Jorge Eliécer Morán | Elecciones, en todas partes y al mismo tiempo

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), es una película que mezcla el drama, la comedia absurda y la ciencia ficción, que ganó el Oscar a mejor película de este año 2023. Es una genial e innovadora historia, muy recomendable.

Pero no es de cine de lo que voy a hablar. En esta oportunidad quiero referirme a las distintas elecciones que se realizarán en poco tiempo (o se han realizado) en distintos países y que considero son muy importantes, no solo para Venezuela, sino para la región latinoamericana y Europa.

Este domingo 15 de Octubre se efectuaron las elecciones parlamentarias en Polonia, país clave en la geopolítica europea, con un crecimiento económico sostenido desde que cayó el régimen comunista y que poco a poco, se está convirtiendo en una potencia militar, muy importante en el apoyo a Ucrania y que ha sido gobernada los últimos 8 años por el partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) un partido de derecha ultraconservadora y católico, criticado en Polonia y en Europa por algunas decisiones que se consideran contrarias a los principios de la democracia y de la Unión Europea (UE), de la que forma parte. En esta ocasión, PiS obtuvo la mayor votación, pero le es insuficiente para gobernar; por el contrario, la Coalición Cívica (derecha liberal), dirigida por Donald Tusk, ex primer ministro y ex presidente del Consejo Europeo, quedó segunda, pero con posibilidades de acordar un gobierno de coalición con otros partidos de centro y de izquierda. Polonia ha sido una molestia para la UE por la tendencia ultraconservadora y a veces poco democrática del gobierno de Ley y Justicia, pero al mismo tiempo, debido al trauma histórico que ha significado para ellos la antigua URSS y la propia Rusia, ha sido uno de los férreos soportes de Ucrania en su guerra en contra de los invasores rusos. Seguramente sería un gran alivio para la UE si se concreta la coalición del partido de Tusk con los otros partidos de oposición y no creo que cambie mucho la posición de Polonia frente al conflicto en Ucrania.

Por otra parte, y ya en este lado del mundo, también se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial en Ecuador, entre Daniel Noboa y Luisa González. Esta elección es muy particular, pues el ganador resultante solo gobernará 1 año y medio, lo que resta del período de gobierno de Guillermo Lasso, quien activó una disposición constitucional conocida como la muerte cruzada, que disuelve el poder legislativo, pero obliga a convocar también elecciones presidenciales. Así que, en la primera vuelta presidencial, también se eligió un nuevo parlamento, muy fragmentado, sin una clara mayoría para ningún partido, en un país en donde, como en casi toda américa latina, el sistema de partido se ha debilitado y fraccionado a niveles muy preocupantes. Luisa González era la candidata del correísmo y Daniel Noboa, un muy joven aspirante, hijo del hombre más rico del país y que intentó varias veces ser presidente, que resultó ser la gran sorpresa de la primera vuelta y que finalmente venció en el balotaje. Ahora como presidente, debe lograr articular mecanismos de gobernanza, para enfrentar los diferentes problemas que aquejan al Ecuador, en particular la grave situación de seguridad pública, en muy poco tiempo y sin controlar el poder legislativo. Una tarea muy difícil, sin duda.

Yéndonos más al sur, tendremos el próximo domingo 22 de octubre la primera vuelta presidencial en Argentina, con 3 candidatos con chance de pasar a segunda vuelta y uno de ellos, Javier Milei, con posibilidades de ganar en esta primera instancia. Claramente, Milei es el favorito para ganar esta primera vuelta, a partir del impulso que ha recibido por su desempeño en las PASO. Acá pareciera que la atención hay que fijarla en dos cosas: si Milei reúne el porcentaje de votos necesario para ser declarado presidente electo en la primera vuelta o, de lo contrario, quien lo acompañaría al balotaje el 19 de noviembre: Patricia Bullrich o Sergio Massa. Milei es el candidato que promete romper todo, quien encarna la frustración de los argentinos y por ende, una esperanza de cambio. Pero al mismo tiempo, se observan en él características propias de un liderazgo mesiánico, populista y poco tolerante. Sin duda, Milei es una incógnita.

Por último, pero más importante para nuestro país, en coincidencia con la primera vuelta presidencial argentina, se realizará la elección primaria para elegir un candidato único de la oposición. Este proceso ha levantado muchas expectativas y ha despertado el interés por la política, reactivando al mundo opositor. Ese ha sido su mayor éxito, sin duda, aunque el solo hecho de que se concrete, es un triunfo en sí mismo, dados todos los obstáculos y amenazas que ha tenido que sortear. Sin embargo, hay que apuntar que la renuncia de Henrique Capriles y en mucho menor medida, las de Freddy Superlano y Roberto Henríquez, le pueden restar algo de fuerza a la primaria.

Es evidente que María Corina Machado ganará la elección el 22 de octubre, pero la sensación de victoria segura puede desmotivar a no pocos votantes; por otro lado, Primero Justicia y Un Nuevo tiempo tienen una militancia y una maquinaria electoral importante, que probablemente se desmovilice al no tener un candidato propio, más allá de sus llamados a seguir apoyando la primaria. En el gobierno y en cierta oposición, se apuesta a que la participación sea baja, para así poder descalificar este esfuerzo y sobre todo, a la virtual ganadora. Por el contrario, si María Corina Machado, junto a lo que puedan aportar el resto de participantes, logran movilizar una votación importante (cerca de los 2 millones de votos), tendría un efecto vigorizante de cara al futuro.

La inhabilitación (por ahora) le impedirá a María Corina Machado inscribirse como candidata presidencial ante el CNE, pero podría convertirse en la gran electora del 2024. Falta aún tiempo, pero si piensa y actúa desde la política en grande, pudiera convertirse en una gran articuladora de una candidatura única habilitada. Si se juega desde el interés personal y el revanchismo, seguramente la oposición volverá a fracasar. Lo importante para ella pareciera ser, no tanto la elección primaria, si no el día después, el cómo va a administrar el capital político que obtendrá después del 22 de octubre.