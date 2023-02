Eugenio Montoro | Se me chorreo el Cocosette

Este animal de cacho (literalmente) llamado Diosdado Cabello salió en estos días amenazando a la empresa Savoy por cuanto su archienemiga Carla Angola le estaba haciendo se propaganda a Cocosette. Esto no es nada nuevo y lo ha empleado este gobiernucho para amenazar con su cierre o algo así a cualquier empresa que sea simpática con alguno de los que consideran enemigos. Esta practica no solo amenaza a empresas constituidas si no que también, lo peor es que ahuyentan a cualquier inversionista que estuviese pensando en Venezuela para establecerse de tal manera que Diosdado no solo la esta chorreando con los Cocosettes si no quien sabe Dios con cuanta empresas potenciales. Muchas razones ay para cambiar este mal gobierno y esta chorreada es una de las muchas que podemos mencionar . Las cosas van bien y pronto sabremos la fecha en que se realizaran las elecciones primarias desde ese día las cosas van a cambiar en Venezuela, tendremos un único candidato llámese, Prosperi, María Corina, Velázquez, Solorsano, Rosales, Guaidó. Cualquiera que sea será el candidato único de la oposición Venezolana y todos los demás partidos cerraran filas alrededor de su candidatura el 2024. Vamos a barrer el suelo con Nicolás Maduro y con tipejos como Diosdado y otros muchos malandrines……

Eugenio Montoro. [email protected]