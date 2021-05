Jorge Luis Fernández Romero // ¡Opacidad revictimizante!

Venezuela se encuentra en un estado de primitivismo social, marcado por una involución de valores donde la institucionalidad parece diezmada ante la impunidad.

La denuncia ciudadana se ha perdido en Venezuela; mientras que el venezolano sienta que hay intocables – en la administración pública-, no nacerá la confianza. Es allí donde el único ganador resultará ser el crimen. El primitivismo es contagioso; en temas de políticas públicas hace estragos en la estructura institucional, económica y en el área de la salud.

Éste fenómeno significa que el Estado ha apartado su política del progreso, y por ende el conglomerado se convierte en una sociedad que no confía en sus autoridades, observando en el crimen, un oficio rentable. A todas luces, el carácter económico del hecho delictivo, resulta ser el desencadenante–en el mayor de los casos- lo que orienta la conducta ciudadana a consentir los fines utilitarios del delito, siendo que un sector de la población, no podrá satisfacer las necesidades básicas de su cotidianeidad, por no encuadrar su conducta dentro de los paradigmas societarios que le excluyen de un sistema -Statu quo- que le dicta el modo de vida que debe seguir. Es importante resaltar además, que el país necesita rescatar la confiabilidad en el sistema de administración de justicia, por lo que sobre éste respecto es preciso cuestionar si ¿Es verdaderamente Eficaz y Eficiente el Sistema de Justicia Penal Venezolano?

En los últimos años, mucho se ha hablado del problema social y político que permea la calidad de vida del venezolano, quedando como asignatura pendiente, la tutela judicial efectiva, institución jurídica que actualmente en Venezuela, atraviesa por un vacío legal que lejos de presentarse como una prerrogativa que proteja a los justiciables, hoy se desdibuja por tantos casos donde la justicia y las investigaciones no llegan a su fin provocando una mayor revictimización y menoscabo a los derechos fundamentales a quienes claman justicia y concreción de sus procesos, tal es el caso fechado el 02 de noviembre, 2015.

El taxista Merbi Garcia, vilmente asesinado en el sector Belloso, de la ciudad de Maracaibo, a manos de antisociales presuntamente adscritos a la división de Prevención, Control y Riesgo Ambiental en la gerencia de Higiene Ocupacional, PDVSA, en la avenida 5 de julio, bajo el oficio de vigilantes, señalados públicamente en la investigación, hoy casi 6 años después su hijo menor, víctima por extensión de este caso, sigue buscado salida a los vacios legales y a las situaciones irregulares que rodean el caso, es así como el jurista Jesús García ha vivido en carne propia los innumerables traspiés al tener que sortear al Ministerio Público, ejerciendo acciones legales como lo es la recusación –mecanismo legal para relevar a una autoridad comprometida- pero ha sido llover sobremojado.

Ante la opacidad del sistema y como doliente en primer grado, y ante el agravio que se repite cada día que pasa sin lograr un proceso eficaz que pueda resarcir la memoria de su padre, es menester entonces plantearnos la pregunta anteriormente descrita ¿Es funcional el sistema jurídico venezolano para todas las personas y sigue el lineamiento de imparcialidad? Esto q es uno de los tantos casos que a diario pasan esta situación. Sin embargo a pesar de las insistentes solicitudes que este Abogado ha presentado ante el Ministerio Público pareciera seguirse privilegiando a la parte indiciada debido a las notorias incongruencias presentadas en el expediente.

Puede el Venezolano verdaderamente confiar en su justicia? Se pregunta el mismo quien según cuenta ha agotado todos las estrategias antes mencionadas hasta llega a un vacío legal en donde la expectativa se hace presente para todos los conocedores de la materia.

Los presuntos homicidas que trasegaron la vida de Merbi García, trabajador de la línea Tele taxi Venezuela, en el municipio Maracaibo, señalados como alias “Wilmito” (30) y Wilson Morales (26), tienen orden de aprehensión por ante la Fiscalía 4º de Maracaibo, desde hace más de seis años de girarse la orden de captura, no solo se le ha perdido la pista a los antisociales perpetradores de éste crimen, sino que ha quedado de manifiesto la inacción por parte del principal garante de que se cumpla lo perceptuado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 26 establece la Tutela Judicial Efectiva como principio rector del proceso penal en Venezuela, además preocupa como la falta de celeridad hace que hoy en día sea casi imposible aplicar indicios probatorios ante el desfase y la falta de probidad por parte de ésta institución al no motorizar desde lo práctico, el hallazgo de nuevas elementos probatorios que permitan judicializar a los encartados de autos.

La historia de García, funge como un cortapisas ante un sistema que hace aguas, como lo es el sistema de justicia penal venezolano, donde se desvirtúan los principios rectores que orientan el mismo proceso, al no existir un verdadero avocamiento de oficio en aras de evitar la tan erosiva y perjudicial revictimización, una que hoy golpea y sigue soslayando los derechos de la familia García Urdaneta.