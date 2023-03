Jairo Silva | Las 5 plagas

En las postrimerías del siglo XIV y en el albor del siglo XV, periodo durante el cual ocurrió la invasión de España a estas tierras. España era el único país de Europa sin cultura occidental. Entendemos por cultura occidental a la compleja y dialéctica composición de principios Greco romano y tradición judeocristiana de valores como libertad, individualismo, propiedad privada, derechos e institucionalidad. Para ese momento España era una comiquita feudal. España estaba entretenida con guerras entre reinos, hasta que los monarcas de Castilla y Aragón se impusieron en ese pugilato bélico por el dominio absoluto y total de España. Agreguémosle a eso las 8 centurias de presencia de moros en tierras españolas.

De tal modo que España no trajo a nuestro territorio la cultura occidental, simplemente porque no poseían esa cultura, y nadie da lo que no tiene. Lo que sí trajeron los españoles fueron 5 plagas, que aún coexisten en los países Latinoamericanos. Estos males son colosales valladares para lograr el desarrollo económico, político y cultural de América Latina.

Las 5 plagas son:

El corporativismo.

El mercantilismo estatal.

El privilegio.

Transferencia de riqueza.

Ley politizada.

Corporativismo

Es el manejo de la sociedad bajo la égida conceptual corporativista, la muestra más atroz fue el reparto y la encomienda, como mecanismo de interacción entre la sociedad y el estado, de esta forma de relación social dimana la asociación de los latinoamericanos en gremios y sindicatos. Vamos al caso, para que el estado resuelva los problemas de la sociedad, los habitantes tienen que agruparse en gremios tales como: gremio de médicos, de docentes, de ganaderos, de industriales, etc y sindicatos de campesinos, obreros, choferes, etc. Es a través de estas agrupaciones que la sociedad ejerce presión para que el estado preste atención a sus reclamos. Con esta concepción corporativa el individuo vale poco. Esta concepción corporativa castra la iniciativa y el emprendimiento individual. Esto también originó una distorsión de la propiedad privada, ya que ésta fue reconocida bajo el concepto de concesión.

Mercantilismo estatal

Durante los 300 años, de invasión española a estas tierras nuestras, la corona española direcciono la actividad comercial de América con el resto del mundo mediante un millón de normas, el comercio de América estuvo tutelada por una oficina llamada el concejo de las indias. Esta oficina dictaminaba quienes podían comercial con América.

De modo pues, que esa vetusta conseja según la cual, la desgracia de América se la debemos al capitalismo como modo de producción, es totalmente falsa. Aquí nunca hubo ni hay en la actualidad la forma de organización social llamado modo capitalista de producción, tal cual lo definieran Adam Smith y Karl Marx.

En el siguiente capítulo seguiremos analizando, las 5 plagas que atormentan a Latinoamérica.