Lenin Tremont Franco // Emociones básicas desde la Educación Emocional Interdisciplinar

Dentro de las controvertidas conclusiones y propuestas de los estudiosos de las emociones sobre el número exacto de emociones básicas la Educación Emocional Interdisciplinar irrumpe las teorías con la práctica y hace una nueva propuesta en relación a la salud, relaciones y conducta.

Antes les invito a hacer un recorrido en tiempo en relación a las emociones básicas y su relación con la salud por ejemplo Sócrates (470-399 A.C.) el filósofo clásico griego destacaba la conexión psicofísica y su estrecha correlación entre mente, emociones y enfermedad para él “No hacer caso de esta relación equivale a ser un médico incompleto”, los conflictos emocionales constituyen un componente importante en el abordaje de cualquier padecimiento.

Por su parte el médico griego considerado el padre de la medicina, Hipócrates (460-377 A.C.) declaró “El cerebro, órgano frío y exangüe, tiene por función condensar la flema sobrante de los diferentes órganos, transformándola en líquido que cae como lluvia por el cuerpo a través del sistema ventricular y los nervios”. Hoy día mejor explicado a través de la capacidad que tiene cerebro humano de producir diferentes hormonas y neurotransmisores que se relacionan directamente con nuestra salud.

El famoso médico Galeno (130 a 200 D.C.) estableció la simultaneidad existente entre depresión y cáncer en mujeres melancólicas por su parte Berenzon, Lara, Robles y Medina-Mora (2013) señalan que la depresión aumenta la probabilidad de padecer cáncer entre otras condiciones crónicas todas ellas responsables de más de 60% de las muertes en el mundo.

Para el científico Charles Darwin en su obra La expresión de las emociones en hombres y animales (1872) manifiesta que las emociones son una forma básica de regular la vida y para estudiar la emoción es necesario investigar la existencia donde se expresa de forma característica por medio de emociones básicas, universales, de las que se derivarían el resto de reacciones afectivas y que por ejemplo se da en respuestas faciales humanas vinculada a la expresión de la emoción con otras conductas como resultado evolutivo.

En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Cannon destacó la interacción entre el sistema nervioso autónomo y las reacciones emocionales, con su teoría homeostática (capacidad que tiene todo organismo para mantener constante un equilibrio interno y que prepara al cuerpo para la huida o lucha que se evidencia cuando se tiene un Estímulo percibido → Emoción experimentada-Respuesta corporal (simultáneos).

El padre de la psicosomática psicoanalítica. Franz Alexander postula en 1930 la relación existente entre diversas enfermedades humanas y determinados tipos de personalidad, que expone la correspondencia que existe entre el soma (cuerpo) y el psiquismo que constituye la actividad mental de una persona vinculada a la percepción, pensamiento, memoria, emoción y que nos aproxima a la comprensión del complejo nexo entre la mente y la enfermedad orgánica.

El Doctor Carroll Ellis Izard, psicólogo investigador estadounidense en 1991 hizo una contribución magnífica a la teoría de las emociones diferenciales con los requisitos que debe cumplir cualquier emoción para ser considerada como básica entre las que están:

1)Tener un sustrato neural específico y distintivo, plantea por ejemplo que tenemos en el cerebro la amígdala que forma parte de la estructura más antigua de este órgano. La cual recibe información de los sentidos para convertirla en percepciones, con múltiples conexiones y teniendo en cuenta aspectos como la evolución, , la cultura, la genética, las creencias limitantes y potenciadoras.

2) Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva, se refiere al comportamiento facial que es un lenguaje con el que transmitimos significados emocionales. El vínculo entre emoción y comportamiento facial es tan poderoso que nos delatarnos con la cara cuando intentamos ocultar lo que estamos sintiendo en una conversación.

3) Poseer sentimientos específicos y distintivos, relata aquellos que se inducen por medio de estímulos visuales, auditivos, kinestésico, que pueden ser detonados por pensamientos o circunstancias.

4) Derivar de procesos biológicos evolutivos, describe el conjunto de modificaciones en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones por ejemplo producto de variaciones o cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN que han ocurrido durante la historia de las especies diferenciándolas de sus ancestros, también se toma en cuenta la epigenética que estudia los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN.

5) Manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Apunta a que las emociones tienen función adaptativa que prepara al organismo para la acción, gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente y tienen la función motivacional por lo que cualquier conducta motivada produce una reacción emocional, a la vez que cualquier emoción impulsa la motivación hacia algo.

Y debemos agregar la función social que expresan nuestro estado de ánimo y facilitan la interacción social para que se pueda predecir el comportamiento aquí juega un rol importante la comunicación verbal y no verbal.

Según Izard, las emociones básicas que cumplen estos requisitos son: placer, interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio, excluyendo a la alegría, aunque este cumple con todos los parámetros planteados por el autor.

En el año 1972 psicólogo pionero en el estudio de las emociones humanas Paul Ekman identificó seis emociones básicas que son la alegría, la tristeza, la sorpresa, la ira, el miedo y el asco cuya investigación llevó a la serie de televisión, “Lie to Me” (“Miénteme”), basada en la lectura de expresiones faciales también colaboró con la película de Pixar “Inside Out” (Del revés).

En los noventa, Ekman lanzó una lista expandida de las emociones básicas, tanto positivas como negativas y que son el alivio, bochorno, contento, culpa, diversión, desprecio, entusiasmo, felicidad, ira, miedo, tristeza, orgullo, placer sensorial, repugnancia, satisfacción, sorpresa y vergüenza.

Dacher Keltner, también asesor de la película de Pixar “Inside Out”, profesor de psicología y director del laboratorio Greater Good Science Center (GGSC) de Berkeley Universidad de California, utilizando herramientas de neuroanálisis técnicas de monitoreo del flujo sanguíneo en el cerebro y la medición de los movimientos faciales-musculares, lideró un estudio donde planteó la enorme riqueza emocional humana que no podía ceñirse a las seis categorías clásicas y crearon un mapa multidimensional interactivo donde se escogieron 2.185 videos cortos, de aproximadamente cinco segundos, que se recopilaron al consultar los motores de búsqueda y los sitios web de agregación de contenido y muestran una variedad de situaciones emocionales.

Estos videoclips emocionalmente evocadores fueron visto por más de 800 personas con el que se elaboró un atlas de las emociones humanas que se publicó en el 2017 en la revista Proceedings of the National Academy of Science que revela que 27 emociones básicas están interconectadas y las categorías resultantes fueron admiración, adoración, apreciación estética, regocijo, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, júbilo, calma, confusión, antojo, indignación, dolor rotundo, embelesamiento, envidia, excitación, temor, terror, interés, disfrute, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual y compasión.

Ante esta realidad de un aluvión de emociones sin educación Daniel Winter sostiene que “nuestras emociones programan nuestro ADN y dan forma a las células de nuestro sistema inmune. las emociones negativas destruyen la coherencia del sistema inmune mientras que las positivas lo realzan”.

Winter sugiere que lo más sano que se puede hacer es tener o sentir mucha dicha, éxtasis y felicidad en nuestras vidas pues es lo que al final nos da la salud y la longevidad.

Para el año 2020 los padres de la Educación Emocional Interdisciplinar Dra. Nelly HodelÍn Amable y el Dr. Lenin Tremont Franco quienes han incursionado con más de 200 casos en el proceso de acompañamiento y luego de tratar de forma online con terapia para la Educación Emocional, a más de 150 enfermos de Covid-19 y sus familiares, precisan que los conflictos emocionales inconscientes que enferman se relacionan con 5 emociones básicas la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco, que predisponen a las personas a la aparición Y somatización de padecimientos que debilitan el sistema inmune y permiten el ingreso y activación en el cuerpo de cualquier virus, aumentando la vulnerabilidad de contraer enfermedades.

Explican HodelÍn y Tremont los especialistas en emociones que detrás de toda enfermedad hay una emoción que la desencadena y pudo programarse inconscientemente en la historia familiar, en el proceso de concepción o en las situaciones que ha vivido el sujeto en su biografía, por ejemplo, la presencia de miedo en todas sus expresiones: a morir, a perder el territorio (real o simbólico), al ridículo etc. También cuando y lo vive con ira, tristeza y asco, lo que es una gran oportunidad para educar las emociones, por medio de la Educación Emocional Interdisciplinar que facilita aprender la lección y sanar, conectándose con la felicidad, cambiando el significado que le damos a la vida y modificando las creencias limitantes por potenciadoras.