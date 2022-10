Ismael Mercado | ¡Escojamos lo difícil!

La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos.

Hace días leí una imagen que decía:

“El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu dificultad. Hacer ejercicio es difícil. La obesidad es difícil, Elige tu dificultad Emprender es difícil. Vivir endeudado es difícil. Elige tu dificultad Crecer como persona es difícil. Vivir estancado es difícil .Elige tu dificultad”

Basado en la cita anterior y reflexionando sobre el conjunto de situaciones por las que pasamos los seres humanos, he llegado a creer, que muchas de las cosas que nos suceden en la vida están relacionadas conno ser o estarconscientes de lo que somos y queremos.Al no saber, siempre escogemos el lado fácil, no hablo de que la vida debe ser sufrida, dolorosa o trágica, pero sí creo que plantearnos el salir de nuestra llamada zona de confort para construir un mejor hoy y prospectar un mañana diferente, tiene que ver más con la voluntad que con la inteligencia que podamos tener.

En sesiones de trabajo con clientes, estos suelencaer en la misma situación; reconocencuáles son sus oportunidades de mejora, pero le tienen miedo a lo desconocido y por ultimo, arrancan el camino hacia un nuevo nivel, pero en ocasiones prefieren devolverse.

Querido lector, si usted ha pasado por estas situaciones y ha decidido moverse de donde está, le puedo brindar algunas recomendaciones, que no son una receta, pero sé de personas a quienessí les han funcionado.

Suelte lo que no es suyo: cargamos con responsabilidades, opiniones y miedos que no son nuestros, es la suma de todo lo que hemos escuchado de mucha gente que nunca intentó algo y si lo hizo fracasó. Sea prioridad: ponemos por delante de nuestros deseos siempre a todo el mundo, situaciones, hijos, familia, trabajo, pero¿ cuándo nos toca a nosotros el ser prioridad en nuestras vidas? Puede sonar egoísta, pero como padres, esposos y amigos, hacer lo que nos apasiona, construir lo que soñamos, nos va a llevar a un nivel de paz interior que nos brinda felicidad y si usted es feliz, su círculo cercano también lo será. Bote lo que no sirve: con esto sí quiero ser radical, todo aquello que no le sirve, que no aporta y que estorba, ¡bótelo! Todas esas cosas ya fueron parte de su pasado, ahora llene su vida de un nuevo presente. Aprenda a controlar sus emociones: estas son el carbón que alimenta la máquina de la voluntad en nuestras vidas, sea espontáneo,mas no impulsivo, respire antes de tomar cualquier decisión, antes de decir cualquier palabra. Organice sus ideas: cuando decidimos emprender acciones tenemos miles de cosas en nuestra cabeza y queremos iniciar haciendo de todo, y terminamos haciendo nada o gastando energía en acciones que nos alejan de lo que realmente deseamos.Céntrese en su prioridad y realice acciones que lo lleven a donde usted quiere. Mantenga el foco: las circunstancias siempre van a cambiar, pero los resultados no deberían.Es aquídonde debemos recalcular, evaluar los resultados en cada momento y mejorar nuestro plan, sin perder el foco de nuestros objetivos.

Por último y no menos importante:

Escoja lo difícil, detrás de todo aquello que nos atemoriza y nos quita el aliento está un gran aprendizaje y una mejor versión de lo que podemos ser.Cambia el cuento que te cuentas y ve en cada reto esa parte de tu yo que aún no conoces. Si tienes que descansar, hazlo; si tienes que pedir ayuda, hazlo; si te equivocas continúa, ve paso a paso, camina con fe y certeza.

La vida que quieres te cobrala vida que tienes y solo enfrentando crecemos y, muchas veces, aceptando lo que no queremos morimos.