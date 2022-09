Jairo Silva // Luz de nuestra identidad

Tu blasón egregie, majestuoso, solemne, bruñido, esta esculpido en latín lo siguiente: “POST NUBILA PHOEBUS” que en el idioma de cervantes significa “DESPUES DE LAS NUBES, EL SOL”. Cuando en el año número dos de la década octava de siglo XX, leí en mi primer carnet que me acreditaba como estudiante, esa frase latina, me embargo una colosal e indescriptible emoción, traduciendo en mí una gran responsabilidad conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos de mi querido barrio ziruma y con mi pueblo indígena. Como olvidar aquel blasón esculpido con frase latina que nos convocaba a todos los estudiantes de nuestra querida, añeja e histórica universidad, a salir de la oscurana, a salir de la ignorancia, a salir de la ignorancia supina, para entrar a la cumbre del conocimiento universal, para ingresar al fulgurante esplendor de la ciencia, de las humanidades, de las artes, y de la cultura como hecho societal.

La Universidad del Zulia y nuestro estado, es una unicidad. No se puede entender a LUZ sin nuestro estado y no se puede entender a nuestro estado sin la Universidad del Zulia. Así debemos comprenderlo, porque nadie quiere lo que no conoce. Los zulianos tienen que saber que es la universidad del Zulia, para que sirve la universidad, esta preocupación me ha atormentado toda la vida, puesto, el zuliano común y corriente está emocionalmente muy distante de nuestra universidad, la ven ajena a sus intereses, la observan y sienten a nuestra alma mater como una cosa etérea. Esta imagen deformada debemos revertirla, si queremos ganar la batalla histórica y gloriosa de recuperar y restaurar la casa del conocimiento, del saber de las ciencias, de las artes, y de las humanidades. Tarea nada fácil, sin lugar a dudas es una labor ardua y áspera, ya que el gobierno nacional es la contumeria.