luis Cabrera // Ingeniería de liderazgo, gobernanza e influencia

“La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”, es una frase de Albert Einstein y representa a la perfección lo que he podido experimentar hasta hoy, cuando se cumplen 4 años de mi participación en The Word Federation of Engineering Organitation (WFEO), en la interacción con grandes personajes de la Ingeniería en el ámbito mundial.

Son muy diversas las concepciones teóricas y definiciones sobre el liderazgo, este hecho es un reflejo de que es un tema que aplica en todos los escenarios de la actividad humana. Se enfoca desde la Psicología, la Sociología y otras ciencias sociales, sumando por supuesto la Educación. La adscripción a una u otra definición de liderazgo depende de los aspectos metodológicos de acuerdo al objetivo que se persigue, en este caso, la Ingeniería.

La profesión de la ingeniería está en constante transformación para satisfacer las necesidades de un cambio ambiental y las demandas sociales. Mientras la profesión evoluciona, también lo hacen las habilidades necesarias para ofrecer y posicionar la 'Ingeniería' como una carrera relevante e influyente con resultados impactantes, que vayan de la mano de la ciencia, tecnología y la innovación sostenida.

¿Cómo satisface la profesión de ingeniería las necesidades de modelos a seguir, para garantizar que la profesión responda a las disrupciones y demandas de la sociedad y entes de gubernabilidad?

Estos aspectos se desarrollan tomando en cuenta la gobernanza como un rol fundamental específico, el comportamiento ético y sus obligaciones, conocer que las profesiones de la Ingeniería son cambiantes de acuerdo al; (entorno global, aprendizaje permanente y las habilidades empresariales), es necesario destacar las carreras técnicas o de liderazgo y sus modelos a seguir y por supuesto, tomar en cuenta la naturaleza del liderazgo que tiene que ver con la influencia en la sociedad.

El liderazgo de un profesional de la ingeniería no se sostiene solamente por poseer rasgos personales excepcionales. En todo caso se trata de un liderazgo que marcha al ritmo del desarrollo científico-técnico y formas de gestión de las organizaciones del siglo XXI. La ingeniería como profesión se desarrolla en múltiples dimensiones, una de ellas es la tecnológica; pero también otras como la social, y la que abarca la gestión. Esto implica ante todo, un manejo de relaciones interpersonales, la conducción de colectivos de trabajadores, y otras actividades.

De lo anterior se infiere que es lógico que un egresado de ingeniería se caracterice por ser emprendedor, tener iniciativa, actitud y preparación para gestionar el conocimiento y la innovación, asumir un rol de protagonista, entre otros elementos que se pudieran mencionar. Obviamente estas cualidades y características se desarrollan, no surgen espontáneamente por lo que desde el proceso de formación profesional se debe y se puede favorecer su formación y esto puede consolidar el nivel de influencia que puedan ejercer como futuros profesionales.

Antes de culminar, les quiero comentar que en mi corta carrera profesional he tenido la oportunidad de compartir con líderes de la Ingeniería que han tendido lazos de reconocimientos por su influencia en la gobernanza en instituciones de alto impacto, que cumplen un rol extraordinario en los cambios sociales que se dan a través del poder transformador de la innovación, desde las distintas áreas del conocimiento, tal como lo ha sido la Prof. Dra. Marlene Kanga, Presidenta 2017-2019 de la WFEO, Prof. Dr. José Vieira, ex rector de la Universidad de Minho en Portugal y actual presidente de la WFEO, Prof. Dr. Gong Ke Ingeniero en electrónica de China, entre otros.