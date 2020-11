Elio Ríos Serrano // El Río El Manglar

Maracaibo tiene un río: el Río El Manglar. Cuando lo supe, de inmediato se lo dije a mi papá, Elio Ríos Gutierrez. Le dije lo poco que sabía y lo empezamos a buscar.

En el camino le dije que vi una carta de Joaquin Primo de Rivera, Gobernador de la Provincia de Maracaibo de 1780, donde pedía recursos al Rey de España para hacer una cañada o canal para traerse el agua del Río Macomyte hasta Maracaibo. Causa, el Río El Manglar se había secado y no le daba agua a Maracaibo.

Visitamos el centro por diferentes calles, por Santa Lucía, por El Pozón, bajo la guía de mi papá, por varias semanas en incansable búsqueda. A veces nos bajamos y preguntamos a personas mayores o a los que veíamos en las calles, pero no lográbamos respuesta satisfactorias.

Leíamos cuanto texto histórico nos decían o encontrábamos, buscábamos en internet. Más un día conseguimos en un libro una fotografía del informe Manuel Manrique de la Batalla del Río El Manglar. Encargado por el Libertador Simón Bolívar de conseguir libertar a la Unidad Zulia (conformada por las Provincias de Coro y Maracaibo), dirigía la Independencia de nuestra región que era el último bastión de la Corona Española.

El mes anterior a la Batalla del Lago, en junio de 1823, narra Manrique en su informe Manrique, que junto a su ejército se pasan el Lago de Maracaibo, desde Santa Rita a Maracaibo. Logra desembarcar en el Caño La Arreaga, desde donde abre un camino paralelo a la costa (sería la primera vez que hacían la avenida Los Haticos).

Al llegar al Puente del Río El Manglar sostuvieron una batalla contra el ejército español. No fue hasta las siete de la noche que los vencieron, tomando el Puente del Río El Manglar, entrando a tomar nuestra Maracaibo.

Nos emocionamos mi papá y yo haciendo esa lectura libertadora. Además, por fin, existe el río históricamente en un documento de la independencia, hay evidencia del Río El Manglar.

Tuvimos más ánimo y empezamos de nuevo a buscar, ahora desde la Avenida Los Haticos, por el frente y por detrás de El Terminal de Pasajeros, por el Distribuidor de la Redoma y el de Delicia. En eso pasamos semanas.

Empezó un movimiento de separación del estado Zulia, por supuesto no estuvimos de acuerdo. Nos pusimos a estudiar los movimientos separatista del Zulia a lo largo de la historia. En esa búsqueda, en el Zulia tenemos ese germen separatista desde muy antaño. Conseguimos que los Gobernadores de las Provincias de Maracaibo y Guayana, convencieron al Rey de España, que nos separara de Cundinamarca. En resumen, el Rey le hizo caso y conformó la Capitanía General de Venezuela.

Eso nos envolvió un poco en la historia del Zulia y su resistencia a independizarse, recordemos que, empezando, la Provincia de Maracaibo no firmó en la Acta de Independencia.

Qué rebelde esa gente. Participamos apoyando desde la Provincia de Maracaibo en la separación del sueño de Bolívar. Luego de la Cosiata, Venezuela se separa de La Gran Colombia.

Encontramos un libro que contaba las obras en la Provincia de Maracaibo en la época post separación de la Gran Colombia. Nos alegramos con algo que se construyó que nos servía, era la construcción del SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO EL MANGLAR. Era más cerca de su desembocadura al Lago de Maracaibo. Se desveló el misterio, lo inauguraron con el nombre de “Puente en honor a la Madre Patria España”.

Nos hicimos Dos comentarios, qué antipatrióticos por nombrar así al Puente. Y con Alegría de encontrar el Río El Manglar, expresamos: ¡tanto buscarlo y le pasamos por encima! !Es el Puente España! ¡El Río El Manglar es la Cañada Morillo!

Le expliqué a mi papá que se dice Cañada Morillo, porque en sus orillas estaba la ebanistería del “Mocho Morillo”, por eso le decían la Cañada donde queda el Mocho Morillo, la Cañada Morillo. Le cambiaron el nombre al Río El Manglar. Por eso no lo conseguíamos.

En la historia de Primo de Rivera, dicen que parece le pagó a un Alemán para investigar por qué El Río El Manglar no tenía agua. Este le dijo que no venía de la Sierra de Perijá, nacía en Maracaibo, en la Hacienda Puerto Rico, actual Barrio Puerto Rico. Por eso no le quedó sino pedir presupuesto.

El afluente principal del Río El Manglar parece ser la Cañada Honda y tiene otros afluentes estacionales (cuando llueve). En su desembocadura los aguadores recogían el agua “para tomar”. Hay una gaita que le canta que dice “El agua de la Playa, vienen los burreros vendiendo como en quincalla…” Ahora la desembocadura se le dice en diminutivo, Las Playitas.

Será que discutimos cómo recuperar ese río, tratarlo como tal, considerar las inundaciones de la zona inundable (Arismendi). Una fotografía que consiguió José Rafael Hernández Fereira, una familia bañándose en el Río El Manglar, creemos era detrás de la actual Urbanización Urdaneta.

La idea de Joaquin Primo de Rivera de traerse un río (Macomyte) para Maracaibo en una cañada, no sucedió así, trajeron otro río, la Cuenca de los Ríos Manuelote y Tulé, y de otra forma, en La Tubería hasta Planta C.

Cada vez qué pasó sobre el Río por el Terminal (Las Playitas, antiguamente La Playa o por Puente España, recuerdo al viejo Elio y de aquel periplo de buscar El Río El Manglar.