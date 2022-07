Eleisi Espina: Santo Tomé de Guayana, corolario de como progresó la Venezuela que hoy destruyen

Fragmento de las palabras pronunciadas por el presidente Rómulo Betancourt con motivo de la fundación de la ciudad Santo Tomé de Guayana

2 de julio 1961

"Muy cerca de la Angostura que escuchara uno de los mensajes más lúcidos y realistas del Libertador; el arrimo del gigante Orinoco y en las vecindades de las útiles torrenteras del Caroní; en el corazón mismo del llamado escudo de Guayana, en el lenguaje de los geólogos, dejamos hoy plantada la piedra angular de la nueva Santo Tomé de Guayana. Hace ya cuatrocientos años, en 1561, Diego de Ordaz ubicó en algún sitio de esta misma zona una ranchería que pensó llamar Santo Tomé. Años después, otro de los españoles hazañosos del siglo XVI Antonio de Berrío, fundó definitivamente la ciudad del mismo nombre.

La rica zona atrajo la codicia de los piratas. Sir Walter Raleigh, caballero doblado de corsario, arrasó con sus piratas enfundados en hierro, poblaciones y gente. Después vinieron los holandeses, también en empresas de aventura y saqueo, buscaban la nueva Cólquide, El Dorado o Manao de las leyendas áureas…

Lo que fue codicia de botín en las aventuras de conquistadores y piratas, planes no cumplidos por la circunstancia de su tiempo en hombres de estado, que en pensadores quedaron, e institución lúcida de ensayistas, novelistas y poetas, está hoy en franco proceso de realización. El Dorado ya no es mito sino realidad con la Siderúrgica de Matanzas, con el desarrollo hidroeléctrico del Caroní, con los planes en audaz y concertado proceso de realización para hacer de ésta región el primer núcleo de la industria pesada en América Latina…

… La represa del Guri será una de las obras de ingeniería de mayores dimensiones y alcance que se hayan construido, no solo en América Latina sino en todo el mundo. Cuando quede concluida su etapa final, pertenecerá a la categoría de las represas cliclópeas, junto con otras de Estados Unidos, la Unión Soviética y África. Su potencial de generación alcanzará los seis millones de kilovatios. Su construcción no estará concluida para 1964. Otro venezolano, que no yo, con la responsabilidad de presidir los destinos de Venezuela, la pondrá en funcionamiento. Desde la calle, entonces ya sin responsabilidad de gobierno, pensaré con satisfacción patriótica que al impulsar ésta obra fundamental contribuí a darle a nuestro país un sólido asidero para su desarrollo económico integral.

… Esta empresa en marcha de transformar a Guayana en una región de extraordinaria dinámica económica no ha olvidado ni hubiera podido olvidarse por la raíz popular del Gobierno que la impulsa, a la célula primaria y más digna de atención de un país: el hombre. Por eso se está construyendo, con apego a normas urbanas modernas, ésta ciudad de Santo Tomé de Guayana, con una población estimada para próximas etapas de crecimiento en 250 mil habitantes, y ciudad ubicada, precisamente, en el mismo histórico sitio, la Mesa de Chirica, donde los libertadores libraron y ganaron la batalla de San Félix. No se repetirá el espectáculo, que fue a la par doloroso y deprimente, de los campamentos improvisados en torno a las cabrias petroleras. En Santo Tomé de Guayana no habrá de ocurrir lo que ha ocurrido en otras partes, donde las riquezas naturales han servido para enriquecer a los pocos y empobrecer a los muchos. Como ésta ciudad no arranca de una sábana despoblada, sino de un sitio donde ya existe una población numerosa, es desde ya objetivo orientador de los planes de desarrollo urbano, la atención a las necesidades de los hombres, mujeres y niños. El ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, el Banco Obrero, el gobierno regional, la Corporación de Guayana, otros ministerios e institutos autónomos, trabajan en concertada trabazón para dotar a ésta región, aún antes de que esté avanzado su proceso de industrialización, de acueductos, cloacas, casas, hospitales, vías de comunicación, liceos y escuelas artesanales y técnicas…

… Conciudadanos:

Anteayer, en el otro extremo de nuestra vasta geografía, sobre el lago zuliano, taladros manejados por obreros venezolanos, dirigidos por ingenieros venezolanos, hicieron brotar petróleo del primer pozo comercialmente explotable que perfora la Corporación Venezolana del Petróleo. Hoy estamos echando los cimientos de la nueva Santo Tomé de Guayana, símbolo ya concretado de la obra que coordina e impulsa otra Corporación Venezolana, la de Guayana, para poner al servicio de la nación el incalculable potencial de riqueza que aquí dormía su milenario sueño. Allá y aquí, en el estado Zulia y en el estado Bolívar, estamos demostrando con los hechos cumplidos, cómo bajo un régimen democrático, nacionalista, responsable, Venezuela está trajinando con seguro paso el camino hacia un desarrollo poderoso y autónomo de nuestra producción. El camino hacia el bienestar general y la independencia económica, complemento y remate de la independencia política conquistada por éste pueblo de Venezuela hace ya ciento cincuenta años".

Acto bendecido convenientemente por el padre Juan José Bernal Ortiz. Seis meses antes, el 29 de diciembre de 1960, había decretado la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, y otorgaba prioridad presidencial al desarrollo de la ciudad recién fundada.

Nada fue improvisado. Betancourt había previsto una “ciudad soñada”, como la definiría en su tiempo el prestigioso diario New York Times, o la “Pittsburgh tropical”, como la anhelaría él mismo, alrededor del magno proyecto de la industria siderúrgica del país con la que pretendía abrir, según su discurso de aquel día, “… el camino hacia el bienestar general y la independencia económica del pueblo de Venezuela”.

He aquí la diferencia:

Un reflejo de la actual CVG, que llegó a producir 4,3 millones de toneladas de acero antes de que fuera nacionalizada en 2001 por Hugo Chávez, y que para 2017 no llegaba ni a 700 000 toneladas. Actualmente la CVG se encuentra desmantelada.

Es así como Rómulo Betancourt en su infatigable vida por construir una mejor Venezuela, también montó las bases del progreso que tuvo guayana durante 40 años de democracia. esa es la verdadera historia irrebatible de quienes y como se transformó a Venezuela comenzando la industrialización que la llevó a ser uno de los países con mejor progreso en el mundo. hoy destruido todo ese esfuerzo por éstos depredadores de oficio que asaltaron el poder desde hace 23 años y siguen sobornando a individuos que por malsanos intereses profanan el legado de Betancourt, sirviéndoles de consorte al régimen, cuál judas Iscariote a los que enjuiciaron a Jesucristo.... rechacemos y condenemos esa perversidad y sigamos adelante, por encima de las tumbas, adelante.! unidos y cohesionados, volveremos a darle bienestar y progreso al pueblo venezolano y a nuestra patria Venezuela. we will comeback.

