Elio Ríos Serrano // La estrella está guardada en la bandera de Santa Rita

Estudiar historia es un placer porque me ha develado quiénes somos como pueblo, como familia, como persona. La bandera de la República Bolivariana de Venezuela, tiene la suya. Recuerdo que mi papá me decía que Miranda tenía amoríos con la mandataria imperial rusa de la época y a lo mejor se copió de esa bandera. Lo real que nos tuvimos que estudiar, la bandera la trajo Miranda y Bolívar condujo con gloria (eso me lo copio de una canción que nos hacían cantar en primaria).

Luego de definido el destino libertario por votación de la mayoría de proindependentistas de nuestro país en el Congreso Constituyente el cinco de julio de 1811, cuatro días después de esa votación (el nueve de julio de 1811) se establece como bandera patria, esa misma bandera que trajo Miranda el 3 de agosto de 1806. Le agregarían unas siete estrellas en representación de las siete Provincia venezolanas presentes, en espera de independizar las otras tres Provincias en manos del gobierno (reinado) español, es decir Guayana, Coro y Maracaibo. El proyecto, su visión era una bandera de diez estrellas.

La estrella, al parecer, su modelo estaba llena de la masonería ejercida por tantos personajes del episodio patrio, blanca con una punta hacia arriba y dos hacia abajo, dos laterales. Esto sería una sala situacional de la libertad de Venezuela. Para libertar todo nuestro territorio, teníamos que tener una bandera de diez estrellas.

España no se quedó quieta y empezó su reacción a esta proclama de independencia y mandó ejércitos, sus estrategas mejore, además de convencer a los pobres, a los esclavos, a los mezclados, que debían incorporarse a luchar contra sus verdugos esclavizadores y hambreadores. Sumaban capacidad militar y número de soldados. Establecieron la derrota del intento libertario. Los libertadores entendieron que debían asestar un duro golpe en su sistema logístico a través del Orinoco, tomando el oriente y la Provincia de Guayana (no olvidar que el Esequibo era parte de esta provincia). ¡Ajá va la primera!

En pleno regocijo de la toma de Angostura, capital de la Provincia de Guayana, el veinte de noviembre de 1817, Bolívar lanza un decreto de incorporación de una estrella a la bandera patria porque se incorporó la Provincia de Guayana a las provincias de la república. Ya eran las siete estrellas de las Provincias que se declararon libres en el Acta de Independencia, ahora se suma la que ellos liberaron: la Estrella de la Provincia de Guayana. Faltarían en el acto independentista incorporar dos provincias que aún estaban en manos de los españoles (los realistas): Maracaibo y Coro.

El devenir histórico, con un amplio y variado periplo geográfico, nos colocó en la Batalla de Carabobo de 1821 y en la Batalla del Lago de Maracaibo en 1823. Esta segunda batalla, fue el examen final del proyecto de Manrique ante la encomienda que le diera el Libertador Simón Bolívar de libertara la Unidad Zulia compuesta por las Provincias de Maracaibo y Coro. Expulsado el Capitán General de Venezuela, más otras acciones, queda en libertad Venezuela. Según esa sala situacional de la libertad de Venezuela, deberían incorporarse dos estrellas más: la Estrella de la Provincia de Maracaibo y la Estrella de la Provincia de Coro. Nuestra Bandera de diez estrellas significando un país independiente, íntegramente.

Los Congresos de Angostura en 1819 da origen a la Gran Colombia, el Congreso de Cúcuta de 1821 le da una Constitución, acaban con la Bandera patria. Los sueños de Bolívar para evitar nuevas opresiones imperialistas con este gran país, fruto de la unión de Venezuela, Cundinamarca, Quito (Ecuador) y Panamá, les dan una nueva bandera patria a los países participantes de la nueva unión, con el amarillo más ancho, el azul sin las estrellas, el rojo como originalmente era.

Pero la Cosiata, proceso de separación y burla contra la Gran Colombia y el Libertador, nos devuelve a ser República de Venezuela, para octubre de 1830 el Congreso y el presidente de entonces, José Antonio Páez, imponen nuevamente la bandera tricolor con la exclusión de la Estrella de la Provincia de Guayana. La irreverencia hacia la Provincia iba más allá de ella, era contra Bolívar, era según la interpretación de los cosiateros, era una obra de Bolívar y había que eliminarla, ¡zape Bolívar de Venezuela! Se aleja así la esperanza de las Provincias de Maracaibo y de Coro de figurar en el firmamento patrio de la bandera.

En la Costa Oriental del Lago, en el actual municipio Santa Rita, nuestro querido pueblo de La Rita, guardaron el sentimiento de la Estrella de la Provincia de Maracaibo. Que tanto costó el empreño de Manrique en cumplir la libertad de la Provincia de Maracaibo y de los riteros que navegaron al servicio del Almirante Padilla, dando una paliza a la armada española, para que perdamos ese premio de estar en la bandera patria.

El seis de noviembre de 1990, se materializa el sentimiento ritero y del pueblo de la Provincia de Maracaibo, hoy llamado Estado Zulia. se aprueba la bandera del municipio Santa Rita con una simbología extraordinaria, sobre todo que en el centro del rectángulo bicolor (azul en la parte superior, rojo en la parte inferior) y acompañado de un rayo faro lateral izquierdo, está una Estrella Amarilla. Esta Estrella es la que está guardada para que algún día en una Asamblea Constituyente, en ejercicio de una Asamblea Nacional o en consulta soberana, se apruebe su inclusión.

Es justo que esa estrella ingrese al firmamento patrio, porque el veintiocho de enero de 1821 nos declaramos como Provincia independiente apegados a nuestra república de Venezuela y posteriormente luego de la Batalla de Maracaibo en junio de 1823 y la Batalla del Lago en julio de ese mismo año, nos independizamos de España, hasta expulsamos al que ejercía el poder ejecutivo en representación de la monarquía, al último Capitán General de Venezuela. Nos ganamos el derecho de entrar en esa sala situacional patria, junto a la Provincia de Coro, las dos estrellas que faltaban.

Aunque no se asomó la inclusión de las tres estrellas (de las Provincias de Guayan, de la Provincia de Maracaibo y la Provincia de Coro) en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, nace de nuevo la esperanza en el siglo veintiuno cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aprueba en la nueva ley de bandera, escudo e himno nacional, del siete de marzo de 2006, de nuevo incluye la Estrella de la Provincia de Guayana, aprobada dos días más tarde por la Asamblea Nacional mediante Gaceta Oficial 38.394. Pero no ocurrió, solo quedaron ocho estrellas en el azul de la bandera patria.

De nuevo una Asamblea Nacional Constituyente se desarrolla en Venezuela partir de un decreto presidencial el primero de mayo de 2017, aún en pleno funcionamiento. Aún quedan esperanzas que la Estrella de la Provincia de Maracaibo, hoy llamado Estado Zulia, entre en la bandera nacional junto a la Estrella de la Provincia de Coro, hoy llamado Estado Falcón, como justica histórica, porque cumplimos la tarea y nos apegamos a la libertad y a la República de Venezuela. La estrella está guardada en la bandera de Santa Rita.