Jairo Silva González | No existe

Constantemente por palabra y por escrito oímos mencionar la palabra UTOPÍA, probablemente no hay en los últimos tiempos desde el siglo XVIII, una palabra que se haya usado más, que se había utilizado más, se habla de proyectos utópicos, de utopía y mucha gente no sabe de dónde viene esta palabra, que significa esto: básicamente utopía es una juego de palabras, está compuesta por dos palabras griegas U-TOPIA, topo: lugar y U: significa no, de modo que utopía significa no lugar, ningún lugar, lugar que no existe, eso es lo que quiere decir utopía.

Generalmente llamamos utopía a un proyecto, un sueño, una ambición irrealizable, es la creencia de que podemos alcanzar una situación determinada, que desde el punto de vista racional parece no alcanzable como por ejemplo, alcanzar la felicidad plena, alcanzar la abundancia, es decir la satisfacción plena del hombre eso es lo utópico, eso es la utopía. Eso es tan viejo como el hombre, tan viejo como la imaginación del hombre.

Los hombres siempre se han encontrado mal venidos con su vida, han sentido que la vida no es lo que ellos querían, que la vida no les da lo que ellos esperaban, sienten que la vida es más dura de lo que ellos quisieran, esto ha traído como consecuencia que el hombre piensa en la posibilidad de un escenario en el cual los inconvenientes, las injusticias, los tropiezos, los males, los dolores, desaparecieran y que todos fueran felices, claro habría que pensar que es la felicidad.

Esa idea existió desde el principio de la civilización, esta idea siempre ha estado colocado en el pasado, en el futuro, nunca en el presente. En el pasado por ejemplo, los griegos pensaban en la edad de oro, la humanidad desde sus comienzos remotos han pasado por varias edades, una de ellas es la edad de oro, para los griegos es una época en que el hombre había vivido en la felicidad, en la plenitud, no había guerra, no había que trabajar, no había sufrimiento, no había crimen, de modo que todo el mundo vivía en estado de felicidad permanente y perpetuo, esa edad terminó, los hombres cayeron en la época denominada por los griegos la edad de hierro, la cual fue una época dura, de sufrimiento, de lucha. Esa misma idea la recoge el cristianismo a través del Judaísmo, la cual es la idea del paraíso terrenal, los hombres vivieron en una situación original cuando Dios los creó en un paraíso, en un Edén, en un lugar donde no había mal, donde había injusticia, donde no había por qué trabajar, donde no había mal, donde todo se alcanzaba sin el mayor esfuerzo, donde vivían felices, donde Adán y Eva según nuestra religión vivían en la utopía, es decir en la felicidad plena.

Más tarde hubo una proyección hacia el futuro, en la edad media que fue una época dura, de guerra, de pestes, de miseria, los hombres pensaron que algún día podrían desembocar en la felicidad, entonces, hubo esa idea que la iglesia condenó más tarde como no ortodoxa, de que cristo iba a regresar a la tierra en un tiempo determinado, tal vez en el año 1000, tal vez más adelante, cuando cristo regresara a la tierra iba a implantar un escenario que iba a durar mil años, eso es lo que llaman el milenio, en esos mil años los hombre iban a vivir felices no iba a haber guerra, ni miseria, ni pobreza, ni enfermedad, pero eso era cuando cristo regresara a la tierra, esa idea milenarista es una proyección hacia el futuro de eso que en el pasado era la edad de oro, el paraíso terrenal.

Esa idea de que la felicidad había estado en un pasado remoto o está en un futuro remoto cambió en el siglo XVI, ¿cambia por qué? Porque curre el 12 de octubre de 1492, cuando esto ocurre, los hombres que ahora llamamos humanistas, hombres del siglo XV y comienzos del siglo XVI les llega una noticia de que un navegante ha llegado a un territorio nuevo, lo que hoy se conoce como América, que ese navegante había encontrado unas sociedades humanas que vivían en la felicidad, es decir, que no conocían la guerra, que no conocían el odio, que todos tenían sus necesidades satisfechas, de tal modo que esa maravilla llamada la edad de oro del pasado o el milenio cuando llegara cristo se encontraba en la tierra, es entonces cuando en el año 1516, una gran figura inglesa Tomas Moro, quien fue un gran humanista de lo más brillante de Europa también era un político, era canciller de Inglaterra en el tiempo de Enrique VIII, lo que le costó caro porque finalmente Enrique VIII le cortó la cabeza. En el año 1516 publicó un pequeño libro en latín, los humanistas de aquella época no escribían en lo que llamaban lengua vernácula o vulgar, ellos escribían en latín, ese librito se llamaba UTOPÍA.

Utopía, este libro se compone de dos partes, una primera parte en la que hay un diálogo al estilo griego, donde dos personas discuten sobre la situación atroz en la que se encuentra Inglaterra de ese tiempo, llena de miseria, pobreza, de injusticia, de crímenes, de toda clase de horrores, los mismos problemas que han acompañado a todas las sociedades humanas con mayor o menor grado a la humanidad, esos dos hombres discutían sobre qué se debe hacer para remediar esos males, que leyes, que instituciones instaurar para eliminar los problemas que aquejaban a Inglaterra. Simultáneamente en la segunda parte es una cosa distinta, hay un marinero que vino de América, con Amerigo Vespucci, Vespucci fue el hombre que reveló a Europa la existencia de un continente y por eso América se llama América, porque él fue el periodista que dio la noticia.

Ese mismo marinero imaginario le cuenta a Moro que él, en américa había llegado a una isla maravillosa de nombre utopía y en esa isla había una sociedad perfecta, se vivía en paz en la abundancia no había guerra, no había crimen, no había desigualdad, un verdadero paraíso en la tierra es aquí donde nace la tradición utópica, que es una tradición poderosa porque todo el pensamiento revolucionario se nutre de ese librito, sale de allí de esa visión, de que es posible traer la felicidad a la tierra, de que es posible que todos los hombre vivan en plena felicidad, desde luego esa utopía descrita por Moro en una forma en que los males desaparecieron, esos males que tradicionalmente habían dañado y fatigado, que habían hecho padecer a la humanidad a través de los siglos, todos esos horrores de la civilización europea se iban a borrar y era posible hacerlo copiando el modelo de las etnias americanas, era posible hacerlo, si no existía era posible crearlo, es aquí donde nace la idea revolucionaria.

Estas ideas los toman los pensadores europeos a lo largo de los años del siglo XVI hasta nuestros días , estas ideas las recoge Montaigne y los humanistas del siglo XV, es la idea de copiar el modelo de las etnias americanas, no es una idea irrealizable de que los hombres puedan vivir en felicidad, en igualdad en libertad, en paz, esto era posible hacerlo en cualquier lugar siempre que se hicieran los medios y se crearán las instituciones para que eso pudiera ocurrir, esa idea va a ser poderosísima, esa idea va a modelar la historia de Europa y de todo el mundo hasta la actualidad, de esa idea han surgido las revoluciones que han cambiado la historia de la humanidad.

Esta idea de la utopía la va a consolidar un hombre que le va a dar todo su significado, nos referimos a Rousseau quien en su libro el Contrato Social, comienza afirmando una verdad heredada de la visión utópica.

¿Cuál es esa visión? Que los hombres podían vivir libres e iguales más aún él dice, una afirmación sumamente importante, él dice que los hombres nacen libres e iguales y que por nacer libres e iguales lo tienen en su propia naturaleza, pero que sin embargo, a pesar de que nacen con ese don en todas partes, Rousseau dice, que los hombres están encadenados, allí hay una tremenda contradicción de términos, porque si los hombres por su naturaleza son libres e iguales y nacen libres e iguales entonces, ¿Por qué están encadenados?, ¿Quién hizo esas cadenas?, por supuesto las hizo el hombre claro está, esa contradicción no tuvo la mayor importancia porque todo ese pensamiento se apoderó del pensamiento europeo. Cuando los primeros colonos de Europa se independizaron es decir las colonias inglesas de Norteamérica y nació los Estados Unidos de Norte América, la declaración de independencia de los EEUU comienzan con una proclamación contundente heredada del pensamiento de Rousseau, de la UTOPÍA la cual dice: “Nosotros tenemos por cierto, ciertas verdades, que nos parece absolutamente evidente, que todos los hombres nacen libres e iguales y con derecho a la felicidad”.

Con ese pensamiento se crearon los EEUU pocos años después en el año 1789, estalló la revolución francesa, esta revolución pretendió realizar un régimen de libertad, de igualdad donde reinara la felicidad, la justicia. Ya sabemos que nada de eso ocurrió, solo surgió el terror, la injusticia, la guillotina y las guerras más espantosas, finalmente surgió Napoleón quien implantó una dictadura radical, nada de libertad, nada de igualdad, nada de fraternidad pero sí mucho de injusticia.

En el próximo artículo continuaremos con la segunda parte de UTOPÍA