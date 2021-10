José Lombardi // 21 de noviembre

Hemos iniciado la cuenta regresiva para un acontecimiento político en Venezuela que develaran muchas interrogantes, entre ellas la voluntad o no del pueblo de dirimir electoralmente las grandes decisiones para el futuro, como bien sabemos los últimos veinte años los hemos transitados en la ambivalencia de ¨elecciones o vete ya¨, si bien es cierto la manipulación y abuso de poder del oficialismo sobre el ente regulador comicial, también es cierto los triunfos contundentes de la oposición frente a esta adversidad, de tal manera que la mejor opción para la nación seguirá siendo cualquiera de las opciones democráticas y constitucionales.

La expresión de que el pueblo es sabio es criticada duramente porque dicen que este se equivoca con demasiada frecuencia, pero son precisamente estos errores los que alimentan la sabiduría de este, el Papa Francisco lo define como algo que no puede explicarse lógicamente porque formar parte de él, es formar una identidad común hecha de lazos sociales y culturales que no se forma automáticamente sino que requiere de tiempo, un proceso lento y difícil hacia un proyecto común, de tal manera que el pueblo venezolano está en plena formación, todas las experiencias suman y por eso la importancia de someter las grandes decisiones a este.

Ahora bien, el último estudio de investigación de tres universidades en Venezuela entre ellas la universidad católica Andrés Bello (UCAB) reveló que la pobreza extrema en Venezuela está alrededor del 76 %, someter las decisiones a un pueblo con hambre es todo un reto, pretender manipularlo con sus necesidades es un crimen que en vez de solucionar el problema lo profundizará, en este escenario la elite es quien tiene la mayor responsabilidad, contrario a jugar con el hambre deberá persuadirlo con propuestas inteligentes y reflexivas que inviten al debate y a la decisión consciente, creer que esto es utópico es un error, la historia está llena de experiencias de este tipo y a pesar de que pareciera que la ausencia de valores son los que privan estos jamás podrán superar el amor o como se refirió el Papa Francisco: “para comprender a un pueblo, comprender cuales son sus valores, es necesario entrar en el espíritu, el corazón, el trabajo, la historia y el mito de su tradición”.

Además de la pobreza, el último estudio sobre la juventud realizado también por la UCAB, reveló datos preocupantes entre ellos la disminución de jóvenes entre el periodo 2013/2021, solo en las edades comprendidas entre 15 y 29 años se redujo en un millón (1.000.000), el 70% de los que quedan están ubicado en los estratos más pobres, después de los 18 años solo el 20% tiene acceso a centros educativos, el 72 % de los más pobres no tienen acceso a una computadora y mucho menos a internet, de los casi seis millones que abandonaron el país la mitad son jóvenes y solo el 44% de los jóvenes que quedan en el país dicen que no lo harán, dato este positivo pero que cuando los cruzas con el resultado sobre la percepción de estos sobre la democracia termina siendo aterrador, solo el 50% dice que la democracia es el sistema político preferible y 78% está insatisfecho con ella, finalmente el dato más terrible es que de esta mitad de jóvenes que manifiestan no emigrar les da igual un sistema autoritario o democrático y de esa mitad prefieren un autoritario.

Con este escenario, el 21 de noviembre termina siendo un gran reto, especialmente en lo referente a las contradicciones de la oposición que todos esperamos terminen siendo definidas, me atrevería a decir que lo más importante en juego este día será el futuro de esta, por fin sabremos si el “G4” sobrevivirá o la “alianza democrática” y los partidos emergentes identificados como “independientes” son realmente una nueva opción política, tenemos mucha tela que cortar pero mientras esto sucede y todo parece desalentador tenemos con renovada esperanza seguir apostando a la democracia y sobre todo al pueblo venezolano, como dice el Papa Francisco y los historiadores, todos estos procesos son lentos y difíciles pero necesarios.