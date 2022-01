Ismael mercado // ¿En qué te puedo ayudar?

“La pobreza no es la falta de dinero, es la ausencia de acceso a las personas”

Keith Ferrazi.

En algún momento alguien me pregunto ¿Qué ganas publicando frases motivacionales y escribiendo artículos? Le respondí, que ganaba la satisfacción de saber que muchas personas tomen un poquito de lo aprendido y experimentado por mí, para su desarrollo, y hoy puedo decir que ha sido incontable el número de personas que me escriben diciéndome que una conversación, una frase, un artículo y hasta que solo haberlos escuchado los ayudo en alguna etapa de su proceso.

Estamos iniciando el año, todo comienzo es bueno para evaluar lo planeado y no ejecutado, incluso lo olvidado, yo diría que es buena época para meterle el ojo a las relaciones que tenemos con nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo, existen relaciones que ya caducaron, otras que parecían ser profundas, pero que se cayeron por falta de lealtad, otras basadas en el interés de ver que se podía sacar u otras que alguien rompió con una excusa para no cumplir con sus compromisos. Lo bueno de todo esto es darnos cuenta que cuando vamos evolucionando mucha gente se va saliendo del camino, como siempre digo el sistema siempre lo saca, porque ya no se siente cómodos o cómodas, estando cerca de ti, también algunos se alejan para seguir o estancarse.

El mundo de hoy se centra en la relaciones y aunque tengamos miles de aplicaciones, tecnologías y un metaverso por venir, nada le ganara a la empatía, a la conexión de conversar con el otro, para construir relaciones duraderas, jamás desde el interés de lo que pueda encontrar, sino desde la premisa de cómo podemos ayudarnos, pregúntale a la gente cercana qué quieres ¿En qué te puedo ayudar? Seamos amables, no sabemos la batalla interna que está llevando cada quien, no tengas miedo de cortar relaciones toxicas y también de decir lo siento cuando has fallado.

Lo he dicho en varios videos y artículos, es importante tener un plan claro de lo que se quiere construir con fechas precisas, para eso vamos a necesitar hacer networking, tener un plan relacional de personas por las que te interesas de verdad, con las que has edificado una base robusta, donde la verdad aunque sea incomoda, ayude a fortalecer cada vez más la relación.

Ya que hemos llegado a este punto, te preguntarás ¿Cómo creo mi plan relacional? En internet existen mucha información y yo te diré algunos datos:

Centra tus objetivos: define claramente qué quieres lograr, a quién quieres conocer, que debes aprender para desarrollar proximidad. Localiza gente: ve al lugares donde podrían estar las personas con tus mismo intereses, no te de pena decir, soy nuevo y quiero aprender. Se generoso con los demás, invierte tiempo en los otros. Infórmate sobre qué le puede gustar a tu gente, ayuda sin esperar nada a cambio. Asegura de conectar desde las emociones y la autenticidad. En algunos momentos muestra tus vulnerabilidades. Evita ser aprovechado y oportunista. Busca siempre el ganar-ganar.

Creo que tengo el don de encontrar gente buena en el camino, que me ha ayudado, he podido encontrar amigos, con los que he construido relaciones fuertes, lazos que por los años se mantienen, e incluso hemos hablado de verdades incómodas, no todos estamos preparados con la madurez de hablar desde la inteligencia y no desde el capricho de muchas veces querer tener la razón. Centremos nuestro presente en construir paso a paso el camino con actitud, certeza y responsabilidad, dando lo mejor y creyéndonos ser el mejor (sin decirlo a nadie) Mostrar un interés genuino en los demás no sólo te reportará amigos, sino que también puedes crear lealtad.

Ismael mercado