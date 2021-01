Elio Ríos Serrano // ¿Se cerraron los Huecos de Ozono debido a la Educación Ambiental?

(La Mejor noticia ambiental de 2020) Si quiere figurar, comente esta noticia

Este veintiséis de enero se celebrará el Día Mundial de la Educación Ambiental. Las noticias ambientales son unas de las evidencias de nuestro estado ambiental en el Zulia, que es igual en nuestro planeta Madre Tierra. Se ve que deja mucho que desear. Debemos entonces asumir que hay una falta de Educación Ambiental general, mundial. Pero no todo está perdido. Las noticias hablan de esperanza: Se cerraron los dos ——Huecos de Ozono en finales de 2020, ¿será que se debe a la Educación Ambiental?

Hacer algo para cambiar la Educación Ambiental como la venimos planteando y ejerciendo, ¿sería la base para detener esa cultura antiambiental? Creemos que si, si debemos cambiar la Educación Ambiental. Debemos determinar cuál es la Educación Ambiental necesaria. Quienes quieran participar en las adecuaciones que se debe hacer a la Educación Ambiental, puede hacerlo a través de un grupo ambientalista de su preferencia, de profesores de Educación Ambiental o envíe sus propuestas para el grupo Ambientalista Amigos del Bosque a este diario o a mi correo.

Se asomaron algunas luces desde el año 2020, veamos. Hay una noticia, la mejor noticia del año 2020, que impactó al mundo, a científicos, personas ambientalistas: en el fin del año 2020 se cerraron los dos Huecos de Ozono. Un tema que siempre debemos estudiar en la educación formal en sus distintos niveles, que creíamos muy difícil, se logró. Un tema que pareciera lejano (en los Polos de nuestro planeta) pero que está encima de nosotros. Pasemos a revisar los aspectos de esa gran noticia.

El origen de la Capa de Ozono, se refiere desde la aparición del oxígeno. Este gas, el oxígeno, surge en nuestro planeta como una contaminación, cuya fuente fue la fotosíntesis. El oxígeno es un producto final de la fotosíntesis, los seres vivos que podían realizarla, aumentaron y cundieron el planeta, incluso la atmósfera. El oxígeno en el agua de los mares y océanos primitivos, en la atmósfera, transformó al planeta en un mundo para consumidores de oxígeno, incluso nuestra humanidad.

Este aumento de oxígeno en el agua, permitió pasara también a la atmósfera. Su presencia junto a procesos físicos (rayos y energía solar), promovió una reacción química en la cual el oxígeno molecular (O2) adquiría otro átomo, convirtiéndose así en ozono (O3). Luego de estos procesos se acumularían para formarse la Capa de Ozono. Con la formación de la Capa de Ozono, pudieron los seres vivos salir del agua de los mares y océanos primarios, para luego conquistar los terrenos emergidos.

La Ozonósfera es una capa continua en las zonas más externas de la atmósfera, que cubre todo el planeta y que le confiere el color azul. El azul del Cielo, es la Ozonósfera. Esta capa de la atmósfera, la ozonósfera, es particular porque nos defiende de rayos solares ultravioleta (UV), porque no los deja entrar a nuestro planeta y así no sucumbimos bajo los efectos de esos rayos.

Los Huecos de Ozono son la expresión de la suma de todo el ozono ausente o destruido, el ozono que era de la ozonósfera se destruye debido a una la contaminación. Aparecen en los Polos de nuestro planeta. Depende la aparición de los Hueco de Ozono, de la cantidad abrumadora de destrucción del ozono degradado por la contaminación con gases clorofluorocarbonados (CFC).

Ampliamos la noticia diciendo, que para el fin de año de 2020 no se abrió el Hueco de Ozono de la Antártida, o sea, del Polo Sur y se cerró el Hueco de Ozono del Ártico o sea del Polo Norte. Desde y a través de las Cumbres de Londres 1990, Nairobi 1991, Copenhague 1992, Bangkok 1993, Viena 1995, Montreal 1997 y Pekín 1999, se hizo un protocolo de protección de la capa de ozono, más conocido con el nombre del Protocolo de Montreal.

Se hicieron una variedad de propuestas para que no se rompiera más la capa de ozono y siguiera siendo la capa atmosférica protectora de la vida de nuestro planeta Madre Tierra. Se dieron plazos paulatinos (moratorias) para que todos los países del mundo pudieran reducir la producción y el uso de los gases clorofluorocarbonados (CFC).

Ese fue el periplo para que se fueran reduciendo los Huecos de Ozono en tamaño, en cantidad. Y la Pandemia lo logró: con la disminución de las actividades humanas, hizo el trabajo, ¡Se cerraron los Huecos de ozono de ambos Polos! Ojalá y dure bastante el cierre de los huecos de ozono. Esto demuestra que estamos trabajando por encima de las necesidades y que no necesitamos algunos procesos como los conocemos, hay que agregar este conocimiento a nuestra Educación Ambiental para todas y todos.

Si implementamos la Educación Ambiental necesaria, con una cobertura total (a todas personas de todas las edades, géneros y localidades), les daremos herramientas y conocimientos ambientales, para lograr una relación armoniosa y recíproca entre la humanidad por un lado y el ambiente por el otro.

Con la Educación Ambiental, tendríamos más personas, familias, comunidades, países que establecerían esa relación armoniosa entre la humanidad consigo misma y con el ambiente, una relación sustentable. Tendríamos una cultura ambientalista, una cultura sustentable. Pasaríamos a una etapa con menos ocupación forzada, con desplazamiento de especies y devastación de sus ecosistemas, biomas y Bioregiones, lo cual le conferiría a estos niveles de organización ambiental, más resiliencia ambiental.

Esta Educación Ambiental necesaria, haría que no hubiera abducciones (para el comercio y la tenencia de mascotas de la fauna silvestre), tampoco habría la eliminación de seres vivos (caza y destrucción de vegetación). Tendríamos en nuestros ecosistemas de ciudades (las ciudades son ecosistemas), más vegetación y fauna silvestre. Con la Educación Ambiental necesaria tendríamos menos contaminación y menos delitos ambientales. Con la Educación Ambiental necesaria sabríamos cómo relacionarnos en forma adecuada con el ambiente.

Debemos revisar nuestra Educación Ambiental. Mientras tanto disfrutemos la noticia del cierre de los dos Huecos de Ozono. Creí que nunca lo iba a presenciar.

Nota: “Ambiente es todo El Universo con sus todas masas y toda su energía. Ambiente no es simplemente lo que nos rodea, porque lo que nos rodea es el ecosistema.”