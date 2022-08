Ismael Mercado // ¿Tenemos el control?

“La clave para ser feliz es aceptar que uno nunca tiene el control.”

A medida que vamos cumpliendo años, nos empezamos a preocupar por cosas que antes no lo hacíamos, miramos la vida de otra manera e incluso algunas cosas dejan de tener el significado que antes tenían, en algunos momentos hasta reflexionamos sobre lo hecho y lo que queremos hacer

He entendido que existen situaciones que no podemos controlar y que eso nos saca de foco, desafiando lo que sabemos, lo que creemos e incluso aquello que soñamos.

Decimos que somos inteligente porque tenemos capacidades de saber hacer cosas y resolver algunas situaciones, pero que pasa si cuando creemos tener todo planificado, nos cambian las circunstancias… Es en este momento donde nuestros miedos y ansiedades se disparan, la incertidumbre se vuelve la protagonista de nuestra historia y no sabemos que hacer… ¿qué somos y que tenemos después de todo esto? Somos ese personaje que nadie ve, que quizás pocos conocen y que no muestra su vulnerabilidad por miedo a ser agredido por el mundo, nuestra sombra se activa y lo más oscuro de nosotros se quiere adueñar de nuestra consciencia.

En muchas ocasiones no miramos la sombra de lo que somos y la tenemos escondida, callada, evitando que salga a flote por miedo a lo que esta pueda hacer.Cuando perdemos el control esta se hace grande y nos demuestra que a pesar de todo lo que sabemos o creemos saber, aquello que no reconocemos en los peores momentos es lo que nos domina. Por esto es que muchas veces nuestras acciones están basadas en nuestra sombra y no en nuestro pensamiento.

Querer tener el control es poner todas nuestras esperanzas afuera, es permitir que nuestro locus de control se sostenga sobre hechos que dependen de múltiples factores y no sobre la base de los que somos realmente.

¿Qué hacer cuando siento que pierdo el control?

✅ Aceptar más que en entender, es aprender a decir “eso está bien”

✅ Hacernos responsables de todo lo que sucedido, para descubrir que debo aprender de la situación.

✅ Darnos la oportunidad de abrir la observación crítica ante cada hecho, para poder mirar a detalle.

✅ Entender que de no hacernos cargo, podemos caer en la victimización

✅ Planear en base a lo que tenemos, sin crear muchas expectativas

✅Preguntarnos si nuestra necesidad de tener el control, está relacionada con nuestra falta de amor propio.

Siempre la ayuda de un profesional puede abrir el campo de observación.

El mayor obstáculo para retomar el control interno de nuestra vida, se encuentra cuando nos atrevemos a mirar lo que somos en blanco y negro, e integro la sombra a mi vida, dándome cuenta de lo que soy capaz, adoptando los cambios, que me llevaran a ser otra vez leal a lo que soy, pero ya sin desesperación sino con certeza fiel de que lo que busco de alguna manera también me esta buscando.

Ya no me desespero, ya no pido, ahora solo sé!!!