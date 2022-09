Ismael Mercado // Un verano en Nueva york

“Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir

Un verano en Nueva York”

La semana pasada fui a Nueva York y por esas causalidades de la vida, participe en un evento sobre las comunidades latinas y su impacto en la comunidad anglosajona, esta fue mi tercera ida a la gran manzana, como se conoce en el mundo a esta ciudad. La primera vez que fui me llene de su magia, de sus rascacielos, de su gente, de reconocer en cada esquina los sitios donde han filmado tantas películas, lugares donde tantas historias de amor han empezado y han terminado, me subí a su metro y hasta conocí la famosa heladería SERENDIPITY, donde filmaron la película con el mismo nombre, (que por cierto es una de mis películas preferidas). La segunda vez que fui, amanecí caminando por esta ciudad y la magia de quedarme en el hotel que está ubicado frente al Madison Square Garden, me continuo enamorando, ya no como una ilusión sino como un amor que perduraría por siempre. Recuerdo que esa vez fui al barrio chino y allí hablando con alguien le pregunte ¿ te gusta vivir en Nueva york? Y este me respondió “ lo odio” nunca entendí esa respuesta hasta esta tercera vez que regrese, a esta ciudad de la que me había enamorado hace años atrás, para ser sinceros quede decepcionado, al ver una ciudad sucia, que huele mal, con un y trafico horrible, gente demente y sin camisa por la calles, venta de marihuana frente a los policías, ya que ahora el estado autorizó la venta recreativa de la misma.

Desde pequeño nos vendieron esta ciudad como la capital del mundo, la cuna del capitalismo, hoy Times Square la esquina más famosa del mundo, solo está llena de luces y de gente tomándose fotos, pero su magia se ha ido perdiendo, encuentras mujeres solo con una pequeña prenda interior y tacones caminando buscan tomarse una foto con alguien, solo por una propina, esto puede ser diversión para adultos, pero no para las familias que van en compañía de sus hijos.

Cuando bajas a las estaciones del metro logras ver instalaciones sucias, viejas, con ratas que pasan de un lado a otro y mucho mas allá logras ver a la gente que vive en esta ciudad con caras largas, cansados y aburridos de una ciudad que los agota.

Ahora bien, debido al éxodo migratorio y el conflicto entre el gobernador de Texas y la administración nacional, están llegando directos buses con migrantes a la ciudad, se que muchos vienen con ganas de trabajar, pero yo vi a muchos pidiendo dinero con carteles que decían “ somos venezolanos y vamos llegando, ayúdenme” una canción dice que manhattan es la ciudad “ donde perro come perro y por un peso te matan” sé que es un sueño vivir en esta ciudad, pero quien vive allí, no visita ya Times Square, y vive ajetreado y corriendo para pagar las cuentas, ya que según la revista the Economist Nueva york esta en el ranking de las 10 ciudades más caras del mundo para vivir.

Amigo inmigrante si usted decidió emigrar y está en esta ciudad, seguro puede lograr lo que quiere pero le va costar un poco más, ya que todas sus cuentas a pagar siempre serán las más altas, le será difícil aprender inglés ya que mucha gente habla español y si usted quiere subir en el tema salarial, sus competencias comunicacionales en este idioma puede marcar la diferencia entre sobrevivir y vivir con un buen salario que le brinde calidad de vida.

Todo trabajo dignifica y si estás haciendo algo a lo que no esta acostumbrado fíjese en su cabeza que es algo transitorio, planifique metas cortas y celebre sus pequeñas victorias, aproveche las relaciones que tiene para hacer una escalera, que lo lleven al camino que usted quiere.

Visitar Nueva York siempre será un sueño, cuando lo haces como turista, disfrutas y sus luces te dislumbran con su esplendor, cuando vives allí te agota y la rutina del día a día se va comiendo tus sueños, por que arropa todo lo que quieres y te hace olvidar lo que mereces, amigo migrante que tu verano en Nueva York no te haga olvidar lo que puede ser la primavera de tus sueños, no es el show y las fotos para las redes sociales, es no olvidar de donde vienes y hacia donde quieres ir, es trabajar, es ahorrar, es construir en pro de aquello que algún día te prometiste cuando saliste de tu casa en búsqueda de un sueño.