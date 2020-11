Heberto Díaz Oquendo // Esta es la vía

Hacía tiempo que no sentía tanto entusiasmo en la diligencia política democrática como ahora con la convocatoria a la Consulta Popular. Confieso que fui escéptico cuando me lo plantearon pero bastaron pocas palabras para convencerme de que esa era la vía, y es la vía: los venezolanos queremos participar pero no vamos a participar en la farsa del 6D. Como por arte de magia se le daba respuesta al “polémico documento” de la Conferencia Episcopal Venezolana, cuando le pedía a los demócratas venezolanos que no era suficiente no participar en la farsa del 6D. El tiempo de Dios es Perfecto.

A casi un mes de la consulta, los equipos políticos, de activismo, organización, control electoral, estrategia, logística y la ciudadanía en general comienzan a funcionar y a accionar de forma sincronizada. Cada día se suman más “escépticos” porque cuando las ideas son buenas y se desarrollan en el momento preciso, todo fluye armoniosamente. De pronto las marcadas diferencias entre los distintos partidos y factores de la unidad democrática desaparecen y dan paso al trabajo unido, a la sinergia y al entusiasmo.

Eso si lo sabe la gente, y se siente. Cuando hay verdadera unidad, el pueblo se acerca; cuando hay propósitos claros, transparentes y se trabaja por el bien común y realmente para salvar a Venezuela, el pueblo nos sigue y nos acompaña.

Hace muy poco comenzó la expectativa sobre la consulta popular. Los venezolanos, fatigados, frustrados, desesperanzados, tratando de sobrevivir a la pandemia y humillados por la tiranía, comenzaron a preguntarse: ¿Qué es la consulta popular? ¿Cómo se come eso? ¿Qué le pasa a Guaidó? ¿Quién va a participar en esa consulta?. Sin embargo, poco a poco, empezamos a ver que realmente esta si era la vía y es la vía: queremos participar, somos demócratas, somos civilizados, queremos mostrarle al mundo nuestro rechazo a la tiranía, queremos mostrarle al mundo que todos los venezolanos, los que están afuera y los que estamos aquí, somos un gran país, pero necesitamos ayuda para salir de la narco dictadura que nos tiene secuestrado. Queremos participar, pero no en la farsa del 6D.

A casi un mes de la Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y por el Presidente (e) Juan Guaidó, da gusto hacer el trabajo político, de activismo, el de comunicaciones, el de organización, el de control electoral. Da gusto reunirse con el pueblo y hablarle sobre porque debemos participar todos en la Consulta.

Sabemos que no va a ser fácil, pero esta vez, si lo vamos a lograr. Venezuela será libre.

Heberto Díaz Oquendo

Miembro de la Dirección Nacional de Copei y Delegado Nacional para el Estado Zulia