Douglas Zabala // Ese Bolero es Mío

Felipe Antonio Pirela Morón nació en casa de sus padres por los lados de Valle Frío a las cuatro de la tarde el día martes 3 de septiembre de 1940. El mismo año cuando en Maracaibo se concluyó la remodelación de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y todos en el Saladillo y Santa Lucía se empatiquinaron pá cantarle a la China gaitas hasta el amanecer.

Transcurría el año 1954 cuando Felipe en aquella Maracaibo taciturna y siendo todavía un joven de tan sólo 14 años de edad, tarareaba canciones al son y acompañamiento de Los Happy Boys.

“Cuando la brisa de invierno se cuela, Por mi ventanita. Oigo sonar, Oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda, en mis campanitas tocara un madrigal, un madrigal”

Felipe cerca de los 18 años consigue cantar en los musicales vespertinos de la emisora Ecos del Zulia, presentaciones que le permiten irse a Caracas para participar en un espacio musical de aficionados en un show que transmitía Radio Caracas Televisión, quedando en el tercer lugar como solista.

“Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo...dijiste mientras levantaste tu fina copa de champan”.

De allí en adelante Felipe Pirela se consagrará como el bolerista de América, y sus canciones quedarán grabadas en la memoria de los pueblos; por eso, todavía entonan su Campanitas de cristal. Por la Vuelta. El Malquerido. Únicamente tú. Quien tiene tu amor. Arrodíllate. Sigue de frente y, Ese Bolero es mío, entre otros. Boleros que casi siempre escuchamos al lado de un buen trago.

“He recibido una cartita tuya. Donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tu no me amas. Quién tiene tu amor. Ahora que yo no lo tengo. Dime de quien es tu vida que ayer vida mía fue.

¡Vengan! Que Felipe llegó cantando de la mano del Maestro Billo, se lo pedimos prestado por esta noche a mamá Lucia. ¡Vengan! para que lo vean cantar.

"Ese bolero es mío, por un derecho casual. Porque, yo soy el motivo de su tema pasional. Lo hicieron a mi medida. yo serví de inspiración. Y su música sentida se clavó en mi corazón".